करिश्मा कपूर के ऑनस्क्रीन बेटे का बदला लुक, आज विदेश में कमा रहा करोड़ों; लग्जरी लाइफ देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

Shakti: The Power Movie Jai Gidwani: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के अगर आप फैन हैं, तो आपने साल 2002 में आई उनकी फिल्म 'शक्ति-द पावर' जरूर देखी होगी. इस फिल्म में करिश्मा, नाना पाटेकर और संजय कपूर की दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. फिल्म में करिश्मा के बेटे 'राजा' के किरदार में नजर आए छोटे बच्चे की मासूमियत ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था. आज यह बच्चा करोड़ों में खेल रहा है. हालांकि, वह एक्टर नहीं बल्कि बिजनेसमैन बन गए हैं.
Trending Photos
Shakti: The Power Movie Jai Gidwani: साल 2002 में आई करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर और संजय कपूर की फिल्म 'शक्ति-द पावर' को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. फिल्म की शानदार कहानी और कास्ट की कमाल की एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया था. हालांकि, फिल्म बहुत ज्यादा हिट साबित नहीं हुई थी, लेकिन बाद में यह फिल्म कल्ट बन गई. फिल्म में एक बाल कलाकार ने करिश्मा कपूर के बेटे 'राजा' का किरदार निभाया था. इस बच्चे की मासूमियत और एक्टिंग ने हर किसी का ध्यान खींचा था. आइए आपको बताते हैं कि आज वह चाइल्ड आर्टिस्ट कहां है और क्या कर रहा है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो फिल्म शक्ति में करिश्मा कपूर के बेटे राजा का किरदार निभाने वाले एक्टर का नाम जय गिडवानी है. जय ने फिल्म शक्ति के बाद एक्टिंग से नाता तोड़ लिया और शोबिज की दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो गए. जय ने इसके बाद फिल्म लाइन में काम नहीं किया और अब वह बिजनेस की फील्ड में नाम कमा रहे हैं.
कारोबारी बनने के लिए जय गिडवानी ने भारत भी छोड़ दिया और वह मौजूदा समय में ग्रैन कैनारिया में रहते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जय यहां एक सफल बिजनेसमैन हैं और डॉलर में मोटी कमाई करते हैं. इस तरह कभी पर्दे पर करिश्मा कपूर के बेटे का किरदार निभाने वाले जय गिडवानी आज विदेश में सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर एक्टिव हैं. सोशल मीडिया पर जय काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन अपने अकाउंट पर लेटेस्ट फोटो और वीडियो शेयर करते हैं. जय की पोस्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम हो गए हैं, जिसके चलते वह इंडस्ट्री के कई एक्टर्स पर भारी पड़ते नजर आते हैं.
करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, संजय कपूर और जय गिडवानी के अलावा फिल्म 'शक्ति-द पावर' में शाहरुख खान और दीप्ति नवल जैसे कलाकारों ने भी सपोर्टिंग किरदार निभाए थे. फिल्म के पॉपुलर आइटम सॉन्ग इश्क कमीना में ऐश्वर्या राय बच्चन की झलक देखने को मिली थी. फिल्म के निर्माता बोनी कपूर थे और इसका निर्देशन कृष्णा वामसी ने किया था. आज भी जब फिल्म ‘शक्ति' का जिक्र होता है, तो उसके साथ जय गिडवानी का नाम जरूर याद किया जाता है. इस फिल्म से जय ने हर किसी के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई थी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.