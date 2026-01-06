Advertisement
trendingNow13065427
Hindi Newsबॉलीवुड22 साल पुरानी जबरदस्त कॉमेडी फिल्म, बजट से 3 गुना की कमाई, लेकिन अरशद वारसी नहीं आया मजा, सुनते ही शॉक्ड रह गए डायरेक्टर

22 साल पुरानी जबरदस्त कॉमेडी फिल्म, बजट से 3 गुना की कमाई, लेकिन अरशद वारसी नहीं आया मजा, सुनते ही शॉक्ड रह गए डायरेक्टर

Arshad Warsi: अपनी कॉमिक टाइमिंग को लेकर पसंद किए जाने वाले अरशद वारसी इन दिनों अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में उन्होंने 22 साल पुरानी एक जबरदस्त हिट कॉमेडी फिल्म को लेकर अपने एक्सपीरियंस को बुरा बताया था, जिसके बाद फिल्म के डायरेक्टर ने उनकी बात पर हैरानी जताई है.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 06, 2026, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

22 साल पुरानी जबरदस्त कॉमेडी फिल्म, बजट से 3 गुना की कमाई
22 साल पुरानी जबरदस्त कॉमेडी फिल्म, बजट से 3 गुना की कमाई

Arshad Warsi Hulchul Controversy: अपनी कॉमिक टाइमिंग को लेकर पसंद किए जाने वाले अरशद वारसी ने कई कॉमेडी फिल्मों में काम किया, जिनमें 2004 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘हलचल’ का नाम भी शामिल हैं, जिसको अपनी जबरदस्त कॉमेडी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था. अपने हालिया इंटरव्यू में अरशद वारसी ने इस फिल्म में अपने काम करने के एक्सपीरियंस को बहुत बेकार बताया.

उनके इस बयान से निर्देशक प्रियदर्शन के साथ-साथ उनके फैंस को भी काफी हैरान कर दिया. अरशद का बयान सामने आने के कुछ दिनों बाद प्रियदर्शन ने इस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये बयान पढ़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा. उनका मानना है कि या तो बात को गलत तरीके से पेश किया गया है या फिर अरशद का ऐसा कहना वाकई चौंकाने वाला है. मिड-डे से बातचीत में प्रियदर्शन ने कहा, ‘मैं बहुत परेशान हो गया था’. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

अरशद के बयान पर प्रियदर्शन ने जाहिर किया दुख 

उन्होंने कहा, ‘अगर अरशद ने सच में ऐसा कहा है, तो ये मेरे लिए बेहद हैरानी की बात है’. उन्होंने आगे बताया कि फिल्म रिलीज होने के बाद खुद अरशद ने उन्हें फोन कर धन्यवाद दिया था. अरशद ने तब कहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस रोल के लिए उन्हें इतनी तारीफ मिलेगी. ऐसे में अब फिल्म को फ्लॉप और बुरा एक्सपीरियंस कहना उन्हें बहुत दुख पहुंचा है. प्रियदर्शन ने ये भी कहा कि ‘हलचल’ बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म थी. 

32 साल पुरानी वो सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म, जो सालों से OTT पर कर रही राज, बार-बार करती है ट्रेंड, आज IMDb रेटिंग भी है 9.3

प्रियदर्शन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा

इसके बावजूद अरशद का इसे फ्लॉप बताया, जो प्रियदर्शन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. उन्होंने कहा, ‘जब ये मेरी हिट फिल्मों में से एक रही, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं’. निर्देशक के मुताबिक दर्शकों ने अरशद के अभिनय को खूब पसंद किया था. ऐसे में अब इस तरह के आरोप सुनकर वे काफी दुखी हैं और उन्हें लगता है कि अरशद के पास शिकायत करने की कोई ठोस वजह नहीं थी. वहीं, अरशद ने पिछले महीने अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी. 

fallback

क्यों खराब रहा अरशद वारसी का एक्सपीरिसंय? 

उन्होंने कहा था कि ये फिल्म उनके लिए एक खराब एक्सपीरियंस रही. अरशद के मुताबिक नीरज वोरा ने उन्हें बताया था कि प्रियदर्शन एक फिल्म बना रहे हैं और उसमें उनका रोल ‘हेरा फेरी’ में अक्षय कुमार के किरदार जैसा होगा. ये सुनकर वे तुरंत फिल्म के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक लीड रोल होगा. अरशद ने आगे कहा कि सेट पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि उनका किरदार लीड नहीं बल्कि साइडकिक जैसा है. 

फिल्म में नजर आई थी दमदार स्टारकास्ट 

उन्होंने ये भी माना कि प्रियदर्शन को नीरज वोरा की शुरुआती पिच के बारे में जानकारी नहीं थी. अरशद ने कहा, ‘प्रियदर्शन को बस इतना पता था कि ये किरदार मैं कर रहा हूं’. इस गलतफहमी की वजह से उन्हें काफी निराशा हुई और यही वजह थी कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा. बता दें, ये फिल्म 1991 में आई मलयालम फिल्म ‘गॉडफादर’ का हिंदी रीमेक थी. फिल्म में करीना कपूर, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, अमरीश पुरी, अरबाज खान, शक्ति कपूर और असरानी जैसे कई बड़े कलाकार थे. 

21 साल पहले कमर्शियल हिट हुई थी फिल्म 

करीब 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स का भी फिल्म का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक कमर्शियल हिट साबित हुई थी. आज भी इस फिल्म को लोग खूब पसंद करते हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना और अरशद वारसी की दोस्ती को भी खूब पसंद किया जाता है. फिल्म में अरशद वारसी ने अक्षय खन्ना की कॉलेज फ्रेंड का रोल प्ले किया है, जो हर कदम पर उनका साथ देता हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Arshad WarsiPriyadarshanAkshaye KhannaHulchul

Trending news

महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
Maharastra News
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
Prithviraj Chavan
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
bengal elections
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
JNU News
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
Suresh Kalmadi
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
deepam
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
india
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
Asaduddin Owaisi
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
India America news
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
Asaduddin Owaisi
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी