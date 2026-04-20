सलमान खान की 25 साल पुरानी वो फिल्म… अंडरवर्ल्ड से था जिसका सीधा कनेक्शन, अब कई साल बाद रामगोपाल वर्मा ने कर दिया खुलासा

बॉलीवुड इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड का प्रभाव किसी से छुपा हुआ नहीं था, 20s में आए दिन किसी न किसी एक्टर का लिंक अंडरवर्ल्ड से निकल आता था, जिससे पूरी मुंबई में सनसनी फैल जाती थी. वहीं हाल में एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा ने सलमान खान की एक पुरानी फिल्म का जिक्र किया, जिसके ताल्लुक अंडरवर्ल्ड थे. उन्होंने बताया कि उस समय फिल्म इंडस्ट्री में फाइनेंसिंग का सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं था. कई फिल्मों को ऐसे लोग फंड करते थे, जिनके बारे में इंडस्ट्री को पूरी जानकारी नहीं होती थी.

रामगोपाल ने आगे बताया कि कई बार निर्माता ये भी नहीं जानते थे कि उनके प्रोजेक्ट्स के पीछे असल में कौन पैसा लगा रहा है. इसी माहौल में कई विवाद भी जन्म लेते थे, जिनमें अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बातें आम हो गई थीं.

अंडरवर्ल्ड से था सलमान खान की फिल्म का लिंक

राम गोपाल वर्मा ने सलमान खान की फिल्म का खुलासा करते हुए बताया कि फिल्म ‘चोरी चोरी चुपके चुपके’ (CHORI CHORI CHUPKE CHUPKE) मुंबई के अंडरवर्ल्ड से कैसे जुड़ी है. उन्होंने बताया कि इस फिल्म को बनाते समय कुछ ऐसे हालात बने, जिनके चलते इसका नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जाने लगा. रामगोपाल ने बताया कि ‘एक टाइम ऐसा आया जब भरत शाह को एक आदमी मिला जिसने बताया कि उसके पास सलमान खान की डेट्स हैं. तो उन्होंने कहा, 'ठीक है, बढ़िया.' लेकिन वो शख्स फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था और वो अमीर भी नहीं था, इसलिए भरत भाई ने सलमान को फोन किया.’

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छोटा शकील से था शाह का रिश्ता

रामगोपाल ने आगे बताया कि ‘सलमान ने भरत शाह को कहा, 'हां, मैंने उन्हें तारीखें दे दी हैं' इससे भरत भाई को इतना भरोसा हो गया कि उन्होंने पैसे दे दिए और फिल्म 'चोरी चोरी चुपके चुपके' की शूटिंग शुरू हो गई.’ उस समय तक भरत शाह को सब कुछ लीगल लग रहा था. लेकिन बाद में, जब निर्माता नाजिम रिजवी के अंडरवर्ल्ड से कथित संबंधों के बारे में भरत शाह को पता चला. साथ ही, निर्माता नाजिम रिजवी का छोटा शकील से कुछ रिलेशन था. इस बात की जानकारी भी पता चल गई.

अंडरवर्ल्ड से आया था फिरौती का फोन

भरत शाह ने उस समय सोचा कि वो तो कानूनी धंधा कर रहे हैं और अगर निर्माता का किसी अंडरवर्ल्ड से संबंध है, तो इससे उन्हें क्या लेना-देना? वो खुद तो अपराधी नहीं हैं, बस एक अपराधी से जुड़े हुए हैं. लेकिन सब कुछ उस समय पूरी तरह से बदल गया, जब मामला मुश्किल हो गया, एक व्यवसायी को अंडरवर्ल्ड से फिरौती की मांग वाला फोन आया. उन्होंने आगे बताया कि इंडस्ट्री की दुनिया के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपये मांगे गए थे.

पुलिस ने किया फोन टैप

आरजीवी ने बताया कि उस बिजनेस मैन ने भरत शाह से मदद मांगी, इस उम्मीद में कि रिजवी के कथित संपर्कों से यह मामला सुलझ सकता है. जब ये कॉल छोटा शकील तक पहुंचा, तो उसने, उनके कहने पर पैसे घटाकर 2 करोड़ रुपए कम कर दिए. इस हादसे के बाद सभी लोग भरत शाह से संपर्क करने लगे. हालांकि, इससे पुलिस का ध्यान उन पर चला गया. लेकिन उसे कोई पैसा नहीं मिल रहा था. वो बस मदद कर रहा था. लेकिन पुलिस उसके फोन को टैप कर रही थी.

फाइनेंसर की गिरफ्तारी

साल 2001 में, भरत शाह और नाजिम रिजवी दोनों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. भरत शाह को अंडरवर्ल्ड संबंधों का खुलासा न करने के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें एक साल जेल की सजा सुनाई गई. वहीं नाजिम रिजवी और उनके साथी अब्दुल रहीम अल्लाह बख्श खान को अंडरवर्ल्ड से संबंध और जबरन वसूली के आरोप में दोषी ठहराया गया और उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाई गई.