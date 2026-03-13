Advertisement
2 घंटे 15 मिनट की धमाकेदार कॉमेडी फिल्म, आज भी IMDb रेटिंग है 8.2, 20 साल बाद बनने जा रहा सीक्वल, आ गई रिलीज डेट

Comedy Film Sequel Release Date: करीब 20 साल पुरानी कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. लंबे इंतजार के बाद मेकर्स ने आखिरकार इसके सीक्वल की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. ये फिल्म रक्षाबंधन के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस खबर के आते ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है. 

Mar 13, 2026
Khosla Ka Ghosla 2 Release Date

Khosla Ka Ghosla 2 Release Date: हम यहां 2006 में आई पॉपुलर कॉमेडी फिल्म ‘खोसला का घोंसला’ (Ghosla Ka Khosla) की बात कर रहे हैं. लंबे समय से इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. मेकर्स ने आखिरकार इसके सीक्वल यानी ‘खोसला का घोंसला 2’ (Ghosla Ka Khosla 2) की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. ये फिल्म अगले साल रक्षाबंधन के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. 

इस खबर के सामने आते ही फैंस की एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं है.  फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने हाल ही में अपने एक्स हैंडल (ट्विटर) पर फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. साथ ही यूजर्स भी अपनी-अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए इसकी रिलीज डेट भी कन्फर्म कर दी. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘कल्ट क्लासिक की वापसी’. 

आ गई ‘खोसला का घोंसला 2’ की रिलीज डेट  

उन्होंने आगे लिखा, ‘‘खोसला का घोंसला 2’2 28 अगस्त 2026 (रक्षाबंधन) को सिनेमाघरों में रिलीज होगी’. इस ऐलान के बाद फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है. बताया जा रहा है कि इस बार भी फिल्म में पहले जैसी मजेदार कहानी और किरदार देखने को मिल सकते हैं. यानी सालों के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर खोसला परिवार और खुराना के बीच की वही पुरानी मजेदार टक्कर बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी. 

तेलंगाना CM ने अल्लू अर्जुन को दी ऐसी सलाह, सुनकर फैंस के भी हो गए कान खड़े, बोले- ‘तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी स्थिति में...’

फिर दिखेगी खोसला और खुराना की टक्कर

मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म का सीक्वल भी दर्शकों को उतना ही पसंद आएगा जितना पहली फिल्म को मिला था. रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज होने से फिल्म को त्योहार का भी फायदा मिल सकता है. इस बार फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत भागिया कर रहे हैं. मेकर्स ने कोशिश की है कि फिल्म की वही पुरानी मजेदार फील बरकरार रहे, जिसे दर्शकों ने पहली फिल्म में खूब पसंद किया था. इसी वजह से स्क्रिप्ट पर भी काफी समय तक काम किया गया है. 

2006 में अच्छी खासी की थी कमाई 

मेकर्स चाहते हैं कि सीक्वल भी उतना ही एंटरनेटिंग हो और दर्शकों को वही पुरानी यादें फिर से ताजा कर दे. साल 2006 में रिलीज हुई ‘खोसला का घोंसला’ को आज भी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है. दिबाकर बनर्जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी दिखाई गई थी. कहानी में दिखाया गया था कि कैसे एक चालाक प्रॉपर्टी डीलर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है. 

आज भी लोगों की फेवरेट है ये फिल्म 

फिर परिवार उसे वापस पाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाता है. फिल्म में अनुपम खेर, विनय पाठक, बोमन ईरानी, रणवीर शौरी, परवीन डबास और तारा शर्मा जैसे कलाकार नजर आए थे. सभी कलाकारों ने अपने किरदारों से फिल्म में जान डाल दी थी. खासकर बोमन ईरानी का खुराना वाला किरदार लोगों को आज भी याद है. वहीं अनुपम खेर ने भी अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था. आज भी ये फिल्म लोगों की फेवरेट है. 

