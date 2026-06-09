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19 साल बाद सोशल मीडिया अचानक क्यों ट्रेंड करने लगी ‘वेलकम’ के ‘मजनू भाई’ की घोड़े वाली आइकॉनिक पेंटिंग?

Majnu Bhai Iconic Painting: साल 2007 की सुपरहिट फिल्म ‘वेलकम’ में मजनू भाई की बनाई घोड़े वाली पेंटिंग ने सबको खूब हंसाया था. अब सोशल मीडिया पर बिल्कुल वैसा ही एक असली वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस हैरान हैं और कह रहे हैं कि मजनू भाई ने फ्यूचर पहले ही देख लिया था.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 09, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:20 AM IST
19 साल बाद सोशल मीडिया अचानक क्यों ट्रेंड करने लगी ‘वेलकम’ के ‘मजनू भाई’ की घोड़े वाली आइकॉनिक पेंटिंग?
Image Credit: Welcome Majnu Bhai Iconic Painting

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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