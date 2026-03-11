Advertisement
2 घंटे 30 मिनट की वो मजेदार कॉमेडी फिल्म, जिसने 19 साल पहले लूटा था बॉक्स ऑफिस, 11 साल बाद बनने जा रहा चौथा सीक्व्ल

Blockbuster Comedy Film Sequel: आज कल हिंदी सिनेमा में सीक्वल्स का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. ऐसी कई पुरानी फिल्में हैं, जिनके मेकर्स एक के बाद एक सीक्वल ला रहे हैं. इसी बीच एक 19 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म के चौथे सीक्वल को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जिसको लेकर फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं.    

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 11, 2026, 08:12 AM IST
2007 Blockbuster Comedy Film Sequel

2007 Blockbuster Comedy Film Sequel: हम यहां 2007 में आई अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘वेलकम’ के चौथे सीक्वल ‘वेलकम 4’ की बात कर रहे हैं, जो काफी समय से चर्चा में है. कुछ समय पहले मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक भी शेयर की थी, जिसमें कई बड़े सितारे एक साथ नजर आए थे. इस झलक में 90s के सभी सुपरस्टार सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और रवीना टंडन के साथ आज के दौर के कलाकार जैसे दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नांडिस भी वजर आई थीं. 

तभी से फैंस के मन में सवाल था कि आखिर फिल्म बन रही है या इसे रोक दिया गया है. अब फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने साफ कर दिया है कि ‘वेलकम 4’ बंद नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि फिल्म पर काम लगातार चल रहा है. एक बड़े मीडिया हाउस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीम अभी स्क्रिप्ट को फाइनल करने में लगी हुई है. यानी फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिल्म की तैयारी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है.

एडवांस स्टेज पर है स्क्रिप्ट, तैयार हो रहा बड़ा म्यूजिक प्लान

प्रोड्यूसर ने बताया, ‘हम इस समय स्क्रिप्ट के एडवांस स्टेज पर काम कर रहे हैं और जल्द ही फिल्म से जुड़ी नई जानकारी शेयर करेंगे’. उन्होंने ये भी कहा कि इस बार फिल्म में म्यूजिक और एक्शन दोनों काफी बड़े स्तर पर प्लान किए जा रहे हैं. मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म का म्यूजिक पहले से ज्यादा खास और अलग हो, ताकि दर्शकों को नया एक्सपीरियंस मिल सके. इसके साथ ही फिरोज नाडियाडवाला ने आगे बताया, ‘इस बार फिल्म में मल्टी-कल्चरल म्यूजिक का प्लान है, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा’. 

31 की उम्र में हुई थी सगाई, फिर भी कुंवारी हैं त्रिशा कृष्णन...11 साल बाद वायरल हो रहीं इंगेजमेंट की तस्वीरें, एक्टर विजय संग जुड़ रहा नाम

मल्टी-कल्चरल म्यूजिक के साथ मिलेगा नया एक्सपीरियंस 

यानी अलग-अलग देशों के म्यूजिक डायरेक्टर्स को साथ लाने की तैयारी की जा रही है. इसमें मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, अमेरिका और चीन जैसे देशों के कलाकार शामिल हो सकते हैं. मेकर्स का मानना है कि इस तरह का म्यूजिक फिल्म को एक अलग पहचान देगा और दर्शकों को कुछ नया सुनने को मिलेगा. उन्होंने फिल्म के किरदारों को लेकर भी इशारा दिया. उनके मुताबिक, ‘उदय भाई, मजनू भाई और डॉ. घुंगरू जैसे किरदारों का फिर से एक साथ आना बहुत धमाकेदार होगा’, जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.  

पुराने किरदारों की वापसी से बढ़ी फैंस की एक्साइटमेंट

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इन सभी का एक साथ आना रिक्टर स्केल पर 10 जैसे धमाके की तरह होगा. मेकर्स कोशिश कर रहे हैं कि इन किरदारों को सही तरीके से कहानी में शामिल किया जाए. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की कहानी अब लगभग तैयार हो चुकी है और राइटर्स की टीम इसे अंतिम रूप दे रही है. खबर है कि इस बार भी नाना पाटेकर, अनिल कपूर और परेश रावल जैसे कलाकारों की वापसी हो सकती है. बताया जा रहा है कि फिल्म में कई मजेदार डॉन दिखाई देंगे, जो डराने से ज्यादा अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाते नजर आएंगे.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

