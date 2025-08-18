पार्टी में साथ सोने का ऑफर दे चुकीं हैं एक्ट्रेस, शाहिद कपूर संग किया रोमांस; कभी डायरेक्टर ने कहा था 'मोटी'
पार्टी में साथ सोने का ऑफर दे चुकीं हैं एक्ट्रेस, शाहिद कपूर संग किया रोमांस; कभी डायरेक्टर ने कहा था 'मोटी'

शहनाज ट्रेजरी ने हाल ही में बताया कि साल 2003 में आई फिल्म इश्क-विश्क की शूटिंग के दौरान उन्हें बॉडी-शेमिंग का सामना करना पड़ा था.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 06:34 AM IST
शहनाज ट्रेजरी ने हाल ही में बताया कि साल 2003 में आई फिल्म इश्क-विश्क की शूटिंग के दौरान उन्हें बॉडी-शेमिंग का सामना करना पड़ा था. शाहिद कपूर और अमृता राव के साथ डेब्यू करने वाली शेहना को फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि वो ‘बहुत मोटी’ हैं और उन्हें पतली दिखने के लिए पागलपन वाली डाइट पर रखा गया था.

 डायरेक्टर ने कहा था 'मोटी'

शहनाज कहती हैं, कि उन पर अलिशा का रोल निभाने का बहुत दबाव था, क्योंकि उसे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाना था. ऐसे में मुझसे कहा गया कि हरी लेंस लगाओ, परफेक्ट दिखो, हर ऐंगल से खूबसूरत लगो. फिर कहा गया . तुम्हारा पेट बाहर निकल रहा है, तुम्हें डाइट करनी पड़ेगी. उन्होंने बताया कि दूसरी हिरोइन को पतली दिखाने के लिए पैडिंग की जा रही थी, जबकि उन्हें लगातार कमजोर किया जा रहा था. अपनी बात आगे रखते हुए एक्ट्रेस ने कहा, ‘मुझे खाने नहीं दिया जाता था. मैं अजीब-सी डाइट पर थी. ये सब बहुत बेहूदा और दुखद था. अब सोचती हूं तो यकीन ही नहीं होता कि हमें उन दिनों ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता था. आज की दुनिया एक्टर्स को लेकर काफी बदल चुकी है और हर तरह के शेप-साइज को अपनाया जा रहा है.

साथ सोने का ऑफर दे चुकीं हैं एक्ट्रेस

एक बार शहनाज जब ने पार्टी में नशे का नाटक करते हुए लोगों से सेक्स करने को कहा था, प्रेग्नेंट महिला की एक्टिंग करते हुए वो सबसे सेक्स करने की बात कह रही थी. लेकिन जब नकी खूब आलोचना हुई तो वो उन्होंने कहा कि वो लोगों की सोच को परख रही थीं.इन दिन शहनाज इंस्ट्रग्राम पर शेयर की गई अपनी तस्वीरों को लेकर चर्चा मे हैं. इसकी वजह भी खास है, पहले MTV VJ थीं और उसके बाद फिल्मों में आईं.

किन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं एक्ट्रेस

शहनाज ट्रेजरीवाला ने मॉडलिंग से शुरुआत की थी. शहनाज ट्रेजरीवाला को सबसे पहले 2001 में तेलुगू फिल्म Eduruleni Manishi में देखा गया. इसके बाद 2003 में वो इश्क विश्क में दिखीं. फिल्म में शाहिद संग जोड़ी जमी. उनका गाना चोट दिल पर लगी काफी चर्चा में आ गया था. शहनाज ने फिल्म में फैशन स्टेटमेंट सेट किया था. इस फिल्म में अमृता राव भी नजर आई थीं. फिर वो हम तुम, उमर, आगे से राइट, रेडियो, लव का द एंड, Delhi Belly, में और मिस्टर राइट, द बिग सिक, मुन्ना माइकल और Kaalakaandi जैसी फिल्मों में दिखीं. हालांकि, उनका करियर फ्लॉप रहा. उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी. 2018 में वो आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म में दिखीं. इसके अलावा 2021 में वो इंग्लिश फिल्म Americanish में नजर आईं.

