2 घंटा 39 मिनट की वो क्लासिक कॉमेडी, एक्टर भी नहीं रोक पाते थे हंसी; लेकिन स्क्रिप्ट सुनते समय लगा था डर

अब जब इस कॉमेडी क्लासिक के 18 साल पूरे हो चुके हैं, तो अभिनेता अनिल कपूर ने फिल्म से जुड़े अपने पुराने साथी और दिवंगत अभिनेता-निर्माता फिरोज खान को याद करते हुए उनसे जुड़ी यादों को साझा किया है. वेलकम फिल्म के 18 साल होने पर अनिल कपूर ने फिल्म से जुड़ी पुरानी यादों को ताजा किया है और फिल्म के सुपरहिट होने का श्रेय भी दिवंगत फिरोज खान को दिया है. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 21, 2025, 07:30 PM IST
बॉलीवुड की यादगार कॉमेडी फिल्मों में शामिल ‘वेलकम’ जैसी फिल्म को आज तक याद किया जाता है. मल्टीस्टार कास्ट से सजी इस फिल्म की खासियत यह रही कि हर किरदार ने अपनी अलग पहचान बनाई और अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों में जगह बना ली. चाहे ‘मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था’ जैसे डायलॉग से हंसी बटोरने वाले मुश्ताक खान हों या फिर ‘देखो वो जिंदा है’ कहकर याद रह जाने वाली सुप्रिया कार्निक, फिल्म का हर किरदार आज भी लोगों को याद है.

कॉमेडी क्लासिक के 18 साल पूरे 

अब जब इस कॉमेडी क्लासिक के 18 साल पूरे हो चुके हैं, तो अभिनेता अनिल कपूर ने फिल्म से जुड़े अपने पुराने साथी और दिवंगत अभिनेता-निर्माता फिरोज खान को याद करते हुए उनसे जुड़ी यादों को साझा किया है. वेलकम फिल्म के 18 साल होने पर अनिल कपूर ने फिल्म से जुड़ी पुरानी यादों को ताजा किया है और फिल्म के सुपरहिट होने का श्रेय भी दिवंगत फिरोज खान को दिया है. अभिनेता ने फिल्म की पुरानी फोटोज को शेयर कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "वेलकम के 8 साल. यह फिरोज खान साहब के लिए है. आरडीएक्स के बिना 'वेलकम' अधूरी थी, ठीक वैसे ही जैसे मोगैम्बो के बिना 'मिस्टर इंडिया' अधूरा थी. दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता.

उन्होंने आगे लिखा, "मुझे स्क्रिप्ट सुनते समय याद है, मैं सोच रहा था कि यह कैसी बनेगी. पिक्चर यहीं रुक जाती है, बैठ जाती है. अनीस भाई ने कहा, 'चिंता मत करो, फिरोज साहब पिक्चर संभाल लेंगे,' और उन्होंने ऐसा ही किया. आरडीएक्स ने फिल्म को ऊपर उठा दिया. यह फिल्म, उनका किरदार, पागलपन, और जादू सब उनकी वजह से है."

गैंग के लीडर आरडीएक्स के किरदार में नजर आए फिरोज खान

बता दें कि फिल्म में फिरोज खान ने गैंग के लीडर आरडीएक्स का रोल प्ले किया है, जिसके अंडर मंजनू भाई (अनिल कपूर) और उदय शेट्टी (नाना पाटेकर) काम करते थे. फिल्म में फिरोज खान, अनिल कपूर और नाना पाटेकर की एक्टिंग कमाल थी. फिरोज खान का डायलॉग "ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया" आज भी मीम्स और लोगों की जुबान पर जिंदा है. ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद साल 2009 में उनका निधन हो गया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट लगभग 32 करोड़ था, लेकिन फिल्म ने सौ करोड़ के क्लब में शामिल होकर लगभग 119 करोड़ की कमाई की.

Bollywood Comedy Film

