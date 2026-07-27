2 घंटा 42 मिनट की महाबकवास फिल्म, 6 सितारों ने लगाया था मेकर्स को चूना; 12 करोड़ के बजट में कमाए थे चिल्लर

22 साल पहले बॉलीवुड में एक फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था 'रक्त'. 2004 में आई सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म एक या दो नहीं बल्कि 6 सितारे थे.फिल्म का निर्देशन महेश वी मांझरेकर ने किया था और प्रोड्यूस विजय माल्या ने सुनील शेट्टी के साथ मिलकर किया था.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ मिलकर विजय माल्या ने को-प्रोड्यूस किया था. यहां तक कि सुनील ने बतौर एक्टर भी फिल्म में काम किया. इसमें सुनील शेट्टी के अलावा बिपाशा बसु, डीनो मौर्या, संजय दत्त, नेहा धूपिया और अमृता अरोड़ा थीं.
इस फिल्म की कहानी बिपाशा बसु की है जो दृष्टि नायर के रोल में है. दृष्टि के पास ऐसा पॉवर होती है कि वो ताश के पत्तों के जरिए भविष्य देख लेती है. दृष्टि का रिश्ता टूट जाता है और वो एक छोटे से गांव में रहने चली जाती है. जहां पर उसकी मुलाकात मोहित से होती है जिसका रोल सुनील शेट्टी ने प्ले किया है. वो मैकेनिक होता है और उसे मानसिक इलाज की जरूरत होती है. क्योंकि उसके पिता ने बचपन से उस पर काफी अत्याचार किया होता है.
मोहित बिपाशा से फिल्म में प्यार करने लगता है. इसके बाद दृष्टि से मदद मांगने रिया आती है जो नेहा धूपिया है. वो कहती है कि उसके पति (डीनो) से उसे बचा लें क्योंकि वो उसके खूब मारता पीटता है. इसके बाद फिल्म में एक मर्डर हो जाता है. इस मर्डर मिस्ट्री की कहानी कुछ ऐसे उलझते ही है कि सभी कहानियां एक दूसरे से उलझ जाती है.
इस फिल्म का बजट 12 करोड़ था जबकि फिल्म ने महज 8 करोड़ का कलेक्शन किया था. यानी कि इस फिल्म को बनाने में मेकर्स का 4 करोड़ का नुकसान हुआ. विजय माल्या फिल्म प्रोडक्शन लाइन में काफी तगड़ी प्लानिंग थी.लेकिन फिल्म का बुरा हाल देखकर माल्या ने तौबा कर ली.
इकोनॉमिक्स टाइम्स से बात करते हुए विजय माल्या ने कहा था- 'हम लोगों का फिल्मों में इन्वेस्ट करने का बड़ा प्लानिंग है.' खास बात है कि रतन टाटा ने उसी वक्त फिल्मों में पैसा लगाया. उनकी कंपनी ने बिपाशा, जॉन अब्राहम और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'ऐतबार' बनाई. थी. हालांकि रतन टाटा को भी इस फिल्म में काफी नुकसान हुआ और दोबारा फिल्मों में पैसा नहीं लगाया. यही हाल माल्या का भी हुआ. बड़ा नुकसान होने के बाद फिल्मी लाइन से मुंह मोड़ लिया. इस फिल्म को आईएमडीबी पर भी बकवास रेटिंग 3.8 की मिली थी.