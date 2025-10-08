कानूनी पचड़े में फंसी 'चांदनी बार 2', मधुर भंडारकर ने मेकर्स के खिलाफ की शिकायत, दर्ज की शिकायत

Chandni Bar 2 Legal Trouble: 2001 में मुधर भंडाकर की चांदनी बार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश करवा दी थी. ऐसे में कुछ दिन पहले ही इस फिल्म के सीक्वेल का ऐलान हुआ. लेकिन, अब ये सीक्वेल कानूनी पचड़े में फंस गया है. मधुर भंडारकर ने फिल्म के नाम पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि बिना इजाजत मेकर्स ने फिल्म का नाम चांदनी बार इस्तेमाल किया है.

Add Zee News as a Preferred Source