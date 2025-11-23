अंग्रेजों के लिए गांजा उगाता था सिंगर का परिवार, जो आगे चलकर बन गया सरनेम, बनाया 800 गानों का रिकॉर्ड, क्या आपने पहचाना?

Kunal Ganjawala rew Ganja For Britishers: जब भी कभी हम ‘चन्ना वे’ (चन्ना वे), ‘सलामे’ (धूम), ‘ओ हुमदुम सोनियो रे’ (साथिया), ‘तौबा तौबा’ (काल), ‘दिल ना दिया’ (कृष) या सबसे यादगार ‘भीगे होंठ तेरे’ सुनते हैं तो एक ही नाम दिमाग में आता है और वो है इन सभी सुपरहिट गानों को अपनी आवाज देने वाले कुणाल गांजावाला. उनकी आवाज जितनी पसंद की जाती रही है, उतना ही उनका यूनिक और दिलचस्प सरनेम ‘गांजावाला’ लोगों का ध्यान खींचता है, जिसका हाल में उन्होंने खुद एक बड़ा राज खोला.

हाल ही में एक पॉडकास्ट में कुणाल गांजावाला ने बताया कि सोशल मीडिया हो आमने-सामने ज्यादातर लोग उनसे उनके सरनेम को लेकर ही सवाल करते हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने अपने सरनेम की असली कहानी क्या है बता ही दी. एक मीडिया पॉडकास्ट पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये नाम यूं ही नहीं पड़ा. उन्होंने बताया कि ब्रिटिश राज के दौर में उनका परिवार दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले गांजे की खेती करता था. ये उनका फैमिली पेशा था. उस समय इसे पूरी सरकारी परिमिशन भी थी.

अंग्रेजों के लिए गांजा उगाता था सिंगर का परिवार

तब से ही उनके घराने को ये पहचान मिली और यही नाम आगे चलकर सरनेम बन गया. कुणाल ने बताया, ‘हम गांजे की खेती करते थे और उसका सारा सामान सरकार को देते थे’. उनके पिता ने उन्हें बताया था कि उनके पूर्वजों को लगान नहीं देना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस फसल को लेने के बदले उनका टैक्स माफ कर देती थी. परिवार को ‘राव साहेब’ की एक खास तरह की पहचान भी दी गई थी. ब्रिटिश लोग इस फसल से मेडिसिन के लिए अफीम बेस्ड इंजेक्शन बनाते थे, जो कैंसर मरीजों के लिए होते थे.

1942 के बाद छोड़ दिया था गांजे का काम

उन्होंने ये भी बताया कि उनके पूर्वज इस काम में 1942 तक जुड़े रहे. लेकिन जब महात्मा गांधी ने ‘क्विट इंडिया मूवमेंट’ के दौरान लोगों से आत्मनिर्भर बनने की बात कही, तो उनके परिवार ने इस काम को छोड़ने का फैसला किया. देश में बदलते माहौल और हालात को देखते हुए उनके घरवालों ने इस पुराने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया और फिर एक नया रास्ता चुनने का फैसला किया. परिवार ने पूरी तरह से इस पेशे को खत्म कर दिया. कुणाल ने कहा कि इस काम को छोड़ने के बाद उनके परिवार ने स्टील फर्नीचर बनाने का काम शुरू किया.

कोई पूछता है तो मैं बोलता हूं- ‘ये हमारा इतिहास..’

धीरे-धीरे ये उनका नया बिजनेस बन गया. उन्होंने बताया कि भले ही पुराना पेशा खत्म हो गया था, लेकिन सरनेम वैसे ही चलता रहा. यही वजह है कि आज भी लोग उनके नाम को सुनकर चौंक जाते हैं. कई लोग मजाक में इसे दूसरे अर्थ में जोड़ देते हैं, जबकि इसकी जड़ें काफी पुरानी और ऐतिहासिक हैं. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर लोग अक्सर उनके सरनेम को लेकर कमेंट करते हैं. कोई मजाक उड़ाता है, तो कोई इसका मतलब पूछने लगता है. लेकिन वे कहते हैं कि ‘ये हमारा असल इतिहास है’. बता दें, वे अब तक 800 से ज्यादा गाने गा चुके हैं.