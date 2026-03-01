20 साल पुरानी वो फिल्म,जिसने 7 करोड़ के बजट में कमाए थे 42 करोड़ से भी ज्यादा, कई साल से यूट्यूब पर कर रही ट्रेंड, अब आ रहा दूसरा पार्ट

Malamaal Weekly 2 Confirm: कुछ फिल्में और उनकी कहानियां ऐसी होती हैं कि उनका नाम सुनते ही चेहरे पर हंसी दौड़ जाती है. ऐसी ही एक फिल्म 20 साल पहले आई थी. इस फिल्म में कॉमेडी का वो सारा तड़का था जो किसी को भी हंसा-हंसाकर पेट फुलाने के लिए मजबूर कर देती थी. अब इसी फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द आने वाला है जिस पर मुहर खुद फिल्म के लीड एक्टर ने लगा दी है.

2006 में मचाया था बवाल

जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो साल 2006 में आई थी. इसका नाम 'मालामाल वीकली' है. इस मूवी का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था. जिसमें परेश रावल के अलावा राजपाल यादव और रितेश देशमुख लीड रोल में थे.'मालामाल वीकली' की कहानी गांव पर बेस्ड थी. जिसमें लॉटरी टिकेट जीतने पर क्या कोहराम मचता है वो दिखाया गया है.

परेश रावल ने किया कंफर्म

20 साल बाद इस फिल्म को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हैं. बीते दिनों फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर खबरें तो जोरों पर थीं. इस मूवी पर वैसे तो आधिकारिक तौर पर मेकर्स की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. लेकिन, एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए परेश रावल ने 'मालामाल वीकली 2' को करने की खबरों पर मुहर लगा दी. एक्टर ने कहा- 'जी,हां ये सच है. मैं ये फिल्म कर रहा हूं.' हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मूवी में परेश रावल के अलावा बाकी पुराने सितारों को कास्ट किया गया है या फिर नहीं.

20 साल पहले ला दिया था तूफान

'मालामाल वीकली' की बात करें तो 2006 में आई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की आंधी ला दी थी. 7 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 42.7 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस फिल्म की सक्सेस के बाद प्रियदर्शन ने इसी तर्ज पर एक और मूवी 2012 में लाए थे. जिसका नाम 'कमाल धमाल मालामाल' था. जिसे उस वक्त 'मालामाल वीकली' का रिबूट कहा गया था. इसमें परेश रावल के अलावा, राजपाल, ओमपुरी और नाना पाटेकर भी थे. लेकिन, 32 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी बुरी तरह से पिट गई और महज 6.58 करोड़ का कलेक्शन किया था.