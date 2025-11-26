18 साल पुरानी धर्मेंद्र की वो हिट फिल्म, जिसका बनने जा रहा था सीक्वल, ही-मैन के निधन से टूटे डायरेक्टर, बोले- ‘अब कभी नहीं बनेगी...’

Dharmendra Hit Film Sequel: हिंदी सिनेमा का लेजेंड्री अभिनेता धर्मेंद्र 89 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए. उनके निधन की खबर ने उनके परिवार के साथ-साथ उनके फैंस और इंडस्ट्री के कई बड़ी हस्तियों के लिए किसी सदम से कम नहीं है, जिससे वे निकल नहीं पा रहे हैं. हाल ही में उनकी एक हिट फिल्म के डायरेक्ट की बातों ये साफ झलक रहा है.
Dharmendra All Time Hit Film Sequel: दशकों से हिंदी सिनेमा पर राज करते आ रहे धर्मेंद्र एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी मौजूदगी ही फिल्मों को खास बना देती थी. 6 दशकों के लंबे करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई फिल्में आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं. ऐसी ही एक फिल्म 18 साल पहले सिनेमाघरों में आई थी, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया था. इन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया था. काफी समय से इसके सीक्वल की बात चल रही थी.
हालांकि, अब धर्मेंद्र के निधन के बाद हालात बदल गए और डायरेक्टर ने सीक्वल बनाने से मना कर दिया. हम यहां 2007 में रिलीज हुई फिल्म ‘अपने’ की बात कर रहे हैं, जिसका डायरेक्शन अनिल शर्मा ने किया था. फिल्म में धर्मेंद्र के साथ उनके दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल नजर आए थे. फिल्म की कहानी ने दर्शकों को काफी इमोशनल कर दिया था, जिसको काफी पसंद भी किया गया था. काफी समय से ‘अपने 2’ को लेकर बातें चल रही थीं, लेकिन अब उनके गुजर जाने के बाद डायरेक्टर ने बोल दिया सीक्वल नहीं बनेगा.
अब नहीं बनेगी ‘अपने’ का सीक्वल ‘अपने 2’
डायरेक्टर अनिल शर्मा ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया कि धर्मेंद्र के बिना इस कहानी को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके जाने के बाद कई प्रोजेक्ट अधूरे रह गए और कुछ फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज होंगी, लेकिन ‘अपने 2’ अब कभी नहीं बन पाएगी. अनिल शर्मा ने कहा, ‘अपने तो अपने ही होते हैं. धर्म जी के बिना ये फिल्म नहीं बन सकती और अब ये कभी नहीं बनेगी’. उन्होंने बताया कि फिल्म की ज्यादातर तैयारियां पूरी हो चुकी थीं. कहानी भी तय कर ली गई थी.
सिनेमा जगत का एक और अध्याय समाप्त, इस हफ्ते होगी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट, इसी दुख-पीड़ा के बीच तैयारियों में लगा पूरा परिवार
‘अपने 2’ बनाने का सपना रह गया अधूरा
लेकिन धर्मेंद्र के बिना इस दुनिया को आगे बढ़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. उन्होंने कहा कि कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं और ‘अपने 2’ उन्हीं सपनों में से एक है. डायरेक्टर की इस बात से साफ हो गया कि फिल्म अब ठंडे बस्ते में जा चुकी है. साल 2007 में जब ‘अपने’ रिलीज हुई थी तो दर्शकों ने इसे दिल खोलकर प्यार दिया था. फिल्म बाप-बेटों के रिश्ते की एक इमोशनल और खूबसूरत कहानी दिखाई गई थी. फैंस ने इसे दोबारा देखने की भी इच्छा जताई थी. इसलिए सीक्वल पर काम चल रहा था.
‘अपने’ फिल्न ने की थी दमदार कमाई
लेकिन अब ये उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं. फिल्म के बजट और कमाई की बात करें तो करीब 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का नेट कलेक्शन लगभग 22.06 करोड़ तक पहुंचा. ग्रॉस कमाई करीब 30.98 करोड़ रही. वहीं विदेशी बाजारों में फिल्म ने करीब 8.2 करोड़ कमाए. कुल मिलाकर फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई लगभग 38.8 से 39.3 करोड़ के बीच रही. यानी फिल्म ने अपने समय में अच्छी-खासी सफलता हासिल की थी. दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने इसे पसंद किया था और धर्मेंद्र की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी.
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’
धर्मेंद्र भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा. उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ अगले महीने 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में वो अगस्तय नंदा के साथ नजर आएंगे. फैंस के लिए ये फिल्म इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें उन्हें धर्मेंद्र का अंतिम ऑन-स्क्रीन जादू देखने को मिलेगा. उनका जाना इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन उनकी फिल्मों के जरिए उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी.
