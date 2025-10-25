Advertisement
'मैं हूं ना' में थूक वाले सीन के लिए करने पड़े थे 8 रीटेक, शाहरुख खान के कारण परेशान हुए थे सतीश

Satish Shah Spitting Scene: "मैं हूं ना" की शूटिंग के दौरान सतीश शाह को शाहरुख खान के वजह से एक सीन के लिए 8 रीटेक करने पड़े थे. एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में बात करते हुए बताया.

 

Oct 25, 2025
Satish Shah Spitting Scene: बॉलीवुड फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर सतीश शाह ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. उन्होंने "कल हो ना हो (2003)", "मैं हूं ना (2004)", "फना (2006)" और "ओम शांति ओम (2007) जैसी फिल्मों में अपने किरदार और एक्टिंग से लोगों का दिल जीत है. उन्होंने एक इंटरव्यू में फराह खान की सुपरहिट फिल्म "मैं हूं ना" का एक किस्सा बताया था. इस फिल्म में वे शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, जायद खान, अमृता राव और सुनील शेट्टी के साथ दिखे थे. फिल्म में वे प्रोफेसर माधव रसाई का किरदार निभा रहे हैं, जो रोल बेहद मजेदार था. वह गुस्से में बोलते हुए मुंह से थूक निकालता था, जिसके कारण लोग उनसे दूर भागते थे.  

 

थूकने वाला कोबरा
एक इंटरव्यू में सतीश शाह ने "मैं हूं ना" वाले किरदार के बारे में बात करते हुए बताया कि फिल्म के बाद उन्होंने खुद को 'थूकने वाला कोबरा' कहना शुरू कर दिया था. उन्होंने बताया कि शूटिंग के बाद जब वे गुस्सा वाला सीन करते थे, तो वो पहले से ही अपने मुंह में पानी का एक घूंट ले लेते थे, जिससे डॉयलॉग बोलते समय उनके मुंह से थूक के छींटे निकलें. कई बार तो पानी स्प्रे की तरह बाहर निकल जाता था. 

शाहरुख खान के कारण हुए थे 8 रीटेक
सतीश शाह ने थूकने वाले सीन के बारे में बताया कि देखना जितना आसान लगता है, इसे शूट करना उतना ही मुश्किल होता है. उन्होंने बताया कि इस सीन को देखकर शाहरुख खान अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे. हर बात जैसी ही सतीश गुस्से में बोलते, शाहरुख हंस पड़ते. इसका नतीजा ये हुआ कि इस सीन के लिए आठ बार रीटेक करना पड़ा. इसके बाद जब सतीश ने गुस्से में कहा, 'अब मैं नहीं करूंगा', तब जायद खान के रिएक्शन शॉट्स के साथ सीन को पूरा किया गया. 

 

फिल्म के बाद भी नहीं छूटी थूकने की आदत
सतीश ने हंसते हुए बताया कि उन्हें थूकने की इतनी बुरी आदत पड़ गई थी कि एक बार गलती से गोविंद पर थूक की छींटे चली गईं. उन्होंने बताया एक दूसरी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक डॉयलॉग बोलते हुए उन्होंने गलती से गोविंदा के चेहरे पर थूक का स्प्रे कर दिया. हालांकि इस बात कर गोविंद नाराज नहीं हुए, वे मुस्कुराए और उन्होंने चेहरा पोंछ लिया. 

