Advertisement
trendingNow13181893
Hindi Newsबॉलीवुड19 साल पुरानी वो सुपरहिट फिल्म… जिसमें किंग खान के एक डायलॉग ने रच दिया था इतिहास, अब जिसका फैन हुआ ऑस्कर, शेयर की वीडियो

19 साल पुरानी वो सुपरहिट फिल्म… जिसमें किंग खान के एक डायलॉग ने रच दिया था इतिहास, अब जिसका फैन हुआ ऑस्कर, शेयर की वीडियो

शाहरुख खान ने इंडयिन फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी है. ‘किंग ऑफ रोमांस’ की फैन फॉलोइंग दुनिया के हर कोने में मौजूद है. वहीं किंग खान की फैन अब ऑस्कर एकेडमी भी हो गई है, जिसके चलते उन्होंने 19 साल पुरानी एसआरके की फिल्म का डायलॉग शेयर किया है, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

19 साल पुरानी वो सुपरहिट फिल्म… जिसमें किंग खान के एक डायलॉग ने रच दिया था इतिहास, अब जिसका फैन हुआ ऑस्कर, शेयर की वीडियो

बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख खान एक हिंदी फिल्म सुपरस्टार ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टार हैं, और इंटरनेशनल प्लेफॉर्म लोगों को इस बात की हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि उन्हें ये दर्जा क्यों दिया गया है. किंग खान ने अपनी रोमांटिक फिल्मों से न सिर्फ फीमेल फैंस को इंप्रेस किया है, बल्कि मेल फैंस को भी कई टिप्स दी हैं, जिसके चलते उनके फैंस हर जगह मौजूद हैं. वहीं हाल ही में शाहरुख खान की 19 साल पुरानी फिल्म का एक वीडियो इंटरनेट पर मिनटों में वायरल हो गया है. इस वीडियो को ऑस्कर एकेडमी द्वारा अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जो किसी भी एक्टर के लिए बड़ी बात है. 

शाहरुख खान की जिस फिल्म का वीडियो ऑस्कर एकेडमी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, वो साल 2007 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी, जिससे किंग खान के साथ-साथ फिल्म की हीरोइन और डायरेक्टर को भी कई अवॉर्ड्स मिले थे. 

किस फिल्म से जुड़ा है डायलॉग?
16 अप्रैल, गुरुवार को ऑस्कर एकेडमी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फराह खान द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म ‘ओम शांति ओम’ (OM Shanti OM) का सबसे आइकॉनिक डायलॉग शेयर किया है. फिल्म के इस सीन में शाहरुख खान स्टेज पर अवॉर्ड जीतने के बाद एक स्पीच देते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो किस्मत और सक्सेस के बारे में बात करते हैं. एकेडमी ने इस सीन को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘किस्मत के बारे में एक बात… ये चूकती नहीं है.’

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Academy (@theacademy)

फिल्म के बारे में
'ओम शांति ओम' कमर्शियल हिंदी सिनेमा की एक क्लासिक फिल्म है, जिसमें फराह खान ने रोमांस, पुनर्जन्म और कॉमेडी का कमाल का मिक्चर दिखाया है. इस फिल्म में शाहरुख खान की डबल रोल में नजर आते हैं, जो दो जिंदगी जी रहा होता है. वहीं इंडस्ट्री की सबसे महंगी स्टार रह चुकीं दीपिका पादुकोण ने इसी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण के साथ अर्जुन रामपाल, अनुपम खेर और श्रेयस तलपदे जैसे स्टार नजर आए थे. 

नेशनल अवॉर्ड विनिंग किंग खान
बात करें शाहरुख खान की हालिया फिल्मों के बारे में, तो किंग खान को आखिरी बार पर्दे पर फिल्म 'जवान' (Jawaan) में देखा गया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था. उन्होंने ये अवॉर्ड एक्टर विक्रांत मैसी के साथ शेयर किया, जिन्हें '12वीं फेल' में उनकी कमाल की एक्टिंग के लिए सम्मान दिया गया. शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ (King) है, जिसमें इंडस्ट्री के कई कलाकार नजर आएंगे. वहीं इस फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान भी दिखाई देंगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Shah Rukh KhanFilm Om Shanti OmOscar Academy

Trending news

केला-पपीता और आम पर FSSAI की नजर, आपके आस-पास की फल मंडियों में पड़ सकते हैं छापे!
FSSI
केला-पपीता और आम पर FSSAI की नजर, आपके आस-पास की फल मंडियों में पड़ सकते हैं छापे!
2 किलो मटन खा जाएंगे, टीएमसी वाले कौन-सा मांस खाते हैं... हिमंता ने ममता को ललकारा
West Bengal Assembly Election 2026
2 किलो मटन खा जाएंगे, टीएमसी वाले कौन-सा मांस खाते हैं... हिमंता ने ममता को ललकारा
गीजर बंद, AC... 72 घंटे की तपिश ने निचोड़ा, एक तस्वीर बता रही कैसी गर्मी झेल रहा देश
All India Weather update
गीजर बंद, AC... 72 घंटे की तपिश ने निचोड़ा, एक तस्वीर बता रही कैसी गर्मी झेल रहा देश
अखिलेश के 'सास-बहू' वाले तंज पर फूटा स्मृति का गुस्सा! बोलीं-सीरियल नहीं, संसद देखिए
‬ ‪Akhilesh Yadav‬‬
अखिलेश के 'सास-बहू' वाले तंज पर फूटा स्मृति का गुस्सा! बोलीं-सीरियल नहीं, संसद देखिए
LIVE: नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान...विशेष सत्र के बीच पीएम मोदी का पोस्ट
women reservation bill live
LIVE: नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान...विशेष सत्र के बीच पीएम मोदी का पोस्ट
साउथ जरूरी नहीं होगा? 6 राज्य बनवा देंगे सरकार... देर रात ओवैसी ने क्या चिंता जताई?
Assaduddin Owaisi
साउथ जरूरी नहीं होगा? 6 राज्य बनवा देंगे सरकार... देर रात ओवैसी ने क्या चिंता जताई?
जम्मू-कश्मीर से मंगाई गईं बुलेटप्रूफ गाड़ियां, सड़कों पर दिखा सुरक्षा का दम
Assembly Elections 2026
जम्मू-कश्मीर से मंगाई गईं बुलेटप्रूफ गाड़ियां, सड़कों पर दिखा सुरक्षा का दम
'सेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं', चुनाव से पहले क्यों चेता रहीं ममता?
Assembly Elections 2026
'सेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं', चुनाव से पहले क्यों चेता रहीं ममता?
वो योद्धा, जिसने कोई जंग नहीं हारी; 'आलू-प्याज' की तरह छील डाले थे चीन-PAK, पुर्तगाल
Indian Army
वो योद्धा, जिसने कोई जंग नहीं हारी; 'आलू-प्याज' की तरह छील डाले थे चीन-PAK, पुर्तगाल
इन तीन राज्यों में आज झमाझम बरसेगा पानी, जानिए आपके शहर में कैसा रहने वाला है मौसम?
weather update
इन तीन राज्यों में आज झमाझम बरसेगा पानी, जानिए आपके शहर में कैसा रहने वाला है मौसम?