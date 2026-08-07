/आखिर क्यों अमीषा पटेल से हो रही प्रीति जिंटा की तुलना? ‘गदर’ की ‘सकीना’ ने ‘बंटवारा 1947’ की ‘हमीदा’ के लिए भेजा ये खास संदेशा

2000 में ऋतिक रोशन के साथ एक सुपरहिट फिल्म ‘कहो न प्यार है’ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अमीषा पटेल 2001 में सनी देओल के साथ ‘गदर: एक प्रेम कथा’ में नजर आईं, जो आज भी उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है. आज भी उनके फैंस उनको ‘सकीना’ के किरदार से ही जानते हैं. 2023 में वे सालों बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर ‘सकीना’ के किरदार में नजर आई थीं. जब ‘गदर 2’ रिलीज हुई थी. इन दोनों ही फिल्मों में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया था, जो पाकिस्तान के लिए सिर दर्द बन जाता है.
लेकिन 14 अगस्त, 2026 को रिलीज होने वाली फिल्म ‘बंटवारा 1947’ में सनी देओल एक पाकिस्तानी के किरदार में नजर आ रहे है, जिसनें उनके साथ प्रीति जिंटा ‘हमीदा मिर्जा’ के किरदार में उनके साथ नजर आएंगी. इसी बीच ‘गदर’ की ‘सकीना’ ने ‘बंटवारा 1947’ की ‘हमीदा’ के लिए एक बेहद खास मैसेज भेजा है, जो सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा और फैंस का दिल जीत रहा है. हाल ही में अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने फैंस के साथ #AskAmy सेशन रखा. जहां फैंस ने उनसे ढेर सारे सवाल-जवाब किए.
Woh bhi bahut Khoobsurst hai bhai Sakina wishes her the best . Tara ka dhyaan rakhna till he’s not back to where he belongs https://t.co/UbTpFnRJQO
— ameesha patel (@ameesha_patel) August 6, 2026
#AskAmy सेशन दौरान एक फैन ने अमीषा पटेल से जल्द रिलीज होने वाली सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ के ट्रेलर के बारे में पूछा. फैन ने लिखा कि ऐसा लग रहा है, जैसे प्रीति जिंटा ‘सकीना’ के आइकोनिक रोल की नकल करने की कोशिश कर रही हैं. फैन ने ये भी कहा कि गदर में सनी देओल और अमीषा की जोड़ी ने जो जादू बिखेरा था, उसे कोई दोबारा नहीं बना सकता, जिसके जवाब में अमीषा पटेल ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कुछ ऐसा कहा, जिसने उनके फैंस फैंस और बाकी यूजर्स का दिल ही जीता लिया.
अमीषा पटेल ने लिखा, ‘वे (प्रीति जिंटा) भी बहुत खूबसूरत हैं भाई. ‘सकीना’ की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं. तारा का तब तक ख्याल रखना जब तक वे अपनी सही जगह पर वापस न आ जाएं’. अमीषा के इस जवाब ने फैंस का दिल जीत लिया. उनके इस सहज और प्यारे अंदाज की हर कोई सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहा है. आपको बता दें कि अमीषा ने सनी के साथ ‘गदर’ और ‘गदर 2’ में काम किया था. इन फिल्मों की कहानी भारत-पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित थी. वहीं, सनी और प्रीति की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ की कहानी भी सेम ही है.
बस फर्क इतना ही है कि ‘गदर’ और ‘गदर 2’ में सनी देओल ने सरदार तारा सिंह का किरदार निभाया था और ‘बंटवारा 1947’ में वे सिकंदर मिर्जा के किरदार में नजर आएंगी. जबिक प्रीति जिंटा उनकी पत्नी हमीदा मिर्जा के किरदार में नजर आएंगी. इस फिल्म के प्रोडक्शन का काम आमिर खान प्रोडक्शंस ने संभाला है. फिल्म में सनी और प्रीति के अलावा शबाना आजमी, करण देओल, खुशी हजारे, कनिका कपूर और खली लीड रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 14 अगस्त, 2026 को स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.