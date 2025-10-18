Advertisement
trendingNow12967549
Hindi Newsबॉलीवुड

जब 65 साल के अमिताभ बच्चन ने 19 साल की एक्ट्रेस के साथ किया रोमांस, सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस पर मची सनसनी

अमिताभ बच्चन बी टाउन की पॉपुलर एक्टर हैं. वह अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्म में काम किया है लेकिन एक बार अमिताभ बच्चन को फिल्म की वजह अलोचना का शिकार होना पड़ा था. दरअसल अमिताभ बच्चन 19 साल की लड़की के साथ रोमांस करते हुए नजर आए हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 18, 2025, 11:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब 65 साल के अमिताभ बच्चन ने 19 साल की एक्ट्रेस के साथ किया रोमांस, सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस पर मची सनसनी

अमिताभ बच्चन बी टाउन के दिग्गज एक्टर हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है. अमिताभ बच्चन ना केवल फिल्म इंडस्ट्री के लोग बल्कि फैन में उनका सम्मान करता है. लेकिन अमिताभ बच्चन के करियर में एक समय ऐसा आया था जब उन्होंने आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. फिल्म में अमिताभ बच्चन ने 19 साल की एक्ट्रेस के साथ रोमांटिक सीन्स दिए थे. जिस वजह से एक्टर की आलोचना हुई थी. 

साल 2007 में हुई थी रिलीज फिल्म 
साल 2007 में रिलीज फिल्म में अमिताभ बच्चन की उम्र 65 साल की थी. फिल्म का नाम निशब्द था. फिल्म की वजह से अमिताभ बच्चन को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था. 

19 साल की एक्ट्रेस संग किया था रोमांस 
अमिताभ बच्चन ने फिल्म में दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान संग रोमांटिक सीन किया था. जिया खान की उम्र उस समय 19 साल की थी. निशब्द फिल्म से जिया खान ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. जिया खान ने साल 2013 में 25 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म का बजट 
19 साल की एक्ट्रेस संग पर्दे पर अमिताभ बच्चन का रोमांस करना लोगों को खास पसंद नहीं आया. लोगों ने अमिताभ बच्चन की जमकर आलोचना की थी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी. निशब्द फिल्म 8.50 करोड़ में बनी थ. फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था.  

इसे भी पढ़ें: Weekend Ka Vaar: सलमान खान का फूटा गुस्सा! अमल को डब्बू मलिक ने लगाई डांट

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

entertainmentBollywood

Trending news

54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
DNA
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
Karnataka News in Hindi
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
Karur Stampede
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
Kochi
समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली
BSF
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली
JK में पांव पसारेगी AAP, बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव में खड़े किए ये उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में पांव पसारेगी AAP, बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव में खड़े किए ये उम्मीदवार
'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी
Brahmos Missile
'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी