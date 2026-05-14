20 साल पुरानी बिगेस्ट कॉमेडी फिल्म...अरशद वारसी-शरमन जोशी ने रिक्रिएट किया आइकॉनिक सीन; लिखा-कुछ नहीं बदला

अरशद वारसी ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने शरमन जोशी के साथ मिलकर साल 2006 में आई 'गोलमाल' का रेस सीन रीक्रिएट किया है. इस फिल्म ने 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं
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निर्देशक रोहित शेट्टी की 'गोलमाल' 'फ्रेंचाइजी' एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार है. गुरुवार को अभिनेता अरशद वारसी ने आगामी फिल्म की छोटी सी झलक पेश की, जिसने अगले भाग के लिए फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है. अरशद वारसी ने इंस्टाग्राम पर साल 2006 में आई फिल्म 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' के रेस कार कॉम्पटिशन सीन को रीक्रिएट किया. इस वीडियो में अरशद के साथ अभिनेता शरमन जोशी भी नजर आ रहे हैं. दरअसल, इस वीडियो में ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया गया है.
रोहित, अरशद और शरमन ने 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' का वह सीन शेयर किया, जो 2006 में रिलीज हुई थी. इस सीन में अरशद (जो माधव का किरदार निभा रहे हैं) और शरमन (जिन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया है) एक मजेदार कार रेस में हिस्सा लेते हैं, जिसका मकसद निराली नामक लड़की का दिल जीतना होता है.
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इस खास सीन में, शरमन का किरदार (जो एक महिला के भेष में है) और माधव एक रेस कार में बैठे हुए और 'हाय' करते हुए नजर आते हैं. फिर वीडियो 20 साल पहले के उनके किरदारों से आज के समय में बदल जाता है और उसी मशहूर हाथ हिलाने वाले सीन को फिर से दिखाता है.
वीडियो शेयर कर अरशद ने लिखा, "20 साल बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला. गोलमाल आज भी आपको हंसाने और मनोरंजन करने में सबसे आगे है." वहीं, रोहित ने वीडियो शेयर कर लिखा, "यादों के सफर पर फिर से निकल पड़े. आपकी उम्र कितनी थी जब आपने पहली बार गोलमाल देखी थी? हम वादा करते हैं, आप बहुत जल्द उन खुशियों भरे दिनों को फिर से जीने वाले हैं… शूटिंग जारी है."
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शरमन जोश ने वीडियो शेयर कर लिखा, "सभी थ्रोबैक का बाप है." रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित कॉमेडी 'गोलमाल 5' में अजय देवगन और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म अपने पुराने सितारों (अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू, श्रेयस तलपड़े) के साथ आ रही है और इसमें शरमन जोशी की वापसी भी हो रही है. इसकी शूटिंग ऊटी में शुरू हो चुकी है.
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