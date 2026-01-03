3 घंटा 30 मिनट की ब्लॉकबस्टर फिल्म, 25 साल बाद पार्ट 2 लाने की तैयारी में करण जौहर, जानें कब शुरू होगी फैमिली ड्रामा की शूटिंग

Karan Johar Next Directorial: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर करण जौहर एक बार फिर अपने पसंदीदा जॉनर में लौटने के लिए तैयार हैं. करीब 20 साल बाद करण बड़े स्केल पर फैमिली ड्रामा पर काम करने के लिए एकदम तैयार हैं. बताया जा रहा है कि उनकी ये डायरेक्टोरियल फिल्म साल 2001 में आई सुपरहिट फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के इमोशनल और शानदार स्पेस में बनेगी. नए साल यानी 2026 में उन्होंने स्क्रिप्ट फाइनल कर ली है.

करण जौहर ला रहे एक बड़ा फैमिली ड्रामा

दरअसल, हाल ही में आई पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, लंबे समय बाद करण जौहर निर्देशन में वापसी करने जा रहे हैं. साल 2026 में रिलीज होने वाली अपनी 8वीं फिल्म को फाइनल कर लिया है. ये एक बड़ा फैमिली ड्रामा होगा, जिसे 'कभी खुशी कभी गम 2' के नाम से जाना जा सकता है.

सलमान खान के घर बजने वाली है शहनाई, भांजे ने गुपचुप रचाई सगाई, फिल्मी अंदाज में किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, PHOTOS

Add Zee News as a Preferred Source

फाइनल कर ली स्क्रिप्ट?

साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' की जबरदस्त सफलता के बाद करण जौहर एक बार फिर उसी जॉनर में लौटने के लिए तैयार हैं. जिसे वो सबसे अच्छे से जानते हैं. आने वाला प्रोजेक्ट इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, ये उनकी अब तक की सबसे महंगी फिल्म साबित हो सकती है. उन्होंने नए साल की शुरुआत में इस फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल कर ली है.

साल के मिड तक शुरू होगा प्री-प्रोडक्शन

रिपोर्ट के मुताबिक, करण जौहर के डायरेक्शन में बनी रही इस फिल्म का प्री-प्रोडक्शन साल 2026 के मिड तक शुरू हो जाएगा और इसकी शूटिंग साल के आखिरी वक्त तक शुरू कर दी जाएगी. फिल्म में दो मेल और दो फीमेल किरदार नजर आएंगे. इसकी कास्टिंग भी जल्द ही शुरू होगी. ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस की एक बड़ी थिएट्रिकल रिलीज होगी. बताया जा रहा है कि इस फिल्म का टाइटल 'कभी खुशी कभी गम 2' हो सकता है. हालांकि अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

2026 बनेगा फैंस के लिए खास, शाहरुख-आमिर और सलमान खान की फिल्में लाइनअप, कौन बनेगा बॉक्स ऑफिस का असली किंग?

साल 2001 में ब्लॉकबस्टर फिल्म

बता दें कि कभी खुशी कभी गम साल 2001 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस सुपरहिट फैमिली ड्रामा को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. उस साल ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी. इस फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, करीना कपूर, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जैसे दमदार कलाकार नजर आए थे. आज भी इस फिल्म को लोग देखना काफी पसंद करते हैं.