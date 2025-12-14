19 साल पुरानी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म, जिसके सीक्वल की चल रही बात, अक्षय कुमार-अक्षय खन्ना नजर आएंगे साथ?

Advertisement
Bollywood Comedy Sequel: इन दिनों अक्षय खन्ना अपनी नई फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिनकी 27 सेकंड की एंट्री ने रणवीर सिंह से लेकर बॉबी देओल को फेल कर दिया. इसी बीच खबर आ रही है कि वे जल्द अक्षय कुमार के साथ उनकी 19 साल पुरानी एक सुपरहिट कॉमेडी फिल्म के सीक्वल में नजर आ सकते हैं.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 14, 2025, 06:11 AM IST
Akshay Kumar Akshaye Khanna Reunion: इन दिनों अक्षय खन्ना अपनी हालिया रिलीज स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ में अपनी 27 सेकंड और दमदार अभिनय को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. सोशल मीडिया पर उनके ढेरों वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनको खूब पसंद किया जा रहा है. ऐसे में ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई करने में लगी है. 28 साल पहले फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत करने वाले अक्षय खन्ना ने कई फिल्मों में किया, जिनमें कई कॉमेडी फिल्में भी शामिल हैं. 

इन फिल्मों में भी उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया. हाल ही में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वे जल्द ही अक्षय कुमार की 19 साल पुरानी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म के सीक्वल में उनके साथ नजर आ सकते हैं. हम यहां 2006 में आई कॉमेडी फिल्म ‘भागम भाग’ के सीक्वल ‘भागम भाग 2’ की बात कर रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो ये जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगी, जिसको लेकर फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं. इससे पहले दोनों 2010 में आई कॉमेडी फिल्म ‘तीस मार खान’ में नजर आए थे. 

15 साल बाद साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार-अक्षय खन्ना

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय खन्ना को ‘भागम भाग 2’ के लिए फाइनल किया गया है. साथ ही बताया जा रहा है कि फिल्म में अक्षय कुमार और मीनाक्षी चौधरी भी लीड रोल में नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग अगले साल फरवरी 2026 से शुरू हो सकती है. वहीं मेकर्स इसे साल के आखिर तक सिनेमाघरों में उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक फिल्म को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन अगर ऐसा होता है तो दोनों की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है. 

ना शोर, ना शोऑफ, फिर भी थे सबके क्रश... स्कूल टाइम में ऐसे थे ‘धुरंधर’ के विलेन, पुरानी दोस्त ने खोला राज, बोले- ‘उनकी सौतेली मां...’ 

19 साल पुरानी कॉमेडी फिल्म का सीक्वल 

बताया जा रहा है कि ‘भागम भाग 2’ का डायरेक्शन ‘ड्रीम गर्ल’ जैसी हिट फिल्म दे चुके राज शांडिल्य करेंगे. ये फिल्म साल 2006 में आई सुपरहिट कॉमेडी ‘भागम भाग’ का सीक्वल होगी, जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था. पहली फिल्म में अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल की तिकड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया था. फिल्म अपनी कहानी और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए आज भी याद की जाती है. फिल्म की कहानी लंदन में सेट थी, जहां एक थिएटर टीम गलती से एक मर्डर केस में फंस जाती है. 

अक्षय कुमार-अक्षय खन्ना का वर्कफ्रंट 

इसके साथ ही गैंगस्टर्स और अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग उनकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर देते हैं. कॉमेडी, कन्फ्यूजन और भागदौड़ से भरी इस कहानी ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था, जिस वजह से फिल्म को आज भी कल्ट कॉमेडी माना जाता है. वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार हाल ही में ‘जॉली एलएलबी 3’ में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ अरशद वारसी भी थे. ये फिल्म फेमस फ्रेंचाइजी  ‘जॉली एलएलबी’ का तीसरा पार्टी थी. इसके वे ‘भूत बंगला’ और ‘हैवान’ जैसी फिल्मों में भी नजर आएंगे. वहीं, अक्षय खन्ना ‘धुरंधर’ में नजर आ रहे हैं. 

