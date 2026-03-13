18 साल बाद फिर लौटी वो फिल्म… जिसने फैशन की दुनिया में मचा दिया तूफान! 1 मिनट का टीजर देख नहीं कर पाएंगे रिलीज का इंतजार

हॉलीवुड की ओरिजनल फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा’ (The Devil Wears Prada) के पॉपुलर होने के लगभग दो दशक बाद, इसके सीक्वल का नया टीजर और पोस्टर आउट कर दिया है, जिसमें फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है. इस नए सीक्वल के टीजर में फिल्म के केवल बड़े किरदार ही नहीं दिखाए गए बल्कि हॉलीवुड की तीन बड़ी कलाकारों के साथ एक और नया फेस रिवील किया गया है, जिनका चेहरा देखने के बाद इंडियन फैंस भी खुशी से झूम उठे हैं.

साल 2006 में रिलीज हुई फैशन-ड्रामा फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा’ (The Devil Wears Prada) में हॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप दमदार फैशन एडिटर मिरांडा प्रीस्टली का किरदार निभाती हुई नजर आई थीं. वहीं खूबसूरत ऐनी हैथवे उनकी असेस्टेंट एंडी सैक्स के रुप में, अपनी एक्टिंग के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर फेमस एमिली ब्लंट, एमिली चार्लटन का किरदार करती हुई दिखाई दीं. इस फिल्म में स्टेनली टुची, निगेल की भूमिका में दिखाए दिए. इन चार बड़े कलाकारों ने मिलकर न्यूयॉर्क के फैशन वर्ल्ड को काफी स्टाइलिश तरीके से दिखाया है.

ट्रेलर के बारे में

'द डेविल वियर्स प्राडा 2' (The Devil Wears Prada 2) के टीजर में मिरांडा अपनी तीखी नजर एंडी के ड्रेस और लुक पर डालती हैं. वहीं हमेशा की तरह, वो कमेंट पास करती हुई नजर आती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि ‘मुझे उम्मीद है कि आज रात तुम ये नहीं पहनोगी.’ फिल्म मेकर्स ने टीजर को रिलीज करते हुए ये भी रिवील किया कि निगेल का किरदार एक बार फिर से कहानी का हिस्सा होगा, जिससे इस कहानी का एक भाग पूरा हो जाएगा.

फैंस के लिए नया सरप्राइज

फैशन-ड्रामा पर आधारित फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' (The Devil Wears Prada 2) के नए टीजर की सबसे बड़ी खास बात है एक नए चेहरे की एंट्री. इस टीजर में ओटीटी नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर सीरीज ‘ब्रिजर्टन’ की एक्ट्रेस सिमोन एशले नजर आ रही हैं, जिसको देखने के बाद फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है. हालांकि सिमोन एशले का किरदार अभी पूरी तरह से रीवील नहीं किया गया है, लेकिन कुछ सेकंड की क्लिप में उनकी मौजूदगी से ग्लैमरस दुनिया की में एक नया ट्विस्ट आया है.

कब होगी फिल्म रिलीज?

डेविड फ्रैंकेल द्वारा बनाई गई फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' (The Devil Wears Prada 2) का पहला टीजर पिछली साल नवंबर में रिलीज किया गया था, जो 15 सालों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कॉमेडी ट्रेलर बन गया था. इस ट्रेलर को 24 घंटे में YouTube पर 181.5 मिलियन व्यूज मिले थे. वहीं अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में ‘द डेविल वियर्स प्राडा 2’ सिनेमाघरों में 1 मई को रिलीज होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया में लोग इसे 30 अप्रैल को देख पाएंगे.