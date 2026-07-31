‘गरम मसाला’ की फीस लौटाने को तैयार थे जॉन अब्राहम, कॉमेडी करते-करते छूट गए थे पसीने; अक्षय कुमार का खुलासा

अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की सुपरहिट फिल्म ‘गरम मसाला’ आज भी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती है. दोनों की जोड़ी को पर्दे पर बहुत पसंद किया गया था. लेकिन इस हंसी-मजाक वाली फिल्म के पीछे एक ऐसा किस्सा छुपा है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जॉन अब्राहम के लिए कॉमेडी करना बिल्कुल भी आसान नहीं था. वे अपने रोल को लेकर इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने मेकर्स को अपनी फीस तक लौटाने की बात कह दी थी.
उस दौर में जॉन अब्राहम की पहचान एक एक्शन और रोमांटिक हीरो की थी. पर्दे पर लोग उन्हें गंभीर और स्टाइलिश रोल में देखना पसंद करते थे. ऐसे में अचानक से एक पूरी तरह से कॉमेडी फिल्म में काम करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था. कॉमिक टाइमिंग, फनी एक्सप्रेशन और हल्के-फुल्के अंदाज में एक्टिंग करना उनके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था. शूटिंग के दौरान उन्हें बार-बार यह चिंता सताती रहती थी कि क्या वे लोगों को हंसा पाएंगे या नहीं. इसी वजह से वे अंदर ही अंदर काफी डरे हुए थे, जो सेट पर दिखाई देता था.
अक्षय कुमार ने इंटरव्यू में बताया कि कॉमेडी सीन की शूटिंग के समय जॉन अक्सर बहुत नर्वस हो जाते थे. उन्हें लगता था कि वे सही से एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं. जब भी कोई कलाकार किसी नए तरीके का काम करता है, तो शुरुआत में उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा ही जाता है. जॉन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था. वे अपने काम को लेकर इतने सीरियस थे कि छोटी-छोटी बातों पर खुद को आंकने लगते थे. एक दिन तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर उनका काम पसंद नहीं आ रहा है, तो वे अपनी फीस वापस करने को तैयार हैं.
अक्सर लोगों को लगता है कि फिल्मों में कॉमेडी करना बहुत आसान काम होता है, लेकिन सच तो ये है कि इसे ही फिल्म इंडस्ट्री का सबसे मुश्किल काम माना जाता है. किसी को हंसाने के लिए सही समय पर सही एक्सप्रेशन और डायलॉग बोलना पड़ता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती. जॉन के लिए भी यही सबसे मुश्किल पड़ाव होता था. कई बार तो सीन की तैयारी करते समय वह इतने टेंशन में आ जाते थे कि उनके पसीने छूटने लगते थे. हालांकि, इस घबराहट के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे.
जैसे-जैसे शूटिंग आगे बढ़ी, जॉन का डर धीरे-धीरे खत्म होने लगा और उनका कॉन्फिडेंस लौट आया. उन्हें अपने किरदार का कॉमिक अंदाज समझ आने लगा था. इस सफर में अक्षय कुमार जैसे एक्सपीरियंस वाले कॉमेडी एक्टर का साथ उनके बहुत काम आया. अक्षय ने सेट पर उनका पूरा साथ दिया, जिससे दोनों के बीच एक बेहतरीन बॉन्डिंग बन गई. जॉन ने धीरे-धीरे अपने रोल में ढलना सीख लिया और अपनी झिझक को पूरी तरह दूर कर दिया. इसके बाद शूटिंग का माहौल भी काफी हल्का और मजेदार हो गया और फिल्म कमाल की बनी.
आखिरकार जॉन अब्राहम की ये कड़ी मेहनत रंग लाई और जब ‘गरम मसाला’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. ऑडियंस के साथ-साथ फिल्म क्रिटिक्स ने भी जॉन की एक्टिंग की खूब तारीफ की. जिस कॉमेडी को लेकर वे सबसे ज्यादा घबरा रहे थे, उसी रोल ने उनके करियर को एक नया मोड़ दे दिया. इस पूरी घटना से यह सीख मिलती है कि अगर इंसान अपनी कमियों से डरे बिना उनका सामना करे, तो वह किसी भी मुश्किल काम में सफलता हासिल कर सकता है, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई.