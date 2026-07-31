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'शरारत' फेम एक्ट्रेस की 11 साल की बेटी ने लूट ली लाइमलाइट, लोग बोले- 'ये तो छोटी आलिया भट्ट'; Photo देख आप भी हो जाएंगे कन्फ्यूज

Shruti Seth Daughter Viral Video: फिल्म और टीवी की फेमस एक्ट्रेस श्रुति सेठ हाल ही में अपने पति और बेटी के साथ नजर आईं, लेकिन जब लोगों ने उनकी बेटी को देखा तो देखते ही रह गए. फैंस उन्हें बिल्कुल बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की कॉपी बताने लगे. लोगों ने एक्ट्रेस की बेटी की तुलना आलिया से करनी शुरू कर दी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 31, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:49 PM IST
'शरारत' फेम एक्ट्रेस की 11 साल की बेटी ने लूट ली लाइमलाइट, लोग बोले- 'ये तो छोटी आलिया भट्ट'; Photo देख आप भी हो जाएंगे कन्फ्यूज

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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