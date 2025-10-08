Advertisement
कानूनी पचड़े में फंसी 'चांदनी बार 2', मधुर भंडारकर ने मेकर्स के खिलाफ की शिकायत, दर्ज की शिकायत

Madhur Bhandarkar ने चांदनी बार फिल्म के सीक्वेल के नाम पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि बिना परमीशन के इस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:55 PM IST
चांदनी बार
चांदनी बार

Chandni Bar 2 Legal Trouble: 2001 में मुधर भंडाकर की चांदनी बार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश करवा दी थी. ऐसे में कुछ दिन पहले ही इस फिल्म के सीक्वेल का ऐलान हुआ. लेकिन, अब ये सीक्वेल कानूनी पचड़े में फंस गया है. मधुर भंडारकर ने फिल्म के नाम पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि बिना इजाजत मेकर्स ने फिल्म का नाम चांदनी बार इस्तेमाल किया है.

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Chandni Bar 2Madhur Bhandarkar

