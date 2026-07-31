'शरारत' फेम एक्ट्रेस की 11 साल की बेटी ने लूट ली लाइमलाइट, लोग बोले- 'ये तो छोटी आलिया भट्ट'; Photo देख आप भी हो जाएंगे कन्फ्यूज

Shruti Seth Daughter Viral Video: साल 2003 का पॉपुलर शो 'शरारत' की जिया मल्होत्रा उर्फ एक्ट्रेस श्रुति सेठ तो आपको याद ही होंगी? जिन्होंने अपने किरदार से हर किसी का दिल जीत लिया था. हसीना हाल ही में मुंबई में अपनी फैमिली के साथ नजर आईं. इस दौरान वह काफी खूबसूरत और स्टनिंग लग रही थीं. लेकिन जब लोगों की नजर एक्ट्रेस की बेटी अलीना पर गई तो उनकी नजरें वहीं टिक गईं.
जैसे ही लोगों ने एक्ट्रेस की बेटी को देखा, वे उन्हें बिल्कुल आलिया भट्ट जैसी बताने लगे. सेम टू सेम चेहरा, सेम बनावट और वही आंखों का जादू. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की बेटी का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.
इतना ही नहीं, कई लोग तो यह जानकर भी हैरान रह गए कि श्रुति सेठ शादीशुदा हैं. उन्हें लगा कि श्रुति अभी तक कुंवारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. एक्ट्रेस के पति का नाम दानिश असलम है, जो एक फिल्म डायरेक्टर हैं. उनकी बेटी का नाम अलीना है और वह अभी 11 साल की हैं. हाल ही में जब तीनों को मुंबई में एक साथ स्पॉट किया गया तो अलीना पर हर किसी की नजर टिक गई.
एक्ट्रेस श्रुति सेठ की बेटी अलीना तब से चर्चा में हैं, जब वह अपने मम्मी-पापा के साथ एक इवेंट में पहुंचीं. इस दौरान अलीना को देखकर हर कोई हैरान रह गया. कई लोगों ने अलीना को देखने के बाद उनकी तुलना आलिया भट्ट से की, जबकि कई ने उन्हें अभी से आने वाली स्टार बता दिया. इस दौरान एक्ट्रेस श्रुति सिंपल व्हाइट टी-शर्ट और ब्लैक स्कर्ट में नजर आईं. वहीं, उनकी बेटी अलीना येलो क्रॉप टॉप और ब्लू डेनिम पहने बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आईं.
वहीं, एक्ट्रेस की बेटी अलीना को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'पहली बार लगा कि ये तो आलिया भट्ट है.' दूसरे ने लिखा, 'अरे, ये शादीशुदा है और इसकी बेटी भी है? मैंने तो सोचा था ये अभी तक कुंवारी है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये तो छोटी आलिया भट्ट निकली.' किसी अन्य यूजर ने लिखा, 'श्रुति तो खुद बच्ची लगती हैं और उनकी इतनी बड़ी बेटी भी है.' अलीना फिलहाल लाइमलाइट से दूर रहती हैं और जब भी स्पॉट होती हैं, अपनी मां श्रुति सेठ के साथ ही नजर आती हैं.
श्रुति सेठ के हालिया काम की बात करें तो वह साल 2024 में 'जिंदगीनामा' में नजर आई थीं. इस प्रोजेक्ट में उन्होंने डॉक्टर पवित्रा की अहम भूमिका निभाई थी. इससे पहले दर्शकों ने उन्हें '36 दिन' में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरते हुए देखा था.
फिल्मों में श्रुति की मौजूदगी काफी प्रभावशाली रही है. बड़े पर्दे पर वह आखिरी बार 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'कदाख' में नजर आई थीं. इसके अलावा उन्होंने 'फना', 'ता रा रम पम', 'स्लमडॉग मिलियनेयर' और 'राजनीति' जैसी सुपरहिट और चर्चित फिल्मों में भी काम किया है, जहां उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा. इसके अलावा टेलीविजन की दुनिया में श्रुति एक जाना-माना नाम हैं. 'शरारत' में उनके जिया के किरदार को आज भी याद किया जाता है. इसके अलावा वह 'क्यों होता है प्यार', 'देश में निकला होगा चांद', 'मुम तुम और हम', 'कॉमेडी सर्कस' और 'बालवीर' जैसे कई लोकप्रिय शोज का हिस्सा रह चुकी हैं, जिससे उन्होंने घर-घर में अपनी पहचान बनाई.