22 साल पुरानी जबरदस्त कॉमेडी फिल्म, बजट से 3 गुना की कमाई, लेकिन अरशद वारसी नहीं आया मजा, सुनते ही शॉक्ड रह गए डायरेक्टर

Arshad Warsi Hulchul Controversy: अपनी कॉमिक टाइमिंग को लेकर पसंद किए जाने वाले अरशद वारसी ने कई कॉमेडी फिल्मों में काम किया, जिनमें 2004 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘हलचल’ का नाम भी शामिल हैं, जिसको अपनी जबरदस्त कॉमेडी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था. अपने हालिया इंटरव्यू में अरशद वारसी ने इस फिल्म में अपने काम करने के एक्सपीरियंस को बहुत बेकार बताया.

उनके इस बयान से निर्देशक प्रियदर्शन के साथ-साथ उनके फैंस को भी काफी हैरान कर दिया. अरशद का बयान सामने आने के कुछ दिनों बाद प्रियदर्शन ने इस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये बयान पढ़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा. उनका मानना है कि या तो बात को गलत तरीके से पेश किया गया है या फिर अरशद का ऐसा कहना वाकई चौंकाने वाला है. मिड-डे से बातचीत में प्रियदर्शन ने कहा, ‘मैं बहुत परेशान हो गया था’.

अरशद के बयान पर प्रियदर्शन ने जाहिर किया दुख

उन्होंने कहा, ‘अगर अरशद ने सच में ऐसा कहा है, तो ये मेरे लिए बेहद हैरानी की बात है’. उन्होंने आगे बताया कि फिल्म रिलीज होने के बाद खुद अरशद ने उन्हें फोन कर धन्यवाद दिया था. अरशद ने तब कहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस रोल के लिए उन्हें इतनी तारीफ मिलेगी. ऐसे में अब फिल्म को फ्लॉप और बुरा एक्सपीरियंस कहना उन्हें बहुत दुख पहुंचा है. प्रियदर्शन ने ये भी कहा कि ‘हलचल’ बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म थी.

प्रियदर्शन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा

इसके बावजूद अरशद का इसे फ्लॉप बताया, जो प्रियदर्शन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. उन्होंने कहा, ‘जब ये मेरी हिट फिल्मों में से एक रही, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं’. निर्देशक के मुताबिक दर्शकों ने अरशद के अभिनय को खूब पसंद किया था. ऐसे में अब इस तरह के आरोप सुनकर वे काफी दुखी हैं और उन्हें लगता है कि अरशद के पास शिकायत करने की कोई ठोस वजह नहीं थी. वहीं, अरशद ने पिछले महीने अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी.

क्यों खराब रहा अरशद वारसी का एक्सपीरिसंय?

उन्होंने कहा था कि ये फिल्म उनके लिए एक खराब एक्सपीरियंस रही. अरशद के मुताबिक नीरज वोरा ने उन्हें बताया था कि प्रियदर्शन एक फिल्म बना रहे हैं और उसमें उनका रोल ‘हेरा फेरी’ में अक्षय कुमार के किरदार जैसा होगा. ये सुनकर वे तुरंत फिल्म के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक लीड रोल होगा. अरशद ने आगे कहा कि सेट पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि उनका किरदार लीड नहीं बल्कि साइडकिक जैसा है.

फिल्म में नजर आई थी दमदार स्टारकास्ट

उन्होंने ये भी माना कि प्रियदर्शन को नीरज वोरा की शुरुआती पिच के बारे में जानकारी नहीं थी. अरशद ने कहा, ‘प्रियदर्शन को बस इतना पता था कि ये किरदार मैं कर रहा हूं’. इस गलतफहमी की वजह से उन्हें काफी निराशा हुई और यही वजह थी कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा. बता दें, ये फिल्म 1991 में आई मलयालम फिल्म ‘गॉडफादर’ का हिंदी रीमेक थी. फिल्म में करीना कपूर, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, अमरीश पुरी, अरबाज खान, शक्ति कपूर और असरानी जैसे कई बड़े कलाकार थे.

21 साल पहले कमर्शियल हिट हुई थी फिल्म

करीब 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स का भी फिल्म का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक कमर्शियल हिट साबित हुई थी. आज भी इस फिल्म को लोग खूब पसंद करते हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना और अरशद वारसी की दोस्ती को भी खूब पसंद किया जाता है. फिल्म में अरशद वारसी ने अक्षय खन्ना की कॉलेज फ्रेंड का रोल प्ले किया है, जो हर कदम पर उनका साथ देता हैं.