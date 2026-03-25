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Hindi Newsबॉलीवुड‘एक्टर कास्ट किए, इंस्टाग्राम वाले नहीं...’ ‘धुरंधर 2’ की सक्सेस देख अमीषा पटेल ने बॉलीवुड को लताड़ा, बोलीं- ‘पार्टियों में घूमने वालों...’

‘एक्टर कास्ट किए, इंस्टाग्राम वाले नहीं...’ ‘धुरंधर 2’ की सक्सेस देख अमीषा पटेल ने बॉलीवुड को लताड़ा, बोलीं- ‘पार्टियों में घूमने वालों...’

Ameesha Patel: 6 दिन पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. इस बीच एक्ट्रेस अमीषा पटेल का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए बॉलीवुड़ पर तंज कसा. चलिए बताते हैं आखिर एक्ट्रेस ने ऐसा क्या कहा जो वायरल हो रहा है?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:44 AM IST
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Ameesha Patel Takes A Dig At Bollywood
Ameesha Patel Takes A Dig At Bollywood

Ameesha Patel Takes A Dig At Bollywood: 6 दिन पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ (Dhurandhar 2) किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में बनी हुई है. 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ 6 दिनों में ही इस फिल्म ने भारत में करीब 500 से 600 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. वहीं, दुनियाभर में इसका कलेक्शन 900 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है. इसी के साथ ये साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. 

इतना ही नहीं, फिल्म लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. इस बीच ‘गदर’ की एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने भी फिल्म की सक्सेस पर अपना ऐसा रिएक्शन दिया, जो तेी से वायरल हो गया. उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की, लेकिन साथ ही फिल्म इंडस्ट्री पर तंज कसने से भी नहीं चूकीं. अमीषा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए फिल्म को ‘Eye Opener’ बताया. उनका कहना है कि इस फिल्म ने इंडस्ट्री को एक जरूरी सबक दिया है कि फिल्मों को दिल से बनाना चाहिए, सिर्फ प्रोजेक्ट की तरह नहीं.

आदित्य धर की फिल्म को मिल रहा बड़ा प्यार

ये फिल्म आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी है और इसमें रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आ रहे हैं. ये एक स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसे दर्शकों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी खूब पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है और लगातार बड़े सितारे इसकी तारीफ कर रहे हैं. फिल्म का क्रेज सिर्फ बॉलीवुड तक ही नहीं है, बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है. पूरी दुनिया में फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है, जिसका अंदाजा इसकी कमाई से लगाया जा सकता है.

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चर्चा में आया अमीषा पटेल का बयान 

वहीं, अमीषा पटेल ने फिल्म की तारीफ करते हुए और बॉलीवुड पर तंज कसते हुए अपने पोस्ट में लिखा, ‘ये एक सीख देने वाली फिल्म है. पूरी इंडस्ट्री धुरंधर की तारीफ कर रही है, जो सच में इसकी हकदार है. इंडस्ट्री को समझना चाहिए कि आदित्य ने कोई प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक सच्ची फिल्म बनाई है. उन्होंने एक्टर्स को लिया है, न कि ऐसे लोगों को जो सिर्फ पार्टियों में ट्रेंड करते हैं. अब प्रोजेक्ट बनाना बंद करो और अच्छी फिल्में बनाना शुरू करो’. उनके इस बयान को लोग काफी शेयर कर रहे हैं और रिएक्शन दे रहे हैं. 

रजनीकांत ने भी की फिल्म की जमकर तारीफ

फिल्म की तारीफ करने वालों में साउथ मेगास्टार रजनीकांत (Rajinikanth) का नाम भी शामिल है. उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ करते हुए आदित्य धर को ‘बॉक्स ऑफिस का बाप’ तक कह दिया. उन्होंने इसे हर भारतीय के लिए ‘Must-Watch’ फिल्म बताया. इस पर आदित्य धर ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, क्योंकि रजनीकांत जैसे दिग्गज स्टार ने उनकी फिल्म को सराहा है. फिल्म की एक और खास बात इसकी कास्टिंग है, जो मुकेश छाबड़ा ने की. 

रणवीर सिंह समेत स्टारकास्ट ने जीता दिल

फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कई कलाकार नजर आ रहे हैं, जो 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) में नजर आ चुके हैं. वहीं, ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ में कई नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं, जिनको एक मौका मिला है अपना हुनर दिखाने का और उन्होंने इसके सबूत भी अपने दमदार अभिनय से दिया है. यही वजह है कि फिल्म को एक अलग तरह का रियल और फ्रेश फील मिल रहा है. फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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