3 घंटा 7 मिनट की कल्ट क्लासिक फिल्म, 25 साल बाद अनिल कपूर ने खरीदे कॉपीराइट्स; बनाएंगे 'नायक' का सीक्वल

Anil Kapoor Nayak Sequel: बॉलीवुड के पावरफुल एक्टर अनिल कपूर ने अपनी सुपरहिट फिल्म ‘नायक: द रियल हीरो’ का सीक्वल बनाने की तैयारी में दिख रहे हैं. एक्टर ने 25 साल बाद अब इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं.
Anil Kapoor Nayak Sequel: अनील कपूर की 2001 में आई फिल्म ‘नायक’ कई सालों बाद भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती है. ये राजनीतिक ड्रामा फिल्म अब एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है. इस को लेकर लंबे समय बाद एक खुशखबरी सामने आई है. खबर है कि लगभग 25 साल बाद अनील कपूर ने फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं और वे इसके सीक्वल पर काम करने का सोच रहे हैं. हालांकि अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है.
'नायक' का सीक्वल बनाएंगे अनिल कपूर?
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, मूल फिल्म के राइट्स पहले प्रोड्यूसर डीपक मुकुट के पास थे. अब अनील कपूर ने ये राइट्स खरीद लिए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अनील के लिए ‘नायक’ दिल के बहुत करीब है और वे चाहते हैं कि इसके दूसरे पार्ट के जरिए फिल्म को नया जीवन मिले. अनील को पता है कि फिल्म ने लोगों के बीच कितनी लोकप्रियता हासिल की है. उनका मानना है कि फिल्म की कहानी में सीक्वल बनाने की पूरी संभावनाएं हैं.
3 घंटा 7 मिनट की इस फिल्म का नाम 'नायक: द रियल हीरो' है. ये फिल्म साल 2001 में आई थी.जिसका बजट 21 करोड़ था और फिल्म ने 21.56 करोड़ का कलेक्शन किया था. यानी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कहलाई.लेकिन, बाद में इस फिल्म को ऐसा तमगा मिला कि ये बॉलीवुड की बिगेस्ट कल्ट क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई. इस क्लासिक फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. खास बात है कि एस शंकर ने ना केवल इस फिल्म का निर्देशन किया बल्कि अनुराग कश्यप के साथ मिलकर फिल्म की कहानी भी लिखी थी.
‘नायक’ की कहानी
नायक फिल्म की कहानी एक दिन के मुख्यमंत्री बनने की है. फिल्म में अनिल कपूर और अमरीश पुरी के अलावा रानी मुखर्जी लीड रोल में है. इसमें दिखाया गया है कि अनिल कपूर पत्रकार होता है.वो फिल्म में मुख्यमंत्री का रोल निभाने वाले अमरीश पुरी को अपने चैनल पर बुलाता है और इंटरव्यू करता है.वो करप्ट अमरीश पुरी के सारी पोल पट्टी खोलकर रख देता है.
अनिल कपूर की बातें सुनकर वो अमरीश पुरी इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो उसे एक दिन का मुख्यमंत्री बनने को कहता है.ये कहानी धीरे-धीरे इतनी दिलचस्प हो जाती है कि इसे आप जितनी बार देखो उतनी बार बेहतरीन लगेगी. खास बात है कि अनिल कपूर और रानी मुखर्जी की उम्र में काफी ज्यादा फासला है. रानी अनिल ने उम्र में 21 साल छोटी हैं. लेकिन दोनों ने खूब रोमांस किया था.
अनिल कपूर के लिए बेहद खास है फिल्म
बता दें कि ‘नायक’ को एस. शंकर ने डायरेक्ट की थी. यो उनकी 1999 की तमिल फिल्म ‘मुधलवन’ का हिंदी रिमेक थी. यह अनिल कपूर के करियर के लिए बेहद खास फिल्म है. ये फिल्म उनकी एक्टिंग और स्टारडम का प्रतीक मानी जाती है.
