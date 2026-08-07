Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /आखिर क्यों अमीषा पटेल से हो रही प्रीति जिंटा की तुलना? ‘गदर’ की ‘सकीना’ ने ‘बंटवारा 1947’ की ‘हमीदा’ के लिए भेजा ये खास संदेशा

आखिर क्यों अमीषा पटेल से हो रही प्रीति जिंटा की तुलना? ‘गदर’ की ‘सकीना’ ने ‘बंटवारा 1947’ की ‘हमीदा’ के लिए भेजा ये खास संदेशा

Ameesha Patel on Preity Zinta Batwara 1947: ‘गदर’ की ‘सकीना’ यानी अमीषा पटेल ने सनी देओल की आने वाली फिल्म ‘बंटवारा 1947’ के ट्रेलर और प्रीति जिंटा को लेकर कुछ ऐसा कहा, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस का ध्यान खींच रहा है. उन्होंने ये बात #AskAmy सेशन के दौरान कही.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 07, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:49 AM IST
आखिर क्यों अमीषा पटेल से हो रही प्रीति जिंटा की तुलना? ‘गदर’ की ‘सकीना’ ने ‘बंटवारा 1947’ की ‘हमीदा’ के लिए भेजा ये खास संदेशा
Image Credit: Ameesha Patel on Preity Zinta Batwara 1947

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Entertainment News Live: संजय कपूर फैमिली ट्रस्ट विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्यों अमीषा पटेल से हो रही प्रीति जिंटा की तुलना?
2
3
4
5