Advertisement
trendingNow13138890
Hindi Newsबॉलीवुड18 साल बाद फिर लौटी वो फिल्म… जिसने फैशन की दुनिया में मचा दिया तूफान! 1 मिनट का टीजर देख नहीं कर पाएंगे रिलीज का इंतजार

18 साल बाद फिर लौटी वो फिल्म… जिसने फैशन की दुनिया में मचा दिया तूफान! 1 मिनट का टीजर देख नहीं कर पाएंगे रिलीज का इंतजार

The Devil Wears Prada 2 Teaser Out: हॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' (The Devil Wears Prada 2) का टीजर और पोस्टर रिलीज हो गया है, जिसमें एक नहीं बल्कि तीन बड़ी हसीनाएं नजर आ रही हैं. वहीं मेकर्स ने इस सीक्वल की रिलीज डेट को भी रिवील कर दिया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

18 साल बाद फिर लौटी वो फिल्म… जिसने फैशन की दुनिया में मचा दिया तूफान! 1 मिनट का टीजर देख नहीं कर पाएंगे रिलीज का इंतजार

हॉलीवुड की ओरिजनल फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा’ (The Devil Wears Prada) के पॉपुलर होने के लगभग दो दशक बाद, इसके सीक्वल का नया टीजर और पोस्टर आउट कर दिया है, जिसमें फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है. इस नए सीक्वल के टीजर में फिल्म के केवल बड़े किरदार ही नहीं दिखाए गए बल्कि हॉलीवुड की तीन बड़ी कलाकारों के साथ एक और नया फेस रिवील किया गया है, जिनका चेहरा देखने के बाद इंडियन फैंस भी खुशी से झूम उठे हैं. 

साल 2006 में रिलीज हुई फैशन-ड्रामा फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा’ (The Devil Wears Prada)  में हॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप दमदार फैशन एडिटर मिरांडा प्रीस्टली का किरदार निभाती हुई नजर आई थीं. वहीं खूबसूरत ऐनी हैथवे उनकी असेस्टेंट एंडी सैक्स के रुप में, अपनी एक्टिंग के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर फेमस एमिली ब्लंट, एमिली चार्लटन का किरदार करती हुई दिखाई दीं. इस फिल्म में स्टेनली टुची, निगेल की भूमिका में दिखाए दिए. इन चार बड़े कलाकारों ने मिलकर न्यूयॉर्क के फैशन वर्ल्ड को काफी स्टाइलिश तरीके से दिखाया है.

ट्रेलर के बारे में
'द डेविल वियर्स प्राडा 2' (The Devil Wears Prada 2) के टीजर में मिरांडा अपनी तीखी नजर एंडी के ड्रेस और लुक पर डालती हैं. वहीं हमेशा की तरह, वो कमेंट पास करती हुई नजर आती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि ‘मुझे उम्मीद है कि आज रात तुम ये नहीं पहनोगी.’ फिल्म मेकर्स ने टीजर को रिलीज करते हुए ये भी रिवील किया कि निगेल का किरदार एक बार फिर से कहानी का हिस्सा होगा, जिससे इस कहानी का एक भाग पूरा हो जाएगा.  

Add Zee News as a Preferred Source

फैंस के लिए नया सरप्राइज
फैशन-ड्रामा पर आधारित फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' (The Devil Wears Prada 2) के नए टीजर की सबसे बड़ी खास बात है एक नए चेहरे की एंट्री. इस टीजर में ओटीटी नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर सीरीज ‘ब्रिजर्टन’ की एक्ट्रेस सिमोन एशले नजर आ रही हैं, जिसको देखने के बाद फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है. हालांकि सिमोन एशले का किरदार अभी पूरी तरह से रीवील नहीं किया गया है, लेकिन कुछ सेकंड की क्लिप में उनकी मौजूदगी से ग्लैमरस दुनिया की में एक नया ट्विस्ट आया है. 

कब होगी फिल्म रिलीज?
डेविड फ्रैंकेल द्वारा बनाई गई फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' (The Devil Wears Prada 2) का पहला टीजर पिछली साल नवंबर में रिलीज किया गया था, जो 15 सालों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कॉमेडी ट्रेलर बन गया था. इस ट्रेलर को 24 घंटे में YouTube पर 181.5 मिलियन व्यूज मिले थे. वहीं अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में ‘द डेविल वियर्स प्राडा 2’ सिनेमाघरों में 1 मई को रिलीज होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया में लोग इसे 30 अप्रैल को देख पाएंगे. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

The Devil Wears Prada 2 teaserSimone AshleyMeryl Streep Miranda Priestlyanne hathawayEmily Blunt

Trending news

युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
West bengal elections
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
weather news
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
LPG Crisis
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
OBC reservation
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला