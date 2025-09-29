Advertisement
25 साल पहले आई तब्बू की वो कल्ट फिल्म, चिंदी से बजट में बनने के बाद भी जीते थे 4 नेशनल अवार्ड; अब बनेगा सिक्वल

तब्बू की फिल्म ‘चांदनी बार’ साल 2001 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एक्ट्रेस के अभिनय ने खूब वाहवाही लूटी थी. अब 25 साल बाद क्रिटिक्स द्वारा सराही गई इस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:59 PM IST
तब्बू की सुपरहिट और बॉलीवुड की कल्ट फिल्म ‘चांदनी बार’ का सीक्वल बनने जा रहा है. मधुर भंडारकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने 4 नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किए थे. 2001 में इसने बजट से 5 गुना ज्यादा कमाई की थी. इस फिल्म ने तब्बू को एक दमदार एक्ट्रेसके रूप में इस्टेब्लिश किया. फिल्म में मुंबई के बार डांस कल्चर की डार्क साइट को बड़े पर्दे पर दिखाया था. 

निर्माता संदीप सिंह ने आधिकारिक तौर पर इस मूवी के राइट्स खरीद लिए हैं. खुशी की बात यह है कई इन राइट्स को खरीदने के बाद संदीप सिंह ने फिल्म 'चांदनी बार 2' (Chandni Bar 2) बनाने का फैलसा कर लिया है. तो चलिए जानते हैं तब्बू की इस कल्ट क्लासिक फिल्म 'चांदनी बार' के सीक्वल को मेकर्स कब शुरू करने जा रहे हैं.

'चांदनी बार 2' की हुई बड़ी अनाउंसमेंट

'चांदनी बार' के सीक्वल की घोषणा करते हुए निर्माता संदीप सिंह ने कहा कि यह एक फिल्म नहीं बल्कि समाज को एक आईना दिखाती है. 'चांदनी बार 2' की अनाउंसमेंट करते हुए संदीप सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा, 'दो दशक बाद भी अस्तित्व, सम्मान और महत्वाकांक्षा की स्ट्रगल आज भी रियल है. इस सीक्वल के साथ मैं उन सच्चाइयों का फिर से सामना करना चाहता हूं. एक ऐसी कहानी कहना चाहता हूं जो आज की जनरेशन के साथ कनेक्ट करे.' 'चांदनी बार 2' की घोषणा के बाद से फैन्स बेहद खुश हैं और इस मूवी को देखने के लिए और लंबा इंतजार नहीं कर सकते हैं.

चिंदी से बजट में बनने के बाद भी जीते थे 4 नेशनल अवार्ड

'चांदनी बार' में तब्बू के साथ अतुल कुलकर्णी, राजपाल यादव, मिनाक्षी साहनी, अनन्या खरे और विशाल ठक्कर ने अहम किरदार निभाया था. फिल्म की इंटेंस कहानी ने 'चांदनी बार' को नेशनल अवॉर्ड भी दिलाया था. अब एक बार फिर मेकर्स झकझोर देने वाली कहानी के साथ वापसी करने जा रहे हैं.'चांदनी बार' ने अपनी कहानी के लिए एक साथ चार नेशनल अवॉर्ड हासिल किए थे. इनमें तब्बू ने बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था. वहीं, अतुल कुलकर्णी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और अनन्या खरे को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था. वहीं, 'चांदनी बार' को बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इशू का सम्मान मिला था.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

Chandani Bar

