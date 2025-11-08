अमिताभ बच्चन की वो फ्लॉप फिल्म, जिसके 1 गाने ने रचा इतिहास, महानायक ने सिंगर को दे डाली थी धमकी- ‘तेरा करियर बिगाड़ दूंगा...’

Amitabh Bachchan Flop Film Hit Song: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा में 55 साल हो चुके हैं. अपने 5 दशक के करियर में उन्होंने कई हिट और सुपरहिट फिल्मो में काम किया. हालांकि, उनकी फिल्मों को फ्लॉप का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन उनकी ऐसी कई फ्लॉप फिल्में रही हैं, जिनके गानों के इतिहास रचा. एक ऐसी ही एक महाफ्लॉप फिल्म 20 साल पहले आई थी, जिसका एक गाना सुपरहिट हुआ था.

लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी इस इस गाने के सिंगर को बिग बी ने धमकी तक दे डाली थी. जी हां, ये मशहूर सिंगर और कंपोजर कोई और नहीं बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह कहे जाने वाले शंकर महादेवन हैं. दरअसल, ये किस्सा है 2005 आई फिल्म ‘बंटी और बबली’ के सुपरहिट गाने ‘कजरा रे’ का है. शंकर महादेवन ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अमिताभ सर से कहा था कि वो आकर इस गाने का हिस्सा डब कर दें. अमिताभ ने पूछा, ‘कौन सा गाना?’.

जब बिग ही ने सिंगर को दी थी धमकी

शंकर महादेवन ने जवाब दिया, ‘कजरा रे’, तो अमिताभ बच्चन ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा था, ‘मैंने तो शूट कर लिया है, तूने उसमें हाथ लगाया तो देखना, मैं तेरा करियर बिगाड़ दूंगा’. ये सुनकर सभी एक पल को सन्न रह गए और फिर बिग बी जोर से हंस पड़े. शंकर ने बताया कि अमिताभ बच्चन को उनका रफ वर्जन इतना पसंद आया था कि वो उसे बदलना ही नहीं चाहते थे. इसलिए उन्होंने मजाक में धमकी दी थी. उसी रफ वर्जन को फाइनल कर दिया गया और यही गाना बाद में इतना बड़ा हिट बना.

गाने से नहीं करना चाहते थे छेड़छाड़

शंकर ने हंसते हुए बताया कि अमिताभ बच्चन की ये बात उनके लिए हमेशा यादगार रहेगी. वो न सिर्फ शानदार अभिनेता हैं बल्कि उनके अंदर एक बच्चा भी छिपा है जो हर मौके पर मुस्कान बिखेर देता है. शंकर महादेवन ने अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब फिल्म ‘कभी अलविदा ना कहना’ के गाने ‘रॉक एन रोल सोनिये’ की शूटिंग चल रही थी, तो सेट पर पहुंचते ही बिग बी ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और बोले, ‘क्या गाना बनाया है!’.

आज भी बड़ी सुपहिट हा ये गाना

शंकर ने कहा कि सर इतने स्वीट हैं कि हर बार एनकरेज करते हैं और अपनी टीम को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं. बता दें, ‘बंटी और बबली’ फिल्म के इस गाने ‘कजरा रे’ में अमिताभ बच्चन के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन नजर आए थे. भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसके गाने ‘कजरा रे’ ने ऐसी धूम मचाई कि आज भी ये गाना लोगों के बीच बेहद मशहूर है. शादी-ब्याह हो या कोई पार्टी-फंक्शन इस गाने के बिना सब अधूरा सा ही लगता है.