इंडस्ट्री में फिर पसरा मातम, 43 की उम्र में सिंगर ने दुनिया को अलविदा, रह चुके ‘इंडियन आइडल 3’ के विनर

Hindi Newsबॉलीवुडइंडस्ट्री में फिर पसरा मातम, 43 की उम्र में सिंगर ने दुनिया को अलविदा, रह चुके ‘इंडियन आइडल 3’ के विनर

Prashant Tamang Passes Away: ‘इंडियन आइडल’ सीजन 3 के विनर और मशहूर सिंगर-एक्टर प्रशांत तमांग के अचानक निधन से मनोरंजन जगत सदमे में है. 43 साल की उम्र में उनका यूं चले जाना कई सवाल छोड़ गया है. उनकी मौत की वजह को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 11, 2026, 02:07 PM IST
43 की उम्र में सिंगर प्रशांत तमांग ने दुनिया को अलविदा
Prashant Tamang Passes Away: म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बार फिर एक बेहद दुखद खबर आई है, जिसने फैंस का भी दिल तोड़ दिया. सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग के अचानक निधन हो गया है और इस खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. ‘इंडियन आइडल’ सीजन 3 के विनर रहे प्रशांत तमांग का 11 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में निधन हो गया. महज 43 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे अपने घर पर मृत पाए गए. शुरुआती जानकारी में हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अब तक कोई आधिकारिक मेडिकल बयान सामने नहीं आया है.

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं.

Prashant Tamang

