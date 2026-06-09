/19 साल बाद सोशल मीडिया अचानक क्यों ट्रेंड करने लगी ‘वेलकम’ के ‘मजनू भाई’ की घोड़े वाली आइकॉनिक पेंटिंग?

Welcome Majnu Bhai Iconic Painting: साल 2007 में आई मजेदार फिल्म ‘वेलकम’ तो आपको याद ही होगी. इस फिल्म में अनिल कपूर ने ‘मजनू भाई’ का एक यादगार रोल निभाया था. फिल्म में उनके द्वारा बनाई गई एक अनोखी घोड़े वाली पेंटिंग पर आज भी इंटरनेट पर खूब मीम्स बनते हैं. मजेदार बात यह है कि अब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को बिल्कुल वैसा ही एक असली नजारा देखने को मिल गया है. इसका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस मजेदार नजारे को देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.
सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ‘मजनू भाई’ अपनी सोच में वक्त से बहुत आगे थे. उन्होंने सालों पहले अपनी एक पेंटिंग में जो कल्पना की थी, वो आज के दौर में बिल्कुल सच साबित हो रही है. फिल्म ‘वेलकम’ में अनिल कपूर के साथ नाना पाटेकर भी नजर आए थे, जिन्होंने उदय भाई का शानदार किरदार निभाया था. इन दोनों एक्टर्स की जोड़ी और कमाल की कॉमिक टाइमिंग को दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था. आज भी लोग इस पेंटिंग और दोनों की जुगलबंदी पर जमकर मीम्स शेयर करते हैं. दोनों की दमदार जोड़ी को खूब याद करते हैं.
सोशल मीडिया पर एक बेहद मजेदार वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बकरी बड़े आराम से एक गधे की पीठ पर खड़ी दिखाई दे रही है. वो गधे के ऊपर अपना बेहतरीन बैलेंस बनाकर पेड़ की हरी-हरी पत्तियां मजे से खा रही है. इस यूनिक और मजेदार नजारे को देखकर लोगों को तुरंत 'वेलकम' फिल्म के 'मजनू भाई' की याद आ गई. आपको याद होगा कि फिल्म में उन्होंने अपनी पेंटिंग में एक जानवर के ऊपर दूसरे जानवर को खड़ा दिखाया था. इंटरनेट यूजर्स इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.
फिल्म रिलीज के करीब 20 साल बाद भी सोशल मीडिया पर ऐसा क्रेज देखना सच में कमाल का है. लोग इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि 'वेलकम' फिल्म के 'मजनू भाई' को तो आने वाले कल की बातें पहले से ही पता थीं. ये फिल्म आज भी कॉमेडी पसंद करने वालों के दिल के बेहद करीब है. इसके मजेदार सीन आज भी मीम्स की दुनिया में राज करते हैं. लोग इसे बार-बार देखना पसंद करते हैं. इसका जादू आज भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. आज भी ये फिल्म लाखों लोगों की पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में से एक है.
साल 2007 में रिलीज हुई ‘वेलकम’ अपने दौर की एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म साबित हुई थी. इस बेहतरीन फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर अनीस बज्मी ने किया था . फिल्म में अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, परेश रावल और मल्लिका शेरावत जैसे शानदार कलाकारों की टोली ने मिलकर लोगों को खूब हंसाया था और आज तक हंसा रही है. अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म को बनाने में करीब 30 से 48 करोड़ रुपये का खर्चा आया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.
अपनी शानदार कॉमेडी और सितारों की दमदार एक्टिंग के दम पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 110 से 120 करोड़ रुपये की बंपर कमाई करके एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था. फिल्म के सभी किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. खासकर उदय भाई और मजनू भाई की नोकझोंक को लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं. अब तक इस फ्रेंचाइजी की दो फिल्में आ चुकी हैं, जिनमें पहली ‘वेलकम’ (2007) और दूसरी ‘वेलकम बैक’ (2015) थी. इन दोनों ही फिल्मों ने दर्शकों को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी.
मशहूर कॉमेडी सीरीज ‘वेलकम’ का अगला पार्ट ‘वेलकम टू जंगल’ 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बार फिल्म की कमान डायरेक्टर अहमद खान के हाथों में है. इस नई फिल्म में दर्शकों को बॉलीवुड सितारों का एक बड़ा मेला देखने को मिलने वाला है. फिल्म की स्टार कास्ट काफी धमाकेदार है, जिसमें लीड रोल में अक्षय कुमार नजर आएंगे. उनके साथ-साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, जैकलीन फर्नांडिस और दिशा पाटनी जैसे बड़े कलाकार भी अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाते हुए दिखाई देंगे. फैंस इस मल्टीस्टारर फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
इस फिल्म में रवीना टंडन, जॉनी लीवर, राजपाल यादव और अरशद वारसी जैसे मजेदार कलाकार भी लीड रोल में दिखाई देंगे. मेकर्स को पूरा भरोसा है कि ये फिल्म दर्शकों के लिए फुल एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आएगी. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नया पार्ट भी स्क्रीन पर पुराना वाला जादू चला पाएगा? क्या इस बार भी फैंस को ‘मजनू भाई’ जैसा कोई नया और मजेदार किरदार देखने को मिलेगा, जो सालों तक लोगों को गुदगुदा सके? इस जबरदस्त स्टारकास्ट को साथ देखना सिनेमाघरों में सचमुच बेहद दिलचस्प होने वाला है.