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Hindi Newsबॉलीवुड9.3 IMDb रेटिंग वाली इस क्राइम थ्रिलर सीरीज ने उड़ाए होश, 5 सीजन की कहानी में छिपी है अमेरिका की काली सच्चाई

9.3 IMDb रेटिंग वाली इस क्राइम थ्रिलर सीरीज ने उड़ाए होश, 5 सीजन की कहानी में छिपी है अमेरिका की काली सच्चाई

आपको क्राइम थ्रिलर फिल्में देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं. 9.3 आईएमडीबी रेटिंग वाली इस वेब सीरीज को आप वीकेंड के दौरान देख सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 08, 2026, 06:10 PM IST
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9.3 IMDb रेटिंग वाली इस क्राइम थ्रिलर सीरीज ने उड़ाए होश, 5 सीजन की कहानी में छिपी है अमेरिका की काली सच्चाई

अगर आपको क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है तो आप जियोहॉटस्टार पर इस सीरीज को देख सकते हैं. 9.3 IMDb रेटिंग वाली दा वायर सीरीज को आप वीकेंड पर आराम से देख सकते हैं. आइए जानते हैं इस सीरीज में क्या खास है. इस सीरीज को क्यों देखना चाहिए. 

क्या है सीरीज की कहानी 

ये क्राइम ड्रामा सीरीज अमेरिका के बाल्टीमोर शहर पर आधारित है. डेविड साइमन ने सीरिज को बनाया है जो कि खुद एक पुलिस रिपोर्टर रह चुके हैं. इस सीरीज में पूरे शहर और सिस्टम को दिखाया गया है. अब तक इस सीरीज के 5 सीजन आ चुके हैं. हर सीजन में शहर के एक-एक हिस्से का पोस्टमार्टम किया है. 

सीरीज के ये 5 सीजन 

पहला सीजन- ड्रग्स का व्यापार और पुलिस 
दूसरा सीजन- बंदरगाह और मजदूरों की समस्या 
तीसरा सीजन- राजनीति और प्रशासन
चौथा सीजन- स्कूल और शिक्षा व्यवस्थ 
पांचवां सीजन- मीडिया और न्यूज रिपोर्टिंग 

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क्यों देखनी चाहिए ये सीरीज 

इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत ज्यादा रियल लगती है. ऐसा लगता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं. सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे पुलिस, ड्रग डीलर्स, नेता और स्कूल एक दूसरे से जुड़े हैं. 

क्यों है ये सीरीज खास 

अधिकतर क्राइम शो में ऐसे केस दिखाया जाता है जिसे पुलिस सुलझा लेती है. लेकिन द वायर सीरीज में ऐसा नहीं होता है. सीरीज में किसी भी तरह के म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है. सीरीज की कहानी धीरे-धीरे बुनती है और अंत आते-आते धमाका करती है. इस सीरीज को केवल पुलिस के नहीं बल्कि ड्रग गैंग के अंदर की राजनीति और उनकी मजबूरियों के एंगल से भी दिखाया गया है. 

सीरिज की खामियां 

इस सीरीज के शुरुआती 3 से 4 एपिसोड बोरिंग लग सकते हैं. क्योंकि कहानी सेट में होने में समय लगता है. इस सीरीज में बाल्टीमोर की स्ट्रीट लैंग्वेज का इस्तेमाल है जिसे बिना सबटाइल्स के समझना मुश्किल हो सकता है. सीरीज में हर किरदार की कहानी पर ध्यान देना होगा नहीं तो आपको कहानी समझ नहीं आएगी. अगर आपको थ्रिलरऔर एक्शन सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरिज को देख सकते हैं. 

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शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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