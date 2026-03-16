23 साल पुरानी वो सबसे डरावनी हॉरर फिल्म, जिसकी 30 दिन में पूरी हुई शूटिंग, एक-एक सीन ने उड़ा दी थी रातों की नींद, आज तक वीरान पड़ा है फ्लैट

23 साल पहले एक ऐसी हॉरर फिल्म आई थी जिसने कई साल तक लोगों को डरा कर रखा था. अबी इस मूवी को लेकर फिल्म मेकर ने खुलासा किया है. इन्होंने बताया कि जहां पर इसकी शूटिंग हुई थी वो अपार्टमेंट अभी तक वीरान पड़ा हुआ है.
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Ram Gopal Verma on Bhoot Film Set: 23 साल पहले उर्मिला मातोंडकर की इतनी खतरनाक फिल्म आई थी जिसे देखने के बाद लोगों के पसीने छूट गए थे. इस हॉरर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इतने साल बाद इस फिल्म को लेकर फिल्म मेकर ने कई खुलासे किए हैं. इन्होंने बताया कि वो फ्लैट जिसमें शूटिंग की थी वो अब भी खाली पड़ा हुआ है.
30 दिन में हुई थी भूतिया फिल्म की शूटिंग
जिस फिल्म की राम गोपाल वर्मा बात कर रहे हैं वो 2003 में आई 'भूत' है. इस फिल्म की कहानी और हॉरर ऐसा था कि इसने कई लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था. इस मूवी में अजय देवगन के साथ उर्मिला मातोंडकर, नाना पाटेकर, रेखा, तनुजा और फरदीन खान थे. ये फिल्म महज 30 दिन में एक अपॉर्टमेंट में शूट हुई थी. लेकिन, खास बात है इस फिल्म की शूटिंग के बाद वो अपॉर्टमेंट अभी तक वीरान पड़ा है.
अपार्टमेंट को बनाया भूतिया घर
दरअसल, 'रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल' में 'भूत' फिल्म की स्क्रीनिंग हुई. इस स्क्रीनिंग के बाद वर्मा साहब ने इस फिल्म से जुड़े किस्से शेयर किए. इस दौरान फिल्म मेकर ने कहा कि 'उस वक्त 'भूत' मूवी को हवेली में शूट करना आम बात थी. तभी असिस्टेंट डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि उन्हें गोवा के किनारे एक सेट तैयार करना चाहिए. लेकिन, मैंने एक साधारण से अपार्टमेंट को अपना भूतिया घर बनाने का फैसला किया.ये अपार्टमेंट लोखंडवाला में था.'
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23 साल से खाली पड़ा है वो फ्लैट
राम गोपाल ने कहा कि 'मुझे ऐसा लगता है कि हॉरर फिल्में तब ज्यादा असरदार होती हैं जब थिएटर में बैठे दर्शक को ये महसूस हो कि ये मेरे घर में भी हो सकता है. जिस फ्लैट में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी वो 20 साल से ज्यादा वक्त से खाली पड़ा हुआ है. इस मूवी के रिलीज होने के बाद अपार्टमेंट काफी फेमस हो गया था. कोई भी उस अपार्टमेंट में रहना नहीं चाहता था.' आपको बता दें, 'भूत' फिल्म का बजट करीबन 37 करोड़ था और मूवी ने 40.94 करोड़ का कलेक्शन किया था. ये उस वक्त की हिट फिल्म थी.
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