जब ये एक्ट्रेस पहली बार बनीं लीड हीरोइन, दिए 17 किसिंग सीन्स; फिल्म हुई सुपरफ्लॉप

बॉलीवुड में मल्लिका शेरावत ने ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में अपनी पहचान बनाई थी. एक्ट्रेस ने अपने करियर की पहली फिल्म से ही इंडस्ट्री में जगह पक्की कर ली थी. साल 2000 में फिल्मों में बोल्ड सीन को बेहद सीमित मात्रा में दिखाया जाता था उस दौरान मल्लिका ने अपने बोल्ड सीन से इंडस्ट्री में तूफान ला दिया था.

17 किसिंग सीन

मल्लिका शेरावत ने करियर की शुरुआत बतौर लीड एक्ट्रेस से की थी. फिल्म ख्वाहिश में मल्लिका शेरावत के साथ हिमांशु मलिक नजर आ ए थे. फिल्म से मल्लिका शेरावत ने बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया था. फिल्म से ज्यादा 17 किसिंग सीन्स वायरल हुए थे. मल्लिका पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने फिल्म में 17 किसिंग सीन दिए थे.

फिल्म देख लोगों को हुई हैरानी

फिल्म की कहानी और मल्लिका की एक्टिंग को तो काफी पसंद किया गाय था लेकिन फिल्म में काफी ज्यादा बोल्ड सीन थे. फिल्म देखने वाले दर्शकों ने भी नहीं सोचा था कि फिल्म में इतने बोल्ड सीन्स हो सकते हैं. कुछ सीन्स देख लोगों को हैरानी हुई थी.

फ्लॉप

किसिंग सीन और बोल्ड सीन्स के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. लेकिन इस फिल्म से मल्लिका शेरावत ने अपनी धाक जमा ली थी. इसके बाद मल्लिका शेरावत ने कई फिल्मों में काम किया.

