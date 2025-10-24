Advertisement
trendingNow12973673
Hindi Newsबॉलीवुड

23 साल पुरानी फिल्म...जिसने राम गोपाल वर्मा को कर दिया था मालामाल, 3 गुना की थी कमाई, लेकिन डायेक्टर को...

2002 Biggest Hit Film: राम गोपाल वर्मा कई दशकों से हिंदी सिनेमा पर राज कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक कई हिट फिल्में बनाई, लेकिन आज हम आपको उनकी उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने बजट से 3 गुना कमाई की थी, लेकिन इस फिल्म में नजर आ रहे एक्टर को लेकर हाल ही में उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया.    

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

23 साल पुरानी फिल्म...जिसने राम गोपाल वर्मा कर दिया था मालामाल
23 साल पुरानी फिल्म...जिसने राम गोपाल वर्मा कर दिया था मालामाल

2002 Biggest Hit Film Company: हिंदी सिनेमा के सबसे बेबाक फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (RGV) हमेशा अपनी राय और तीखें बयानों के लिए सुर्खियों में छाए रहते हैं. उन्होंने हिंदी सिनेमा के दर्शकों को कई हिट फिल्में दीं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. आज हम आपको उनकी उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने बजट से 3 गुना कमाई की थी, लेकिन इस फिल्म में नजर आ रहे एक्टर को लेकर हाल ही में उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया. 

ये फिल्म थी 2002 में आई गैंगस्टर ड्रामा ‘कंपनी’, जो आज भी उनकी सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म में अजय देवगन और विवेक ओबेरॉय लीड रोल में नजर आए थे. ये कहानी असली घटनाओं से इंस्पायर थी, जिसमें D-Company और इसके दो बड़े अंडरवर्ल्ड नेताओं, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच के झगड़े को दिखाया गया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अजय और विवेक RGV की पहली पसंद नहीं थे. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

RGV ने सुनाया ‘कंपनी’ फिल्म का किस्सा

उन्होंने बताया कि उन्होंने ‘कंपनी’ की कहानी पहले दो और बड़े बॉलीवुड एक्टर्स को सुनाई थी. दोनों को कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन बाद में उन्होंने अपने फैसले बदल दिए. हाल ही में राम गोपाल वर्मा ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में बताया कि ‘मालिक’ के लिए उनकी पहली पसंद शाहरुख खान थे. RGV ने बताया, ‘मेरी पहली सोच थी कि शाहरुख को कास्ट किया जाए. मैंने उन्हें कहानी सुनाई और उन्हें बहुत पसंद आई. लेकिन शाहरुख की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है…’. 

5 घंटे 20 मिनट... ये है भारत की सबसे लंबी फिल्म, जिसका बजट था सिर्फ 1 करोड़, लेकिन चिल्लर भी नहीं कमा पाई

शाहरुखा खान को भी पसंद आई थी कहानी 

उन्होंने बताया, ‘जबकि मालिक का किरदार शांत, कंट्रोल और सबटिल होना चाहिए था. शाहरुख की एनर्जी को कंट्रोल करना उनके और फिल्म के लिए ठीक नहीं होता’. उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने उसी दिन अपना फैसला कर लिया. उन्होंने बताया, ‘मैं शाहरुख के घर से निकला और तुरंत अजय देवगन को कॉल किया. मुझे पता था कि वह इस रोल के लिए परफेक्ट हैं’. अजय देवगन ने भी इस किरदार में शानदार अभिनय किया और फिल्म का जादू बिखेरा.

अभिषेक बच्चन को किया था अप्रोच 

वहीं, विवेक ओबेरॉय ‘चंद्रकांत ‘चंदू’ नागरे’ के रोल के लिए भी पहली पसंद नहीं थे. RGV ने बताया कि इस रोल के लिए उन्होंने पहले अभिषेक बच्चन को अप्रोच किया था, लेकिन वे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे. इसी वजह से RGV ने एक नए चेहरे को मौका दिया और विवेक ओबेरॉय ने शानदार डेब्यू किया. इस फिल्म की कहानी जैदीप साहनी ने लिखी थी. फिल्म में कई शानदार कलाकारों की फौज थी जैसे मोहनलाल, मनीषा कोइराला, अंतरा माली और सीमा बिस्वास. 

फिल्म ने बजट से तीन गुना की थी कमाई 

ये फिल्म मोहनलाल का हिंदी फिल्म डेब्यू भी थी. करीब 9.5 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म दुनिया भर में 25 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर के बॉलीवुड क्लासिक बन गई. बता दें, अभी RGV अपनी अगली फिल्म ‘भूत इन द पुलिस स्टेशन’ पर काम कर रहे हैं, जो एक हॉरर-कॉमेडी है. इस फिल्म में वे मनोज बाजपेयी के साथ फिर से काम करने वाले हैं. फिल्म की रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फैंस इसको लेकर काफी उत्साहित हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Ram Gopal Varmacompany

Trending news

सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
Mahua Moitrta
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? कांग्रेस ने पीएम पर दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? कांग्रेस ने पीएम पर दागा सवाल
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
Cochin Shipyard Navy
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी