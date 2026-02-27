Advertisement
23 साल पुरानी वो कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर... जिसके 13 गानों ने रचा इतिहास, आज सिनेमाघरों में दोबारा दे रही दस्तक

Bollywood Cult Classic Film: करीब दो दशक पहले रिलीज हुई एक ऐसी रोमांटिक-इमोशनल फिल्म जो 23 साल बाद एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. इस फिल्म की कहानी से लेकर गानों ने लोगों का दिल जीत लिया था, जिनको आज भी याद किया जाता है. इस कल्ट क्लासिक के री-रिलीज की खबरों ने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है और पुरानी यादों को भी ताजा कर दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 27, 2026, 10:59 AM IST
Bollywood Cult Classic Film Re-release

Bollywood Cult Classic Film Re-release: पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में पुरानी फिल्मों को दोबारा सिनेमाघरों में लाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. हिट हो, फ्लॉप हो या कल्ट क्लासिक, हर तरह की फिल्मों को नए दौर में फिर से बड़े पर्दे पर देखने की चाहत साफ नजर आ रही है. ओटीटी और मोबाइल के जमाने के बावजूद थिएटर का अलग ही मजा है. यही वजह है कि री-रिलीज फिल्मों को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. पुरानी यादें और नई पीढ़ी की एक्साइटमेंट मिलकर बॉक्स ऑफिस पर अलग ही माहौल बना रहे हैं.

इसी बीच 23 साल पुरानी एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दोबारा दस्तक दे चुकी है. साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म ‘तेरे नाम’ (Tere Naam) अब इसी ट्रेंड का हिस्सा बन गई है. ये फिल्म 15 अगस्त, 2003 को सिनेमाघरों में आई थी. इसका डायरेक्शन सतीश कौशिक ने किया था. फिल्म में सलमान खान और भूमिका चावला लीड रोल में नजर आए थे. दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. ये फिल्म तमिल मूवी ‘सेतु’ (Sethu) की हिंदी रीमेक थी और अपने इमोशनल ड्रामा के लिए आज भी याद की जाती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आज भी जहन में ताजा है इसकी कहानी

फिल्म की कहानी राधे मोहन नाम के एक गुस्से वाले और दबंग लड़के (सलमान खान) के इर्द-गिर्द घूमती है. राधे छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई करने लग जाता है और गलत फैसलों में उलझा रहता है. उसकी जिंदगी तब बदलती है जब वो एक सीधी-सादी लड़की निरजरा (भूमिका चावला) से प्यार करने लगता है. प्यार के साथ उसकी सोच भी बदलने लगती है, लेकिन हालात उसे फिर दर्द और मानसिक संघर्ष की तरफ ले जाते हैं. यही इमोशनल सफर दर्शकों के दिल को छू गया था. फिल्म का संगीत भी इसकी बड़ी ताकत रहा. 

हिंदी सिनेमा का वो गीतकार, 21 साल में लिखे 260 से ज्यादा गाने, जिनमें से 5 आज भी हैं लोगों के फेवरेट, 1 को तो यूट्यूब पर मिले 527 मिलियन व्यूज

फिल्म के 13 गाने आज भी हैं सुपरहिट

इस फिल्म में टोटल 13 गाने थे, जिनमें ‘तेरे नाम’, ‘लगन लगी’, ‘ओ जाना’, ‘तुमसे मिलना’ और ‘मन बासिया’ जैसे गाने खास तौर पर लोकप्रिय हुए. ‘तेरे नाम’ और ‘लगन लगी’ उस समय हर जुबान पर थे. शादी-ब्याह से लेकर रेडियो तक ये गाने खूब बजे. साल 2003 में इसका म्यूजिक एल्बम सबसे ज्यादा बिकने वालों में शामिल रहा, जिसने फिल्म की सफलता में अहम भूमिका निभाई. करीब 10 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपये की कमाई की थी और इसे हिट माना गया. 

23 साल बाद सिनेमाघरों में हो रही री-रिलीज 

फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, खासकर सलमान खान के अभिनय की जमकर तारीफ हुई. आज भी कई लोग इसे उनके करियर की यादगार फिल्मों में गिनते हैं. फिल्म की इमोशनल कहानी और दमदार परफॉर्मेंस ने इसे खास पहचान दिलाई. अब 27 फरवरी, 2026 को ये फिल्म एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. ऐसे में पुराने फैंस के साथ-साथ नई पीढ़ी भी इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं. साथ ही ये फिल्म ओटीटी और यूट्यूब पर अपनी जगह बनाए हुए है.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Blockbuster Movietere naamSalman Khan

