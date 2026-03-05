‘चेहरा उतर गया, बाल कम हैं...’ 18 साल पहले गोविंदा ने दी थी सलमान खान को ट्रांसफॉर्मेशन की सलाह, अब खोला राज

Govinda On Salman Khan: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और सलमान खान की साल 2007 में आई फिल्म 'पार्टनर' को बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है. हाल ही में गोविंदा ने बताया कि भाईजान के साथ फिल्म करने का आइडिया उनका ही था और उन्होंने ही सलमान को बॉडी बनाने की सलाह दी थी.
Govinda On Salman Khan: बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक गोविंदा हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. हालांकि, एक वक्त ऐसा भी आया जब गोविंदा इंडस्ट्री में अपनी नई छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे. उसी दौरान साल 2007 में गोविंदा ने सलमान खान के साथ फिल्म 'पार्टनर' की थी. कई लोगों का मानना है कि उस वक्त गोविंदा अपने करियर के बेस्ट दौर में नहीं थे. इसी वजह से कहा जाता है कि भाईजान ने उन्हें साथ में फिल्म करने का मौका दिया और उनकी मदद की. वहीं अब गोविंदा ने साफ किया है कि सलमान खान के साथ फिल्म करने का आइडिया उनका ही था और उन्होंने भाईजान को सर्जरी करवाने की सलाह भी दी थी.
हाल ही में एक बातचीत के दौरान गोविंदा ने बताया कि फिल्म 'पार्टनर' के लिए उनका सुझाव था कि सलमान खान का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए. उन्होंने सोहेल खान और डेविड धवन से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने सुझाव दिया कि सलमान को फिल्म में हीरो लेना सोहेल की कंपनी के लिए फायदेमंद होगा. गोविंदा ने आगे बताया कि सलमान बहुत ईमानदार शख्स हैं. उन्होंने मुझसे पूछा कि वे क्या कर सकते हैं. तब मैंने कहा, 'आपका थोड़ा सा चेहरा उतर गया है, बॉडी तैयार कर लीजिए और आपके बाल भी मुझे थोड़ा कम लग रहे हैं. इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा.'
गोविंदा ने दावा किया कि सलमान खान ने इस सलाह के बाद ही एक्सरसाइज करना शुरू की और ऑपरेशन कराया. पार्टनर के बाद अगर आप सलमान खान को देखें, तो वो पहले जैसे सलमान नहीं रहे.
वहीं अगर फिल्म 'पार्टनर' की बात करें तो सलमान खान ने फिल्म रिलीज के वक्त एक इंटरव्यू में कहा था कि यह फिल्म हो पाई क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं. भाईजान ने बताया था कि वे पहले गोविंदा के साथ स्क्रीन शेयर करने से डरते थे, क्योंकि एक शख्स किसी फिल्म में कितनी कॉमेडी कर सकता है. इस फिल्म में सलमान खान और गोविंदा के साथ एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और लारा दत्ता भी नजर आई थीं.
