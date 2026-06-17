Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /हिंदी सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई ‘लगान’, फिर क्यों इस एक्टर ने दिया ऐसा बयान? बोले- ‘इस फिल्म ने मुझे बर्बाद कर दिया...’

हिंदी सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई ‘लगान’, फिर क्यों इस एक्टर ने दिया ऐसा बयान? बोले- ‘इस फिल्म ने मुझे बर्बाद कर दिया...’

Ameen Sayani on Lagaan: आमिर खान की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘लगान’ में गूंगे ड्रमर ‘बाघा’ का रोल निभाने वाले एक्टर ने हाल ही में एक बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. उनका मानना है कि इस फिल्म ने उनके एक्टिंग करियर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया. लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा चलिए बताते हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 17, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:47 AM IST
हिंदी सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई ‘लगान’, फिर क्यों इस एक्टर ने दिया ऐसा बयान? बोले- ‘इस फिल्म ने मुझे बर्बाद कर दिया...’
Image Credit: Ameen Sayani on Lagaan Movie

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
G7 समिट में ये क्या कर बैठे ट्रंप? सीढ़ियां चढ़ते समय अचानक पकड़ ली PM मोदी की कलाई
G7 Summit1 min ago
2
Lagaan4 min ago
3
PM Kisan4 min ago
4
FIFA World Cup 202610 min ago
5
success story20 min ago