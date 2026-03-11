'यकीन नहीं हो रहा...''मालामाल वीकली' के 20 साल पूरे होने पर बोले राजपाल यादव तो प्रियदर्शन ने 'खराब एजुकेशन' वाले बयान पर दी सफाई

Rajpal Yadav on 20 Years of Malamaal Weekly: 20 साल पहले आई 'मालामाल वीकली' मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़ दिए थे.इसमें परेश रावल के अलावा राजपाल यादव की खूब तारीफ हुई थी.जिसमें उन्होंने बाजे का किरदार प्ले किया था. ऐसे में फिल्म के 20 साल पूरे होने पर एक्टर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया और फैंस को शुक्रिया कहा.

यकीन नहीं हो रहा...

खास बात है कि 'मालामाल वीकली' उसी डायरेक्टर ने निर्देशित की थी जिन्होंने कुछ वक्त पहले राजपाल यादव की पढ़ाई-लिखाई पर सवाल उठाए थे. ऐसे में 'मालामाल वीकली' को लेकर राजपाल ने लिखा- 'यकीन नहीं हो रहा कि 20 साल हो गए. बाजे को और फिल्म को इतना प्यार देने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया.' एक्टर का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है 'मालामाल वीकली' की कहानी?

इस फिल्म की कहानी लीलाराम की है. जिसका किरदार परेश रावल ने प्ले किया है. वो लाहोली नाम के एक गरीब गांव में लॉटरी का टिकट बेचता है. जब उसका एक टिकट बहुत बड़ा जैकपॉट जीतता है तो लीलाराम खुद इनाम लेने का प्लान बनाता है. इसके बाद कहानी में कई ऐसे मजेदार ट्विस्ट आते हैं कि उन्हें देखकर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

राजपाल पर प्रियदर्शन का तंज

9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में जब राजपाल यादव जेल गए थे उस वक्त प्रियदर्शन ने ऐसा बयान दिया था जो खूब वायरल हुआ था. इन्होंने कहा था- 'मैं राजपाल की दिक्कतों के बारे में जानता था. इसलिए मैंने उसे हर मूवी में कास्ट किया. मैंने तो उन्हें कहा कि वो एड फिल्म्स भी करें. इस बेचारे आदमी ने कम पढ़े-लिखे होने के कारण गलती की. वरना वो अच्छा इंसान है.' प्रियदर्शन के इस बयान पर राजपाल ने रिएक्ट करते हुए कहा था कि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते.

अब दी सफाई

अपने इस बयान पर अब प्रियदर्शन ने सफाई देते हुए कहा कि 'मेरा उनकी खराब एजुकेशन के बारे में बोलने का इरादा नहीं था. ना ही उनका अपमान करने का था. मेरा मतलब वो नहीं थी. एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसे कुछ तो हम सड़कों से सीखते हैं और कुछ हम किताबों से सीखते हैं. मेरा मतलब बस यही था. क्योंकि इसका एक अर्थ जागरूकता भी है तो मैं यही कहना चाहता था.'