अगर खेल से...; भारत-पाकिस्तान मैच पर बवाल के बीच बोले शाहरुख खान के 'भाई', बोले-रिश्ते बनने दीजिए

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मुकाबला रविवार 14 सितंबर को दुबई में होने जा रहा है. इस मैच को लेकर देशभर से मिला-जुला रिएक्शन मिल रहा है. पहले वो है, जो पहलगाम समेत कई आतंकी हमले के चलते पाक के खिलाफ मैच न खेलने के पक्ष में हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं, जो चाहते हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ खेलकर उसे क्रिकेट के मैदान में धूल चटानी चाहिए. अब इस पर एक्टर जायद खान का बयान आया है. एक्टर के मुताबिक अगर खेल के जरिए दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बन सकते हैं, तो उसे बनने देना चाहिए.

'अगर खेल से रिश्ते...'

फिल्म मैं हू ना में शाहरुख खान के छोटे भाई लक्ष्मण का रोल करने वाले और ऋतिक रोशन के पूर्व साले जायद खान कल होने वाले भारत-पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि भारत-पाक का यह मुकाबला जरूर होना चाहिए. जायद खान ने कहा, 'मुझे लगता है कि टीम इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंडिया इस टूर्नामेंट को जरूर जीतेगा'. जब एक्टर से पूछा गया, 'क्या भारत और पाक का मैच होना चाहिए? तो इस पर एक्टर ने कहा, 'क्यों नहीं?, खेल तो खेल है, पाकिस्तान से चाहे कैसे भी रिश्ते रहे हो, लेकिन उन्हें मैच खेलना चाहिए'.

जायद खान का वर्कफ्रंट

जायद खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो, उन्होंने साल 2003 में फिल्म चुरा लिया है तुमने से बॉलीवुड डेब्यू किया था. उनकी पॉपुलर फिल्मों में मैं हूं ना, वादा, दस, रॉकी- द रेबल, कैश, फाइट क्लब- मेंबर्स ओनली और मिशन इस्तांबुल हैं. आखिरी बार उन्हें फिल्म शराफत गई तेल लेने (2015) में देखा गया था और साल 2018 में वह टीवी शो हासिल में नजर आए थे.