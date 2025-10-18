जब 65 साल के अमिताभ बच्चन ने 19 साल की एक्ट्रेस के साथ किया रोमांस, सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस पर मची सनसनी

अमिताभ बच्चन बी टाउन की पॉपुलर एक्टर हैं. वह अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्म में काम किया है लेकिन एक बार अमिताभ बच्चन को फिल्म की वजह अलोचना का शिकार होना पड़ा था. दरअसल अमिताभ बच्चन 19 साल की लड़की के साथ रोमांस करते हुए नजर आए हैं.
Trending Photos
अमिताभ बच्चन बी टाउन के दिग्गज एक्टर हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है. अमिताभ बच्चन ना केवल फिल्म इंडस्ट्री के लोग बल्कि फैन में उनका सम्मान करता है. लेकिन अमिताभ बच्चन के करियर में एक समय ऐसा आया था जब उन्होंने आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. फिल्म में अमिताभ बच्चन ने 19 साल की एक्ट्रेस के साथ रोमांटिक सीन्स दिए थे. जिस वजह से एक्टर की आलोचना हुई थी.
साल 2007 में हुई थी रिलीज फिल्म
साल 2007 में रिलीज फिल्म में अमिताभ बच्चन की उम्र 65 साल की थी. फिल्म का नाम निशब्द था. फिल्म की वजह से अमिताभ बच्चन को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था.
19 साल की एक्ट्रेस संग किया था रोमांस
अमिताभ बच्चन ने फिल्म में दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान संग रोमांटिक सीन किया था. जिया खान की उम्र उस समय 19 साल की थी. निशब्द फिल्म से जिया खान ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. जिया खान ने साल 2013 में 25 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था.
फिल्म का बजट
19 साल की एक्ट्रेस संग पर्दे पर अमिताभ बच्चन का रोमांस करना लोगों को खास पसंद नहीं आया. लोगों ने अमिताभ बच्चन की जमकर आलोचना की थी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी. निशब्द फिल्म 8.50 करोड़ में बनी थ. फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था.
इसे भी पढ़ें: Weekend Ka Vaar: सलमान खान का फूटा गुस्सा! अमल को डब्बू मलिक ने लगाई डांट
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.