21 साल पहले आई फिल्म, पहला पार्ट था सेमी-हिट, दूसरा एवरेज और तीसरा सबसे बड़ा डिजास्टर, क्या चौथा दिखा पाएगा कमाल?

Bollywood Movie Sequel: 21 साल पहले आई एक फिल्म आई थी, जिसका पहला पार्ट सेमी‑हिट था, दूसरा पार्ट एवरेज था और तीसरा फ्लॉप साबित हुआ था और अब इसका चौथा सीक्वल बनने जा रहे हैं, जिसकी शूटिंग इसी साल 2026 में शुरू हो सकती है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के बाप-बेटे की जोड़ी साथ नजर आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस फिल्म का चौथा पार्ट अपना कमाल दिखा पाएगा.
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Bollywood Movie Sequel: हम यहां 2005 में आई राम गोपाल वर्मा की पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म ‘सरकार’ की बात कर रहे हैं. ये फिल्म रिलीज के वक्त बॉक्स ऑफिस पर सेमी-हिट हुई थी, लेकिन आज भी इसको बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में गिना जाता है. फिल्म में अमिताभ बच्चन की दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उनके किरदार की खूब तारीफ की थी. इस फिल्म के 3 सीक्वल बन चुके हैं, हालांकि, वे बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे.
वहीं, अब इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रा है कि राम गोपाल वर्मा इसका चौथा सीक्वल लेकर आ रहे हैं, जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है. अपने हालिया इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा ने बताया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह तैयार हो चुकी है. उन्होंने कहा, ‘राइटिंग पूरी हो गई है. मैं 2026 के बीच में शूट शुरू कर रहा हूं’. इस खबर के सामने आते ही ‘सरकार’ सीरीज को पसंद करने वाले दर्शकों में उत्साह बढ़ गया है. फैंस एक बार फिर इस पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे.
21 साल बाद आ रहा इस फिल्म का सीक्वल
फिल्म की सबसे खास बात इसकी दमदार स्टारकास्ट होगी. ‘सरकार’ का नाम आते ही सबसे पहले अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन याद आते हैं. जब राम गोपाल वर्मा से पूछा गया, ‘क्या चौथी फिल्म में भी ये दोनों नजर आएंगे?’, तो उन्होंने साफ कहा, ‘अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों ही फिल्म का हिस्सा होंगे’. यानी फिल्म में एक बार फिर बाप-बेटे की जोड़ी साथ नजर आएगी. 2005 में आई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने सुभाष नागरे का दमदार किरदार निभाया था, जो काफी पावरफुल था.
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फिर साथ नजर आएगी बाप-बेटे की जोड़ी
इसके बाद 2008 में ‘सरकार राज’ आई, जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही. इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन साथ नजर आए थे. कुछ सालों बाद यानी 2017 में ‘सरकार 3’ आई, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी फ्लॉप हुई थी. हालांकि, इस फिल्म में सिर्फ अमिताभ बच्चन नजर आए थे. अब देखना ये है कि पहले सेमी-हीट पार्ट, दूसरे एवरेज और तीसरे सबसे बड़े डिजास्टर सीक्वल के बाद क्या फिल्म का चौथा पार्ट बड़े पर्दे पर कमाल दिखा पाएगा. साथ ही फिल्म की स्टारकास्ट में कौन-कौन होंगे?
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