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Hindi Newsबॉलीवुड‘नो एंट्री 2’ से बाहर हुए वरुण धवन? कई स्टार्स का पहले ही कट चुका पत्ता, बोनी कपूर की फिल्म में अब बचे सिर्फ अर्जुन कपूर

‘नो एंट्री 2’ से बाहर हुए वरुण धवन? कई स्टार्स का पहले ही कट चुका पत्ता, बोनी कपूर की फिल्म में अब बचे सिर्फ अर्जुन कपूर

Varun Dhawan Quit No Entry 2: करीब 2 साल पहले बोनी कपूर ने सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान स्टारर साल 2005 में आई फिल्म 'नो एंट्री' के सीक्वल का ऐलान किया था. लेकिन अब ऐसा लगता है कि फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई है. हाल ही में आई खबर के मुताबिक, वरुण धवन ने भी फिल्म छोड़ दी है. इससे पहले दिलजीत दोसांझ ने भी फिल्म को अलविदा कह दिया था.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 14, 2026, 07:46 AM IST
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‘नो एंट्री 2’ से बाहर हुए वरुण धवन? कई स्टार्स का पहले ही कट चुका पत्ता, बोनी कपूर की फिल्म में अब बचे सिर्फ अर्जुन कपूर

Varun Dhawan Quit No Entry 2: बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर बोनी कपूर की फिल्म 'नो एंट्री' का सीक्वल अधर में लटक गया है. 'नो एंट्री 2' को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही थी. इस फिल्म में शुरुआत में अर्जुन कपूर, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन के होने की बात सामने आई थी. लेकिन अब पता चला है कि वरुण ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया है. वरुण इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के प्रमोशन में बिजी हैं. इस बीच खबर आई कि उन्होंने फिल्म से खुद को अलग कर लिया है और फिल्म में उनके होने से जुड़ी कई रिपोर्ट्स को गलत साबित कर दिया है.

वरुण धवन ने भी छोड़ी ‘नो एंट्री 2’

एक्टर वरुण धवन के फिल्म छोड़ने की बात तब सामने आई, जब इसमें शाहिद कपूर की एंट्री की चर्चा हुई. हाल ही में आई बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में दावा किया गया कि 'नो एंट्री 2' में शाहिद की एंट्री हो गई है. हालांकि, शाम होते-होते फिल्मफेयर की रिपोर्ट में शाहिद की 'नो एंट्री 2' में एंट्री की खबरों को गलत साबित कर दिया गया.

वहीं, फैंस शाहिद कपूर की 'नो एंट्री 2' में एंट्री और एग्जिट की खबरों से दो-चार हो ही रहे थे कि इसी बीच एक और खबर सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि वरुण धवन ने भी फिल्म को अलविदा कह दिया है. रिपोर्ट में एक इनसाइडर के हवाले से कहा गया कि, 'नो एंट्री 2' में वरुण धवन के होने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. फिल्म में उन्हें शामिल बताने वाली सभी अफवाहें झूठी और बेबुनियाद हैं. इस वक्त एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को प्रमोट करने में बिजी हैं.

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होल्ड पर 'नो एंट्री 2'

बीते साल दिलजीत दोसांझ ने भी फिल्म से खुद को अलग कर लिया था. कहा गया था कि उन्होंने क्रिएटिव असहमतियों के चलते फिल्म छोड़ी है. हालांकि, बाद में बोनी कपूर ने सफाई देते हुए कहा था कि डेट्स को लेकर बात नहीं बन पाई. वो डेट्स मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. अब फिल्म से वरुण धवन भी बाहर हो गए हैं. वहीं, शाहिद कपूर की एंट्री को लेकर भी अलग-अलग रिपोर्ट्स से कंफ्यूजन बना हुआ है. हालांकि, रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऐसे में अनीस बज्मी के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म होल्ड पर चली गई है. अब इसकी कास्ट में सिर्फ अर्जुन कपूर ही बचे हैं.

पहले पार्ट को मिला था अच्छा रिस्पॉन्स

बता दें कि साल 2005 में फिल्म 'नो एंट्री' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान की तिगड़ी देखने को मिली थी. इसके साथ ही बिपाशा बसु, ईशा देओल, लारा दत्ता और सेलिना जेटली फीमेल लीड में नजर आई थीं. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया था. साल 2024 में बोनी कपूर ने फिल्म के सीक्वल का ऐलान किया था, लेकिन अब लगता है कि फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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