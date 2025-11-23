Advertisement
trendingNow13014983
Hindi Newsबॉलीवुड

अंग्रेजों के लिए गांजा उगाता था सिंगर का परिवार, जो आगे चलकर बन गया सरनेम, बनाया 800 गानों का रिकॉर्ड, क्या आपने पहचाना?

Singer Grew Ganja For Britishers: फिल्म से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी दमदार पहचान बनाने वाले हर कलाकार की कहानी अलग है. कुछ ही इमोशनल है तो कुछ की हैरान कर देती है. आज हम आपको ऐसे ही एक टॉप सिंगर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके नाम 800 शानदार गानों का रिकॉर्ड है, लेकिन ये सिंगर पहले अंग्रेजों के लिए गांजा उगाते थे.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंग्रेजों के लिए गांजा उगाता था सिंगर का परिवार
अंग्रेजों के लिए गांजा उगाता था सिंगर का परिवार

Kunal Ganjawala rew Ganja For Britishers: जब भी कभी हम ‘चन्ना वे’ (चन्ना वे), ‘सलामे’ (धूम), ‘ओ हुमदुम सोनियो रे’ (साथिया), ‘तौबा तौबा’ (काल), ‘दिल ना दिया’ (कृष) या सबसे यादगार ‘भीगे होंठ तेरे’ सुनते हैं तो एक ही नाम दिमाग में आता है और वो है इन सभी सुपरहिट गानों को अपनी आवाज देने वाले कुणाल गांजावाला. उनकी आवाज जितनी पसंद की जाती रही है, उतना ही उनका यूनिक और दिलचस्प सरनेम ‘गांजावाला’ लोगों का ध्यान खींचता है, जिसका हाल में उन्होंने खुद एक बड़ा राज खोला. 

हाल ही में एक पॉडकास्ट में कुणाल गांजावाला ने बताया कि सोशल मीडिया हो आमने-सामने ज्यादातर लोग उनसे उनके सरनेम को लेकर ही सवाल करते हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने अपने सरनेम की असली कहानी क्या है बता ही दी. एक मीडिया पॉडकास्ट पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये नाम यूं ही नहीं पड़ा. उन्होंने बताया कि ब्रिटिश राज के दौर में उनका परिवार दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले गांजे की खेती करता था. ये उनका फैमिली पेशा था. उस समय इसे पूरी सरकारी परिमिशन भी थी. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

अंग्रेजों के लिए गांजा उगाता था सिंगर का परिवार 

तब से ही उनके घराने को ये पहचान मिली और यही नाम आगे चलकर सरनेम बन गया. कुणाल ने बताया, ‘हम गांजे की खेती करते थे और उसका सारा सामान सरकार को देते थे’. उनके पिता ने उन्हें बताया था कि उनके पूर्वजों को लगान नहीं देना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस फसल को लेने के बदले उनका टैक्स माफ कर देती थी. परिवार को ‘राव साहेब’ की एक खास तरह की पहचान भी दी गई थी. ब्रिटिश लोग इस फसल से मेडिसिन के लिए अफीम बेस्ड इंजेक्शन बनाते थे, जो कैंसर मरीजों के लिए होते थे. 

31 साल पुराना वो गाना, जिसकी धुन को डायरेक्टर ने बताया था ‘बकवास’, रिलीज के बाद फिल्म हुई फ्लॉप और गाना हुआ सुपर-डुपर हिट

1942 के बाद छोड़ दिया था गांजे का काम 

उन्होंने ये भी बताया कि उनके पूर्वज इस काम में 1942 तक जुड़े रहे. लेकिन जब महात्मा गांधी ने ‘क्विट इंडिया मूवमेंट’ के दौरान लोगों से आत्मनिर्भर बनने की बात कही, तो उनके परिवार ने इस काम को छोड़ने का फैसला किया. देश में बदलते माहौल और हालात को देखते हुए उनके घरवालों ने इस पुराने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया और फिर एक नया रास्ता चुनने का फैसला किया. परिवार ने पूरी तरह से इस पेशे को खत्म कर दिया. कुणाल ने कहा कि इस काम को छोड़ने के बाद उनके परिवार ने स्टील फर्नीचर बनाने का काम शुरू किया. 

fallback

कोई पूछता है तो मैं बोलता हूं- ‘ये हमारा इतिहास..’

धीरे-धीरे ये उनका नया बिजनेस बन गया. उन्होंने बताया कि भले ही पुराना पेशा खत्म हो गया था, लेकिन सरनेम वैसे ही चलता रहा. यही वजह है कि आज भी लोग उनके नाम को सुनकर चौंक जाते हैं. कई लोग मजाक में इसे दूसरे अर्थ में जोड़ देते हैं, जबकि इसकी जड़ें काफी पुरानी और ऐतिहासिक हैं. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर लोग अक्सर उनके सरनेम को लेकर कमेंट करते हैं. कोई मजाक उड़ाता है, तो कोई इसका मतलब पूछने लगता है. लेकिन वे कहते हैं कि ‘ये हमारा असल इतिहास है’. बता दें, वे अब तक 800 से ज्यादा गाने गा चुके हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Kunal Ganjawala

Trending news

CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
indian justice system
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
Namansh Syal
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
Weather
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Intelligence Alert
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Hardeep Puri
"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी?
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
DNA
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
DNA
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
Al Falah University
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी