22 साल पुरानी वो हिट कॉमेडी फिल्म, जिसे ऋतिक-आमिर-विवेक ने कर दिया था रिजेक्ट, लेकिन सैफ के लिए बनी टर्निंग पॉइंट, जमकर छापे नोट

Biggest Hit Comedy Film: बॉलीवुड में कई कॉमेडी फिल्में बनी, जिन्होंने लोगों को दिल जीत लिया. आज हम आपको ऐसी ही एक धांसू कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 22 साल पहले आई थी और आज भी लोगों की फेवरेट बनी हुई है. बताया जाता है कि इस फिल्म का पहला ऑफर ऋतिक रोशन को मिला था, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था. क्या आपने देखी है ये फिल्म?
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2004 Biggest Hit Comedy Film: हम यहां साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा फिल्म ‘हम तुम’ (Hum Tum) की बात कर रहे हैं. आज भी इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे प्यारी रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है. इस फिल्म ने मॉडर्न रिलेशनशिप को एक हल्के-फुल्के और मजेदार अंदाज में दिखाया था. फिल्म को कुणाल कोहली ने डायरेक्ट किया था और इसे यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया था. इसमें सैफ अली खान और रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आए थे.
हालांकि, बहुत कम लोग जाते हैं कि इस फिल्म के लिए सैफ अली खान डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थे. जी हां, ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि खुद डायरेक्टर कुणाल कोहली ने अपने हालिया इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि इस फिल्म का ऑफर उन्होंने कई बड़े सितारों को दिया था, लेकिन सभी ने इसे करने से मना कर दिया था. इस लिस्ट में बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन और मिस्टर परफेस्टेनिस्ट आमिर खान का नाम भी शामिल है, जिन्होंने इसे करने से मना कर दिया.
ऋतिक ने पसंद कर छोड़ी हम तुम फिल्म
कुणाल कोहली ने बताया कि ऋतिक को कहानी बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसे छोड़ दिया था. इंटरव्यू में जब आमिर खान जिक्र हुआ, तो कुणाल कोहली ने किया कि उन्होंने फिल्म को मना नहीं किया था. उन्होंने कहा, ‘आमिर ने स्क्रिप्ट सुनी ही नहीं थी. उस समय वो रीना दत्ता से अपने पहले तलाक के बुरे दौर से गुजर रहे थे, इसलिए उनका ध्यान कहीं और था और वो सही मेंटल स्टेट में नहीं थे’. वहीं ऋतिक रोशन को फिल्म की कहानी काफी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने खुद ही इसे करने से मना कर दिया.
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आमिर ने नहीं सुनी थी फिल्म की स्क्रिप्ट
कुणाल कोहली ने बताया, ‘ऋतिक ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि ‘मैं प्रेम की दीवानी हूं’ (Main Prem Ki Diwani Hoon) में मेरा किरदार कैसा लगेगा और लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं’. उन्होंने ये भी कहा, ‘ये फिल्म सोने जैसी है, लेकिन अभी मुझमें इसे करने का कॉन्फिडेंस नहीं है’. इसके अलावा विवेक ओबेरॉय का नाम भी इस फिल्म के लिए सामने आया था. उस समय वो ‘कंपनी’ (Company) और ‘साथिया’ (Saathiya) जैसी फिल्मों के बाद काफी बड़े स्टार बन चुके थे. हालांकि, किसी न किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई.
सैफ अली खान के लिए बन गई टर्निंग पॉइंट
आखिरकार मेकर्स ने सैफ अली खान को फाइनल कर लिया. फिल्म ‘हम तुम’ ने ना सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि सैफ अली खान के करियर के लिए भी टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इससे पहले वो ज्यादातर मल्टीस्टारर फिल्मों में नजर आते थे. लेकिन करण के किरदार में उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया. इस रोल के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड भी मिला और इसके बाद वो बॉलीवुड के मजबूत लीड एक्टर के तौर पर स्थापित हो गए. आज भी ये फिल्म ओटीटी और टीवी पर खूब देखी जाती है और लोगों की फेवरेट है.
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