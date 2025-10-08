कानूनी पचड़े में फंसी 'चांदनी बार 2', मधुर भंडारकर ने मेकर्स के खिलाफ की शिकायत, दर्ज की शिकायत

Madhur Bhandarkar ने चांदनी बार फिल्म के सीक्वेल के नाम पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि बिना परमीशन के इस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है.
Trending Photos
Chandni Bar 2 Legal Trouble: 2001 में मुधर भंडाकर की चांदनी बार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश करवा दी थी. ऐसे में कुछ दिन पहले ही इस फिल्म के सीक्वेल का ऐलान हुआ. लेकिन, अब ये सीक्वेल कानूनी पचड़े में फंस गया है. मधुर भंडारकर ने फिल्म के नाम पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि बिना इजाजत मेकर्स ने फिल्म का नाम चांदनी बार इस्तेमाल किया है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.