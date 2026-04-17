19 साल पुरानी वो सुपरहिट फिल्म… जिसमें किंग खान के एक डायलॉग ने रच दिया था इतिहास, अब जिसका फैन हुआ ऑस्कर, शेयर की वीडियो

बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख खान एक हिंदी फिल्म सुपरस्टार ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टार हैं, और इंटरनेशनल प्लेफॉर्म लोगों को इस बात की हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि उन्हें ये दर्जा क्यों दिया गया है. किंग खान ने अपनी रोमांटिक फिल्मों से न सिर्फ फीमेल फैंस को इंप्रेस किया है, बल्कि मेल फैंस को भी कई टिप्स दी हैं, जिसके चलते उनके फैंस हर जगह मौजूद हैं. वहीं हाल ही में शाहरुख खान की 19 साल पुरानी फिल्म का एक वीडियो इंटरनेट पर मिनटों में वायरल हो गया है. इस वीडियो को ऑस्कर एकेडमी द्वारा अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जो किसी भी एक्टर के लिए बड़ी बात है.

शाहरुख खान की जिस फिल्म का वीडियो ऑस्कर एकेडमी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, वो साल 2007 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी, जिससे किंग खान के साथ-साथ फिल्म की हीरोइन और डायरेक्टर को भी कई अवॉर्ड्स मिले थे.

किस फिल्म से जुड़ा है डायलॉग?

16 अप्रैल, गुरुवार को ऑस्कर एकेडमी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फराह खान द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म ‘ओम शांति ओम’ (OM Shanti OM) का सबसे आइकॉनिक डायलॉग शेयर किया है. फिल्म के इस सीन में शाहरुख खान स्टेज पर अवॉर्ड जीतने के बाद एक स्पीच देते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो किस्मत और सक्सेस के बारे में बात करते हैं. एकेडमी ने इस सीन को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘किस्मत के बारे में एक बात… ये चूकती नहीं है.’

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फिल्म के बारे में

'ओम शांति ओम' कमर्शियल हिंदी सिनेमा की एक क्लासिक फिल्म है, जिसमें फराह खान ने रोमांस, पुनर्जन्म और कॉमेडी का कमाल का मिक्चर दिखाया है. इस फिल्म में शाहरुख खान की डबल रोल में नजर आते हैं, जो दो जिंदगी जी रहा होता है. वहीं इंडस्ट्री की सबसे महंगी स्टार रह चुकीं दीपिका पादुकोण ने इसी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण के साथ अर्जुन रामपाल, अनुपम खेर और श्रेयस तलपदे जैसे स्टार नजर आए थे.

नेशनल अवॉर्ड विनिंग किंग खान

बात करें शाहरुख खान की हालिया फिल्मों के बारे में, तो किंग खान को आखिरी बार पर्दे पर फिल्म 'जवान' (Jawaan) में देखा गया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था. उन्होंने ये अवॉर्ड एक्टर विक्रांत मैसी के साथ शेयर किया, जिन्हें '12वीं फेल' में उनकी कमाल की एक्टिंग के लिए सम्मान दिया गया. शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ (King) है, जिसमें इंडस्ट्री के कई कलाकार नजर आएंगे. वहीं इस फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान भी दिखाई देंगी.