Advertisement
trendingNow13126954
Hindi Newsबॉलीवुड20 साल पुरानी वो फिल्म,जिसने 7 करोड़ के बजट में कमाए थे 42 करोड़ से भी ज्यादा, कई साल से यूट्यूब पर कर रही ट्रेंड, अब आ रहा दूसरा पार्ट

20 साल पुरानी वो फिल्म,जिसने 7 करोड़ के बजट में कमाए थे 42 करोड़ से भी ज्यादा, कई साल से यूट्यूब पर कर रही ट्रेंड, अब आ रहा दूसरा पार्ट

20 साल पहले एक मूवी  बॉक्स ऑफिस पर ऐसी तबाही मचाई थी कि इसका रिकॉर्ड ब्रेक करना मुश्किल हो गया था. अब इस मूवी का एक और पार्ट जल्द आने वाला है जिस पर अहम सितारे ने खुद मुहर लगा दी है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 01, 2026, 05:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आ रहा इसका दूसरा पार्ट
आ रहा इसका दूसरा पार्ट

Malamaal Weekly 2 Confirm: कुछ फिल्में और उनकी कहानियां ऐसी होती हैं कि उनका नाम सुनते ही चेहरे पर हंसी दौड़ जाती है. ऐसी ही एक फिल्म 20 साल पहले आई थी. इस फिल्म में कॉमेडी का वो सारा तड़का था जो किसी को भी हंसा-हंसाकर पेट फुलाने के लिए मजबूर कर देती थी. अब इसी फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द आने वाला है जिस पर मुहर खुद फिल्म के लीड एक्टर ने लगा दी है.

2006 में मचाया था बवाल
जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो साल 2006 में आई थी. इसका नाम 'मालामाल वीकली' है. इस मूवी का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था. जिसमें परेश रावल के अलावा राजपाल यादव और रितेश देशमुख लीड रोल में थे.'मालामाल वीकली' की कहानी गांव पर बेस्ड थी. जिसमें लॉटरी टिकेट जीतने पर क्या कोहराम मचता है वो दिखाया गया है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

परेश रावल ने किया कंफर्म

20 साल बाद इस फिल्म को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हैं. बीते दिनों फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर खबरें तो जोरों पर थीं. इस मूवी पर वैसे तो आधिकारिक तौर पर मेकर्स की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. लेकिन, एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए परेश रावल ने 'मालामाल वीकली 2' को करने की खबरों पर मुहर लगा दी. एक्टर ने कहा- 'जी,हां ये सच है. मैं ये फिल्म कर रहा हूं.' हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मूवी में परेश रावल के अलावा बाकी पुराने सितारों को कास्ट किया गया है या फिर नहीं.

शादी के तुरंत बाद प्रोटेक्टिव हसबैंड बन गए विजय देवरकोंडा, वाइफ रश्मिका को भीड़ से बचाते आए नजर, तिरुपति मंदिर Inside VIDEO

20 साल पहले ला दिया था तूफान

'मालामाल वीकली' की बात करें तो 2006 में आई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की आंधी ला दी थी. 7 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 42.7 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस फिल्म की सक्सेस के बाद प्रियदर्शन ने इसी तर्ज पर एक और मूवी 2012 में लाए थे. जिसका नाम 'कमाल धमाल मालामाल' था. जिसे उस वक्त 'मालामाल वीकली' का रिबूट कहा गया था. इसमें परेश रावल के अलावा, राजपाल, ओमपुरी और नाना पाटेकर भी थे. लेकिन, 32 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी बुरी तरह से पिट गई और महज 6.58 करोड़ का कलेक्शन किया था.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Malamaal Weekly 2Paresh Rawal

Trending news

खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार