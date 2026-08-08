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‘मालामाल वीकली 2’ में दिखेगा रवीना-परिणीति का धमाल, परेश रावल संग हंसी का डबल डोज; 20 साल बाद आ रहा सीक्वल

2006 Malamaal Weekly Sequel: 20 साल बाद फिर हंसी का तगड़ा डोज देने आ रही ‘मालामाल वीकली 2’ में इस बार परेश रावल के साथ रवीना टंडन और परिणीति चोपड़ा भी लोगों को हंसाते नजर आएंगे. गांव की लालच और कॉमेडी से भरपूर ये कहानी एक नए अंदाज में लोगों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है. चलिए बताते हैं फिल्म में और क्या-क्या होगा नया?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 08, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:47 AM IST
‘मालामाल वीकली 2’ में दिखेगा रवीना-परिणीति का धमाल, परेश रावल संग हंसी का डबल डोज; 20 साल बाद आ रहा सीक्वल
Image Credit: 2006 Malamaal Weekly Sequel

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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