Ameen Sayani on Lagaan Movie: एक्टर-डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की सबसे बड़ी मास्टरपीस ‘लगान’ को भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है. ये फिल्म हिंदी सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी. इस सुपरहिट फिल्म ने कई कलाकारों की किस्मत चमका दी और उन्हें बड़ा स्टार बना दिया. लेकिन फिल्म में 'बाघा' का किरदार निभाने वाले एक्टर अमीन हाजी के साथ ऐसा नहीं हुआ. उनका मानना है कि आमिर खान की इस फिल्म ने उनके एक्टिंग करियर को संवारने के बजाय पूरी तरह खत्म कर दिया.
अपना हालिया इंटरव्यू में उन्होंने माना कि इस फिल्म के बाद उन्हें वैसे रोल नहीं मिले जैसी उन्हें उम्मीद थी. हालांकि, अमीन हाजी के इस बयान का मतलब ये नहीं है कि फिल्म ‘लगान’ ने उन्हें कोई आर्थिक या निजी नुकसान पहुंचाया था. असल में उनका कहना है कि इस फिल्म ने उनकी एक्टिंग के लेवल को इतना ज्यादा ऊंचा कर दिया था कि उन्हें इसका नुकसान होने लगा. फिल्म में उनका निभाया हुआ ‘बाघा’ का किरदार इतना दमदार और मशहूर था कि उसके बाद उन्हें वैसी दमदार स्क्रिप्ट या रोल कभी दोबारा नहीं मिल पाए.
फिल्म ‘लगान’ में ‘बाघा’ का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए अमीन हाजी ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि ‘लगान’ की बंपर सक्सेस के बाद उनके पास फिल्मों के ढेरों ऑफर आए थे. हालांकि, उन्हें कोई भी कहानी या रोल ‘लगान’ जैसा दमदार नहीं लगा. अमीन अपने ‘बाघा’ वाले रोल की खास पहचान को किसी कमजोर किरदार से खराब नहीं करना चाहते थे. यही वजह रही कि उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को सीधे मना कर दिया और धीरे-धीरे उनका अभिनय से मोहभंग हो गया.
अमीन हाजी अपने आप को कभी बड़ा एक्टर नहीं मानते थे. उनका मानना था कि ‘लगान’ फिल्म में उन्होंने जो शानदार एक्टिंग की, उसका पूरा क्रेडिट सिर्फ उनको नहीं जाता. इसके पीछे फिल्म की दमदार कहानी, बेहतरीन डायरेक्टर और पूरी टीम की रात-दिन की मेहनत थी. अमीन के मन में हमेशा एक बात का डर बना रहता था. उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने किसी कमजोर स्क्रिप्ट या खराब फिल्म में काम किया, तो बतौर एक्टर उनकी सारी कमियां लोगों के सामने आ जाएंगी और उनका सच सबके सामने खुल जाएगा.
स्ट्रगल के दिनों में आशुतोष गोवारिकर ने अमीन हाजी को एक शानदार मशवरा दिया था. उन्होंने अमीन को एक्टिंग छोड़ लिखने की सलाह दी. आशुतोष अपनी नई फिल्म ‘स्वदेस’ पर काम कर रहे थे, जिसका पहले नाम ‘देश’ रखा गया था. उन्होंने अमीन को इस फिल्म की कहानी लिखने के लिए अपने साथ जोड़ लिया. शुरुआत में तो अमीन को इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर उन्होंने फिल्म के को-राइटर के तौर पर कमाल का काम किया. ये फैसला उनके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.
फिल्म 'लगान' ने अमीन हाजी की किस्मत पूरी तरह बदल दी. इस फिल्म में एक्टिंग करने के बाद वे एक बेहतरीन राइटर बन गए. उन्होंने 'स्वदेस', 'हॉन्टेड 3डी' और 'डेंजरस इश्क' जैसी फिल्मों की कहानियां लिखीं. अमीन मानते हैं कि 'लगान' उनके लिए एक स्कूल की तरह थी, जहां उन्होंने सिनेमा की बारीकियां सीखीं. इसके बाद साल 2021 में उन्होंने फिल्म 'कोई जाने ना' से डायरेक्शन के क्षेत्र में कदम रखा. उनके लिए एक्टिंग से डायरेक्टर बनने का यह सफर बेहद शानदार और सीख देने वाला रहा है.