Advertisement
trendingNow12993691
Hindi Newsबॉलीवुड

अमिताभ बच्चन की वो फ्लॉप फिल्म, जिसके 1 गाने ने रचा इतिहास, महानायक ने सिंगर को दे डाली थी धमकी- ‘तेरा करियर बिगाड़ दूंगा...’

Flop Film Hit Song: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने 55 साल के करियर में कई हिट और सुपरहिट फिल्मे कीं. हालांकि, उनके कुछ फिल्में फ्लॉप भी रहीं, लेकिन उनकी फिल्मों के गानों ने खूब तहलका मचाया. उनकी एक ऐसी ही 20 साल  पुरानी महाफ्लॉप फिल्म का एक गाना सुपरहिट हुआ था, जिसके सिंगर को बिग बी ने धमकी दे डाली थी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 08, 2025, 02:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमिताभ बच्चन की वो फ्लॉप फिल्म, जिसके 1 गाने ने रचा इतिहास
अमिताभ बच्चन की वो फ्लॉप फिल्म, जिसके 1 गाने ने रचा इतिहास

Amitabh Bachchan Flop Film Hit Song: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा में 55 साल हो चुके हैं. अपने 5 दशक के करियर में उन्होंने कई हिट और सुपरहिट फिल्मो में काम किया. हालांकि, उनकी फिल्मों को फ्लॉप का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन उनकी ऐसी कई फ्लॉप फिल्में रही हैं, जिनके गानों के इतिहास रचा. एक ऐसी ही एक महाफ्लॉप फिल्म 20 साल पहले आई थी, जिसका एक गाना सुपरहिट हुआ था. 

लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी इस इस गाने के सिंगर को बिग बी ने धमकी तक दे डाली थी. जी हां, ये मशहूर सिंगर और कंपोजर कोई और नहीं बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह कहे जाने वाले शंकर महादेवन हैं. दरअसल, ये किस्सा है 2005 आई फिल्म ‘बंटी और बबली’ के सुपरहिट गाने ‘कजरा रे’ का है. शंकर महादेवन ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अमिताभ सर से कहा था कि वो आकर इस गाने का हिस्सा डब कर दें. अमिताभ ने पूछा, ‘कौन सा गाना?’.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

जब बिग ही ने सिंगर को दी थी धमकी 

शंकर महादेवन ने जवाब दिया, ‘कजरा रे’, तो अमिताभ बच्चन ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा था, ‘मैंने तो शूट कर लिया है, तूने उसमें हाथ लगाया तो देखना, मैं तेरा करियर बिगाड़ दूंगा’. ये सुनकर सभी एक पल को सन्न रह गए और फिर बिग बी जोर से हंस पड़े. शंकर ने बताया कि अमिताभ बच्चन को उनका रफ वर्जन इतना पसंद आया था कि वो उसे बदलना ही नहीं चाहते थे. इसलिए उन्होंने मजाक में धमकी दी थी. उसी रफ वर्जन को फाइनल कर दिया गया और यही गाना बाद में इतना बड़ा हिट बना. 

न हिंदू, न मुस्लमान, न ईसाई... फिर क्या था जायद-सुजैन खान की मां का धर्म? कैसे हुआ उनका अंतिम संस्कार 

गाने से नहीं करना चाहते थे छेड़छाड़

शंकर ने हंसते हुए बताया कि अमिताभ बच्चन की ये बात उनके लिए हमेशा यादगार रहेगी. वो न सिर्फ शानदार अभिनेता हैं बल्कि उनके अंदर एक बच्चा भी छिपा है जो हर मौके पर मुस्कान बिखेर देता है. शंकर महादेवन ने अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब फिल्म ‘कभी अलविदा ना कहना’ के गाने ‘रॉक एन रोल सोनिये’ की शूटिंग चल रही थी, तो सेट पर पहुंचते ही बिग बी ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और बोले, ‘क्या गाना बनाया है!’. 

fallback

आज भी बड़ी सुपहिट हा ये गाना 

शंकर ने कहा कि सर इतने स्वीट हैं कि हर बार एनकरेज करते हैं और अपनी टीम को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं. बता दें, ‘बंटी और बबली’ फिल्म के इस गाने ‘कजरा रे’ में अमिताभ बच्चन के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन नजर आए थे. भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसके गाने ‘कजरा रे’ ने ऐसी धूम मचाई कि आज भी ये गाना लोगों के बीच बेहद मशहूर है. शादी-ब्याह हो या कोई पार्टी-फंक्शन इस गाने के बिना सब अधूरा सा ही लगता है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Amitabh BachchanShankar Mahadevan

Trending news

1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
parliament session
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
Jammu Kashmir
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
AIR INDIA
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस की इनसाइड स्टोरी
Chirag Paswan
पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस की इनसाइड स्टोरी
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
Viral News
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?