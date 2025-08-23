सलमान खान ने अर्जुन कपूर के वजह से छोड़ी 'नो एंट्री 2'? नहीं नजर आएगी तिकड़ी, बोनी कपूर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- '8-10 साल किया...'
सलमान खान ने अर्जुन कपूर के वजह से छोड़ी 'नो एंट्री 2'? नहीं नजर आएगी तिकड़ी, बोनी कपूर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- '8-10 साल किया...'

No Entry 2: नो एंट्री के सीक्वल को लेकर हाल ही में प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा कि 'नो एंट्री 2' में सलमान खान को लाने के लिए उन्हें 10 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन किसी तरह बात नहीं बनी. हमें उनकी कमी खलेगी. अब हम कुछ नए कलाकारों के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 23, 2025, 06:09 PM IST
'नो एंट्री 2' में नजर नहीं आएंगे सलमान खान!
'नो एंट्री 2' में नजर नहीं आएंगे सलमान खान!

No Entry Sequel: साल 2005 में आई कॉमेडी फिल्म 'नो एंट्री' को फैंस ने काफी पसंद किया था और ये दर्शकों की फेवरेट फिल्मों में से एक है. अब इसके सीक्वल की अनाउंसमेंट हो चुकी है. इस फिल्म के पहले पार्ट में सलमान खान, अनिल कपूर, ईशा देओल और फरदीन खान जैसे स्टार नजर आ रहे थे. लेकिन अब आने वाले सीक्वल में पुराने स्टार्स नजर नहीं आएंगे. दरअसल, हाल ही में फिल्म नो एंट्री के निर्माता बोनी कपूर ने अपकमिंग फिल्म 'नो एंट्री 2' में पुरानी कास्ट को बरकरार न रख पाने पर अपनी निराशा व्यक्त की है. 

सलमान खान नहीं आएंगे नजर!
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान इस फिल्म ने नजर नहीं आएंगे और इसके पीछे बोनी कपूर और अर्जुन कपूर के मतभेदों को बताया जा रहा है. जिसके वजह से बोनी कपूर को फिल्म में नई कास्ट शामिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. एक सूत्र ने कहा कि 'सच तो साफ है, सलमान की समस्या बोनी कपूर और अर्जुन कपूर से है. इसलिए बोनी कपूर के पास पुरानी कास्ट को वापस लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.' बता दें कि सलमान खान और अर्जुन कपूर के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब अर्जुन ने भाईजान की एक्स भाभी मलाइका अरोड़ा को डेट करना शुरू किया, जिनकी शादी अरबाज खान से हुई थी. 

'लगभग 8-10 साल इंतजार किया'
इंस्टेंट बॉलीवुड से बात करते हुए बोनी कपूर ने हाल ही में कहा कि 'पूरी स्टारकास्ट ही हमने बदली है. तो ये हमारा नुकसान है कि हम उसी स्टारकास्ट को बरकरार नहीं रख पाए. हमने लगभग 8-10 साल इंतजार किया, लेकिन किसी तरह बात नहीं बनी. हमें उनकी कमी खलेगी और अब हम कुछ नए कलाकारों के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन साथ ही हमें सलमान, अनिल और फरदीन की भी याद आएगी. नो एंट्री में वो तीनों ही असली किरदार थे और उन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया गया.'

'मैंने मौका खो दिया'
उन्होंने आगे कहा कि 'वक्त बीत गया इंतजार करते करते और आज हम शायद नए सेटअप के साथ नई चीजें हो सकती है. लेकिन मैंने मौका खो दिया, गाड़ी आगे निकल गई. अब ये पछतावा होगा कि सेम सेटअप नहीं है. इंतजार करते करते वक्त बीत गया और आज नए सेटअप के साथ शायद चीजें अलग होंगी. लेकिन मैंने मौका गंवा दिया. अब हमेशा ये अफसोस रहेगा कि ओरिजिनल सेटअप नहीं है. क्योंकि सलमान एक शानदार इंसान हैं, अनिल भी एक शानदार इंसान, भाई और एक्टर हैं. फरदीन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अच्छे लोगों में से एक हैं जिन्हें मैं जानता हूं. मैं उन्हें मिस करूंगा. लेकिन किसी तरह हम आगे बढ़ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि फैसला सही हो.'

ये सितारे आ सकते हैं सीक्वल में नजर 
साल 2005 में रिलीज हुई 'नो एंट्री' में सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन खान, लारा दत्ता, ईशा देओल और सेलिना जेटली अहम रोल में नजर आए थें. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. खबर है कि इस फिल्म सीक्वल में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अर्जुन कपूर लीड रोल में नजर आएंगे.

