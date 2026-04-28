जब शाहरुख खान ने सलमान खान के साथ की फिल्म, रिलीज होने पर निकली फ्लॉप; प्रोड्यूसर की हालत देख किंग खान ने छोड़ दी थी फीस

हिंदी सिनेमा में रोजाना नई फिल्में रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस पर नए आयाम गढ़ती है, लेकिन 90 के दशक की फिल्मों को बीट कर पाना आज के समय की फिल्मों के बस की बात नहीं है. आज शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ लंबे समय तक स्क्रीन पर देख पाना दुर्लभ हो गया है, लेकिन एक फिल्म ऐसी थी, जिसने करण-अर्जुन के बाद स्क्रीन पर तहलका मचा दिया था, लेकिन फिल्म के रिलीज में काफी देरी हुई. हम बात कर रहे हैं साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म 'हम तुम्हारे हैं सनम की'.

शाहरुख खान की यह ब्लॉकबस्टर फिल्म

इस फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान के अलावा माधुरी दीक्षित लीड रोल में थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि फिल्म को बनाने और रिलीज करने में 6 साल का लंबा समय लग जाएगा. साल 1997 में फिल्म को बनाने की शुरुआत हुई, लेकिन फिल्म के टाइटल और अलग-अलग गानों के लिए म्यूजिक कंपोजर और सिंगर्स को बदलने की वजह से रिलीज में अच्छी-खासी देरी हुई.

2 घंटा 47 मिनट की फिल्म...जिसका 9 साल पहले 100 एकड़ में बना था सेट, 250 करोड़ के बजट में कमाए 1800 करोड़ से ज्यादा; थर्रा उठा था बॉक्स ऑफिस

Add Zee News as a Preferred Source

इतना ही नहीं, रिलीज से पहले फिल्म के कई सीन्स में भी बदलाव किए गए, क्योंकि फिल्म में 1997 के फैशन को ध्यान में रखते हुए लुक और हेयरस्टाइल डिजाइन किए गए थे, लेकिन रिलीज से पहले कुछ लुक और खासकर माधुरी के लुक में बदलाव किए गए. सारे लुक्स को नहीं, लेकिन कुछ लुक्स को काफी हद तक बदल दिया गया.

SRK ने नहीं ली थी एक रुपया भी फीस

90 के दशक में बनी इस फिल्म में तीन बड़े मेगास्टार को साइन किया गया और तीनों की दोस्ती की वजह से ही फिल्म रिलीज तक पहुंच पाई. अगर फिल्म में कोई और हीरो या हिरोइन होती तो शायद ही फिल्म रिलीज हो पाती. तीनों स्टार्स ने फिल्मों की शूटिंग और बदलाव में पूरा साथ दिया, और साल 2002 में 28 मई को फिल्म को पर्दे पर रिलीज किया गया.

32 साल की इस हसीना ने मारी 100 करोड़ के क्लब में एंट्री, बनी मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस; बैक-टू-बैक 9 फिल्मों में दिखाएंगी दम

बहुत कम लोग जानते हैं कि रोमांटिक किरदार निभाने वाले शाहरुख खान ने फिल्म में एक शक्की पति का किरदार निभाया और उन्होंने प्रोड्यूसर से साफ कहा था कि ऐसे किरदार मुझे समझ नहीं आते, लेकिन निर्माता के.सी. बोकाड़िया के कहने पर फिल्म के लिए 'हां' की थी और फीस के तौर पर 1 रुपया भी लेने से मना कर दिया था.

शाहरुख को फीस के तौर पर 95 लाख रुपए देने थे, लेकिन शूटिंग और रिलीज में देरी की वजह से फिल्म का बजट पहले ही बढ़ चुका था, ऐसे में शाहरुख ने निर्माता से पैसा न देने के लिए कहा था. खुद निर्माता के.सी. बोकाड़िया ने खुलासा किया था कि शाहरुख जैसा अच्छा अभिनेता नहीं हो सकता है. हमने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया.