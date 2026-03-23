19 साल पुरानी वो फिल्म, जिसने चिल्लर बजट में की थी छप्परफाड़ कमाई, 2 गाने तो आज भी लोगों के फेवरेट, तोड़े थे कई रिकॉर्ड

19 Years of Namastey London: 19 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर खिलाड़ी कुमार और कैटरीना कैफ की ऐसी फिल्म आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया था.इस फिल्म में देसी और विदेशी दोनों का ऐसा गजब का तड़का लगाया था कि मेकर्स की झोली मालमाल हो गई थी. इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में ना केवल विदेशी रंग ढंग दिखाए गए बल्कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों की झलक भी दिखाई गई. यहां तक कि इतने साल बाद भी ये मूवी लोगों की फेवरेट बनी हुई है.

19 साल पहले किया था धमाका

इस 2 घंटा 8 मिनट की ब्लॉकस्टर फिल्म का नाम नमस्ते लंदन है. इसका निर्देशन विपुल अमृतलाल शाह ने किया था. मूवी का बजट करीबन 21 करोड़ था और वर्ल्डवाइड कलेक्शन इसने 71 करोड़ किया था. इस फिल्म को रिलीज हुए 19 साल हो गए हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर 'नमस्ते लंदन' के मेकर्स ने फिल्म की कुछ खूबसूरत यादों को समेटते हुए एक वीडियो शेयर किया है. जो इसकी 19वीं सालगिरह पर पुरानी यादों को ताजा करने वाले एक तोहफे जैसा है. उन्होंने लिखा- 'एक ऐसी लव स्टोरी जिसने दो अलग-अलग कल्चर्स और दिलों को जोड़ा. 'नमस्ते लंदन' के शानदार 19 साल पूरे होने का जश्न.'

Add Zee News as a Preferred Source

सितारों की भरमार

2007 में रिलीज हुई 'नमस्ते लंदन' में ऋषि कपूर, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, नीना वाडिया, जावेद शेख और उपेन पटेल जैसे शानदार कलाकार थे. इतनी बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ फिल्म ने एक ऐसी अनोखी लव स्टोरी पेश की,जिसकी जगह आज भी दर्शकों के दिलों में बेहद खास है. इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर आशिन ए शाह थे.

'17 साल बाद धुरंधर 2 में लिया 26/11 का बदला...'अर्जुन रामपाल ने फिल्म की सक्सेस पर तोड़ी चुप्पी, बोले- उस दिन बर्थडे बन गया था खौफनाक

गाने आज भी सुपरहिट

​अपनी खूबसूरत कहानी के अलावा, फिल्म का म्यूजिक एल्बम भी ब्लॉकबस्टर रहा था, जिसमें 'चकना चकना', 'वीरानियां', 'मैं जहां रहूं', 'यही होता प्यार' और 'रफ्ता रफ्ता' जैसे जबरदस्त गाने शामिल थे. जिसमें से 'मैं जहां रहूं' और 'रफ्ता रफ्ता' गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था. फिल्म ने अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की पर्दे पर दिखने वाली कमाल की केमिस्ट्री को भी सबके सामने रखा. 'नमस्ते लंदन' बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही थी और यह 2007 की नौवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी.