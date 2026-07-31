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‘गरम मसाला’ की फीस लौटाने को तैयार थे जॉन अब्राहम, कॉमेडी करते-करते छूट गए थे पसीने; अक्षय कुमार का खुलासा

Comedy Romantic Film Garam Masala: ‘गरम मसाला’ फिल्म तो आप सबने देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शूटिंग के दौरान जॉन अब्राहम काफी डर गए थे? अक्षय कुमार ने हाल ही में खुलासा किया कि जॉन को कॉमेडी करने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि उन्होंने अपनी फीस तक वापस करने की बात कह दी थी.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 31, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:28 AM IST
‘गरम मसाला’ की फीस लौटाने को तैयार थे जॉन अब्राहम, कॉमेडी करते-करते छूट गए थे पसीने; अक्षय कुमार का खुलासा
Image Credit: Comedy Romantic Film Garam Masala

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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