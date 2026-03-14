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Hindi Newsबॉलीवुड2001 की वो सबसे बड़ी आइकॉनिक फिल्म, जिसमें एक्टर था मुस्लिम, हीरोइन हिंदू; सेट पर रोज बजता था गायत्री मंत्र... बनी मिल का पत्थर

2001 की वो सबसे बड़ी आइकॉनिक फिल्म, जिसमें एक्टर था मुस्लिम, हीरोइन हिंदू; सेट पर रोज बजता था गायत्री मंत्र... बनी मिल का पत्थर

Bollywood Milestone Movie: सालों पहले बॉक्स ऑफिस पर एक आइकॉनिक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसको 25 साल हो चुके हैं. ऐसे में मेकर्स उसकी खास स्क्रीनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं. इस खास मौके पर शूटिंग के कुछ दिलचस्प किस्से भी सामने आए, जिन्होंने लोगों को हैरान भी किया. चलिए बताते हैं इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में.

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 14, 2026, 02:26 PM IST
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Lagaan 25th Anniversary
Lagaan 25th Anniversary

Lagaan 25th Anniversary: हम यहां 2001 में आई फिल्म ‘लगान’ की बात कर रहे हैंस, जिसकी रिलीज के 25 साल पूरे होने पर रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल में इसकी खास स्क्रीनिंग रखी गई. इस मौके पर फिल्म से जुड़े कई कलाकार और क्रू मेंबर्स एक साथ नजर आए. निर्देशक आशुतोष गोवारिकर और अभिनेता-प्रोड्यूसर आमिर खान भी इस खास जश्न का हिस्सा बने. उनके साथ रघुबीर यादव, अखिलेंद्र मिश्रा, अमीन हाजी, प्रदीप राम सिंह रावत और आदित्य लाखिया जैसे कलाकार भी पहुंचे. 

ये शाम पुरानी यादों और किस्सों से भरी नजर आई, जिसने दर्शकों को एक बार फिर ‘चंपानेर’ के दिनों में पहुंचा दिया. फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर के बीच बातचीत भी हुई. दोनों ने फिल्म बनने के दौरान के कई मजेदार और इमोशनल किस्से साझा किए. उन्होंने बताया कि उस समय शूटिंग के दौरान टीम को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. साथ ही ये भी बताया कि कैसे पूरी टीम ने मिलकर इस फिल्म को खास बनाने के लिए कड़ी मेहनत की. 

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शूटिंग के दौरान टीम रोज सुनती थी गायत्री मंत्र

इस दौरान आमिर खान थोड़े इमोशनल भी नजर आए. उन्होंने उन कलाकारों और क्रू मेंबर्स को याद किया जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. आमिर ने कहा कि फिल्म को सफल बनाने में उन सभी लोगों की बड़ी भूमिका रही थी. उन्होंने माना कि ‘लगान’ सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि पूरी टीम की मेहनत और विश्वास का नतीजा थी. यही वजह है कि आज भी ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है. आमिर खान ने शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प और मजेदार किस्सा भी सुनाया. 

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भुवन के लुक को वो मजेदार किस्सा 

उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान पूरी टीम रोज सेट पर जाते समय ‘गायत्री मंत्र’ सुना करती थी. शुरू में ये बस एक नॉर्मल सी आदत थी, लेकिन धीरे-धीरे ये पूरी टीम के लिए एक खास रूटीन बन गई. इस वजह से सेट पर पॉजिटिव माहौल बना रहता था. साथ ही कलाकारों और क्रू के बीच आपसी जुड़ाव भी और मजबूत हो गया था. बातचीत के दौरान फिल्म के किरदार ‘भुवन’ के लुक को लेकर भी एक मजेदार चर्चा सामने आई. आशुतोष गोवारिकर चाहते थे कि आमिर खान का किरदार क्लीन शेव में नजर आए. 

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आमिर खान की आने वाली फिल्में

वहीं, आमिर का मानना था कि गांव के माहौल में थोड़ा रफ लुक ज्यादा सही लगेगा. आमिर ने हंसते हुए कहा कि जब गांव में पानी की सही व्यवस्था ही नहीं है, तो रोज शेव करके बिल्कुल साफ-सुथरा दिखना थोड़ा अजीब लगता. वर्कफ्रंट की बात करें तो आमिर खान इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. हाल ही में वे फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ में नजर आए थे. इसके अलावा वे ‘लाहौर 1947’ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको राजकुमार संतोषी बना रहे हैं और इसमें सनी देओल नजर आएंगे. ये फिल्म 13 अगस्त को रिलीज होगी. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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