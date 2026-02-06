Advertisement
20 साल पुरानी वो मेगा ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म, जिसके सीक्वल का बेसब्री से हो रहा इंतजार, गोविंदा हुए बाहर, मनोज बाजपेयी ने मारी एंट्री?

Blockbuster Comedy Film: 20 साल एक ऐसी धमाकेदार कॉमेडी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी, जिसके देखते वक्त आज भी हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. काफी पहले इस फिल्म के सीक्वल की खबर सामने आई थी, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. अब सीक्वल की कास्टिंग को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं, जहां मनोज बायपेयी गोविंदा को रिप्लेस कर सकते हैं?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:40 AM IST
20 साल पुरानी वो मेगा ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म

Blockbuster Comedy Film: बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों की दुनिया हमेशा से ही थोड़ी उलझी हुई रही है. खासकर तब अब सालों बाद किसी हिट या ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीक्वल आता है. ऐसी ही एक फिल्म आज से 20 साल पहले आई थी, जो एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म थी, जो आज भी लाखों लोगों की फेवरेट है. हम यहां 2006 में आई अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल की फिल्म ‘भागम भाग’ के सीक्वल की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उन्होंने लोगों को हैरान कर दिया है. 

20 साल पहले आई ‘भागम भाग’ अपनी जबरदस्त कॉमेडी और कलाकारों की शानदार केमिस्ट्री के लिए जानी जाती है. अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल की तिकड़ी ने फिल्म को यादगार बना दिया था. ऐसे में इसके सीक्वल से फैंस की उम्मीदें काफी ज्यादा थीं. हाल ही में वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने ‘भागम भाग 2’ के लिए मनोज बाजपेयी को एक अहम रोल में साइन किया है. ये खबर जितनी दिलचस्प है, उतनी ही चौंकाने वाली भी. साथ ही बताया जा रहा है कि गोविंदा फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे. 

गोविंदा को रिप्लेस करेंगे मनोज बाजपेयी

सामने आ रही खबरों की मानें तो मनोज बाजपेयी, गोविंदा की जगह फिल्म का हिस्सा होंगे. गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग फिल्म की जान मानी जाती थी, इसलिए उनका रिप्लेस होना फैंस के लिए थोड़ा निराश करने वाला है. गोविंदा लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं. उनकी आखिरी फिल्म ‘रंगीला राजा’ साल 2019 में रिलीज हुई थी. इसके बाद से वे सिल्वर स्क्रीन पर नजर नहीं आए. ऐसे में दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि ‘भागम भाग 2’ के जरिए उनकी जोरदार वापसी होगी. लेकिन मेकर्स नए कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. 

राज शांडिल्य करेंगे फिल्म का डायरेक्शन 

फिल्म का निर्देशन राज शांडिल्य कर रहे हैं, जो कॉमेडी जॉनर में अपनी अलग पहचान रखते हैं. मेकर्स का दावा है कि भले ही कास्ट में बदलाव हो, लेकिन फिल्म की आत्मा वही रहेगी. कहानी में गलतफहमियों, पहचान की अदला-बदली और तेजी से बढ़ते कन्फ्यूजन का वही पुराना तड़का देखने को मिलेगा. यानी दर्शकों को फिर से वही भागदौड़ और हंसी का माहौल मिलेगा, जिसके लिए ‘भागम भाग’ जानी जाती है. प्रियदर्शन की ओरिजिनल फिल्म की एनर्जी को बरकरार रखते हुए कहानी में नए ट्विस्ट जोड़े जाएंगे, जो लोगों को हंसा सके. 

‘भागम भाग 2’ में नजर आएंगे कई नए चेहरे

इस बार फिल्म में अक्षय कुमार और परेश रावल के साथ मीनाक्षी चौधरी नजर आएंगी. मीनाक्षी हिंदी सिनेमा में वापसी कर रही हैं और वे अक्षय कुमार के अपोजिट दिखाई देंगी. उन्होंने आखिरी बार साल 2019 में आई फिल्म ‘अपस्टार्ट्स’ में काम किया था. वहीं, मनोज बाजपेयी के अपोजिट किस एक्ट्रेस को लिया जाएगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है. मेकर्स इस किरदार के लिए सही चेहरे की तलाश में जुटे हुए हैं. फिल्म की शूटिंग अगले महीने मुंबई में शुरू होने की तैयारी है. कास्ट को लेकर अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है. 

कई कॉमेडी फिल्मों में नजर आएंगे अक्षय कुमार

अक्षय कुमार के लिए ‘भागम भाग 2’ उनकी आने वाली कई कॉमेडी फिल्मों में से एक है, जिनमें ‘भूत बंगला’, ‘वेलकम टू द जंगल’ और ‘गोलमाल 5’ भी शामिल हैं. वहीं मनोज बाजपेयी के लिए ये फिल्म एक नया एक्सपीरिंस होगी, क्योंकि वे कम ही बड़े कमर्शियल कॉमेडी प्रोजेक्ट्स में नजर आते हैं. हालांकि, इसकी रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं किया गया है. ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये फिल्म 2027 तक सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. फिलहाल, फिल्म को लेकर मेकर्स के ऑफिशियल ऐलान का इंतजार है. 

