23 साल पुरानी फिल्म...जिसने राम गोपाल वर्मा को कर दिया था मालामाल, 3 गुना की थी कमाई, लेकिन डायेक्टर को...

2002 Biggest Hit Film Company: हिंदी सिनेमा के सबसे बेबाक फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (RGV) हमेशा अपनी राय और तीखें बयानों के लिए सुर्खियों में छाए रहते हैं. उन्होंने हिंदी सिनेमा के दर्शकों को कई हिट फिल्में दीं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. आज हम आपको उनकी उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने बजट से 3 गुना कमाई की थी, लेकिन इस फिल्म में नजर आ रहे एक्टर को लेकर हाल ही में उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया.

ये फिल्म थी 2002 में आई गैंगस्टर ड्रामा ‘कंपनी’, जो आज भी उनकी सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म में अजय देवगन और विवेक ओबेरॉय लीड रोल में नजर आए थे. ये कहानी असली घटनाओं से इंस्पायर थी, जिसमें D-Company और इसके दो बड़े अंडरवर्ल्ड नेताओं, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच के झगड़े को दिखाया गया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अजय और विवेक RGV की पहली पसंद नहीं थे.

RGV ने सुनाया ‘कंपनी’ फिल्म का किस्सा

उन्होंने बताया कि उन्होंने ‘कंपनी’ की कहानी पहले दो और बड़े बॉलीवुड एक्टर्स को सुनाई थी. दोनों को कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन बाद में उन्होंने अपने फैसले बदल दिए. हाल ही में राम गोपाल वर्मा ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में बताया कि ‘मालिक’ के लिए उनकी पहली पसंद शाहरुख खान थे. RGV ने बताया, ‘मेरी पहली सोच थी कि शाहरुख को कास्ट किया जाए. मैंने उन्हें कहानी सुनाई और उन्हें बहुत पसंद आई. लेकिन शाहरुख की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है…’.

शाहरुखा खान को भी पसंद आई थी कहानी

उन्होंने बताया, ‘जबकि मालिक का किरदार शांत, कंट्रोल और सबटिल होना चाहिए था. शाहरुख की एनर्जी को कंट्रोल करना उनके और फिल्म के लिए ठीक नहीं होता’. उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने उसी दिन अपना फैसला कर लिया. उन्होंने बताया, ‘मैं शाहरुख के घर से निकला और तुरंत अजय देवगन को कॉल किया. मुझे पता था कि वह इस रोल के लिए परफेक्ट हैं’. अजय देवगन ने भी इस किरदार में शानदार अभिनय किया और फिल्म का जादू बिखेरा.

अभिषेक बच्चन को किया था अप्रोच

वहीं, विवेक ओबेरॉय ‘चंद्रकांत ‘चंदू’ नागरे’ के रोल के लिए भी पहली पसंद नहीं थे. RGV ने बताया कि इस रोल के लिए उन्होंने पहले अभिषेक बच्चन को अप्रोच किया था, लेकिन वे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे. इसी वजह से RGV ने एक नए चेहरे को मौका दिया और विवेक ओबेरॉय ने शानदार डेब्यू किया. इस फिल्म की कहानी जैदीप साहनी ने लिखी थी. फिल्म में कई शानदार कलाकारों की फौज थी जैसे मोहनलाल, मनीषा कोइराला, अंतरा माली और सीमा बिस्वास.

फिल्म ने बजट से तीन गुना की थी कमाई

ये फिल्म मोहनलाल का हिंदी फिल्म डेब्यू भी थी. करीब 9.5 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म दुनिया भर में 25 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर के बॉलीवुड क्लासिक बन गई. बता दें, अभी RGV अपनी अगली फिल्म ‘भूत इन द पुलिस स्टेशन’ पर काम कर रहे हैं, जो एक हॉरर-कॉमेडी है. इस फिल्म में वे मनोज बाजपेयी के साथ फिर से काम करने वाले हैं. फिल्म की रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फैंस इसको लेकर काफी उत्साहित हैं.