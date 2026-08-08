‘मालामाल वीकली 2’ में दिखेगा रवीना-परिणीति का धमाल, परेश रावल संग हंसी का डबल डोज; 20 साल बाद आ रहा सीक्वल

साल 2006 में आई कॉमेडी फिल्म ‘मालामाल वीकली’ आज भी लोगों को खूब हंसाती है. अब करीब 20 साल बाद इस सुपरहिट कॉमेडी फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है. इन दिनों बॉलीवुड में पुरानी फिल्मों के सीक्वल बनाने का दौर जोर-शोर से चल रहा है. इस साल भी कई पुरानी फिल्मों के अगले पार्ट थियेटर में रिलीज हो चुके हैं और कई बड़े सीक्वल आने की लाइन में लगे हैं. इन्हीं सब खबरों के बीच‘मालामाल वीकली 2’ को लेकर भी लोगों के बीच काफी बज बना हुआ है. इस फिल्म से जुड़े नए-नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं.
इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि परेश रावल एक बार फिर अपनी जबरदस्त कॉमेडी और टाइमिंग से लोगों को गुदगुदाते नजर आएंगे. ‘मालामाल वीकली’ में उनकी दमदार एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग लोगों ने काफी पसंद आया था और आज भी उनके सीन्स मीम्स में वायरल होते रहते हैं. अब फिल्म के सीक्वल में मेकर्स ने कई और नए किरदार जोड़े हैं, जिनमें नए चेहरे नजर आने वाले हैं. हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, फिर भी फैंस का उत्साह बना हुआ है.
‘मालामाल वीकली 2’ से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये है कि इसमें दो बड़ी एक्ट्रेसेस की एंट्री हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म में रवीना टंडन और परिणीति चोपड़ा भी नजर आएंगी. फिल्म की कहानी की जरूरत के हिसाब से मेकर्स को इन दोनों एक्ट्रेसेस को लिया है. यही वजह है कि मेकर्स ने सबसे पहले इन्हें अप्रोच किया. अच्छी बात ये रही कि रवीना और परिणीति दोनों को ही फिल्म की कहानी और अपने-अपने रोल बहुत पसंद आए. इसलिए उन्होंने तुरंत इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी सहमति दे दी.
फिल्म की दोनों एक्ट्रेसेस की बात करें तो रवीना को हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में देखा गया था, जहां उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई. वहीं, परिणीति चोपड़ा आखिरी बार डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म ‘अमर सिंह चमकीला’ में दिखाई दी थीं, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया था. अब ये दोनों एक्ट्रेसेस पहली बार एक साथ कॉमेडी फिल्म ‘मालामाल वीकली 2’ में अपनी अदाकारी का जादू चलाने वाली हैं. इन दोनों के जुड़ने से फिल्म की स्टारकास्ट काफी मजबूत हो गई है और दर्शकों को इनसे काफी उम्मीदें हैं.
इस सीक्वल से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव इसके डायरेक्शन को लेकर हुआ है. इस साल फरवरी में खबर आई थी कि फिल्म पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार डायरेक्टर प्रियदर्शन फिल्म का डायरेक्शन नहीं करेंगे. उनकी जगह ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ जैसी फिल्म बना चुके डायरेक्टर अमित जोशी को इस फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है. अमित जोशी अपनी अलग सोच और नए अंदाज के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वे इस पुरानी हिट फिल्म को एक नया और फ्रेश लुक देने में कामयाब रहेंगे.
हालिया रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि ‘मालामाल वीकली 2’ पिछले पार्ट की सीधी कहानी आगे नहीं बढ़ाएगी. ये पहली फिल्म का डायरेक्ट सीक्वल नहीं होगा. इस बार फिल्म के किरदार, उनकी बैकस्टोरी और लोकेशन पूरी तरह से अलग होंगे. लेकिन फिल्म का ओरिजनल कोर वही रहेगा. कहानी एक ऐसे गांव और वहां के लालची लोगों के इर्द-गिर्द घूमेगी, जो बड़ी रकम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं. पैसों की इस होड़ में जो उलझनें और गफलत पैदा होगी, वही लोगों को हंसा-हंसाकर लोटपोट करने का काम करेगी.
फिल्म की पूरी टीम को दूसरे पार्ट के लिए एक बेहद शानदार आइडिया मिला है, जिसे स्क्रीन पर उतारने की तैयारी चल रही है. भले ही लोकेशन और नए चेहरे बदल गए हों, लेकिन मनोरंजन का तड़का पहले पार्ट जैसा ही रहने वाला है. सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. लोग ये जानने के लिए बेताब है कि परेश रावल, रवीना टंडन और परिणीति चोपड़ा की तिकड़ी पर्दे पर क्या नया कमाल दिखाती है. अब हर किसी को मेकर्स की तरफ से फिल्म की शूटिंग शुरू होने और ऑफिशियल रिलीज डेट के ऐलान का इंतजार है.