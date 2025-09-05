19 साल पुरानी वो सबसे बड़ी हिट, बजट से 3.50 गुना ज्यादा की थी कमाई, मेकर्स को लगा था हो जाएगी फ्लॉप, स्टारकास्ट से वापस मांग लिए थे पैसे

Bollywood Hit Rang De Basanti: हम यहां 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'रंग दे बसंती' की बात कर रहे हैं, जिसको राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में आमिर खान, आर. माधवन, सिद्धार्थ, शर्मन जोशी, ऐलिस पैटन और अतुल कुलकर्णी शामिल जैसे शानदार कलाकार एक साथ नजर आए थे. ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उस दौर की एक पूरी पीढ़ी को झकझोर देने वाला आंदोलन बन गई थी. लेकिन इसकी सक्सेस की राह आसान नहीं थी.

एक इंटरव्यू में सोहा अली खान ने बताया कि उस समय वो इंडस्ट्री में नई थीं. यहां तक कि आमिर खान जैसे बड़े स्टार के होने के बावजूद, प्रोड्यूसर्स को भरोसा नहीं था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करेगी. सोहा ने खुलासा किया कि शुरुआत में किसी को उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इतना बड़ा असर डालेगी. प्रमोशन के दौरान तो प्रोड्यूसर्स ने फिल्म की स्टाराकास्ट से कहा कि कुछ पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि उन्हें डर था कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी.

मेकर्स ने वापस मांग लिए थे पैसे

सभी ने पैसों का हिस्सा लौटाया भी. लेकिन बाद में यही फिल्म एक ऐसा मोड़ बनी जिसने सोहा के करियर को बदल दिया और दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली. फिल्म की शूटिंग पूरे एक साल चली थी और टीम ने पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और मुंबई जैसे अलग-अलग राज्यों में काम किया था. सोहा ने बताया कि लंबे इंतजार और शूटिंग के दौरान पूरी टीम आपस में बहुत करीब हो गई थी. सबको लगता था कि ये दोस्ती हमेशा कायम रहेगी, लेकिन बाद में सब अपने रास्तों पर निकल गए.

फिल्म ने जीत लिया था दर्शका का दिल

सोहा ने ये भी बताया कि शूटिंग के दौरान सिनेमैटोग्राफर बिनोद प्रधान हर शॉट को बेहद खूबसूरती से शूट करने के लिए घंटों इंतजार करवाते थे. कई बार तो आधा दिन एक ही सीन की लाइटिंग सेट करने में चला जाता था. इस वजह से कलाकारों को आपस में काफी समय बिताने का मौका मिला. उन दिनों की यादें आज भी सोहा के लिए बेहद खास हैं, भले ही समय के साथ संपर्क कम हो गया. फिल्म का क्लाइमैक्स भी शुरुआत में कुछ और ही लिखा गया था. डायरेक्टर राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने पहले ऐसा अंत सोचा था.

19 साल पहले फिल्म ने रचा था इतिहास

जहां सभी किरदार रक्षा मंत्री की हत्या कर देते और फिर मारे जाते. लेकिन आमिर खान ने अपनी लिखी एक पुरानी कहानी का आइडिया शेयर किया, जिसमें किरदार टीवी स्टूडियो में घुसकर जनता से सीधे बात करते हैं. मेहरा को ये आइडिया पसंद आया और इसे फिल्म का हिस्सा बना लिया गया. ये बदलाव फिल्म के लिए टर्निंग प्वॉइंट साबित हुआ. फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि देशभर के युवाओं में नई सोच जगाई. ये फिल्म हर कलाकार के करियर के लिए यादगार बन गई.

फिल्म ने की थी रिकॉर्डतोड़ कमाई

'रंग दे बसंती' भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अपनी अलग पहचान छोड़ गई. बता दें, इस फिल्म ने बजट से 3.50 गुना ज्यादा कमाई की थी. इसका बजट 28 करोड़ था और इसने 97.90 करोड़ कमाई की थी. इस फिल्म के गाने भी खूब फेमस हुए थे, जिनको आज भी पसंद किया जाता है. 'रंग दे बसंती' को नेशनल फिल्म अवॉर्ड, फिल्मफेयर, IIFA, जी सिने, स्क्रीन और BAFTA जैसे कई प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स मिले, जिनमें बेस्ट फिल्म, डायरेक्शन, म्यूजिक, एडिटिंग और एक्टिंग शामिल हैं.