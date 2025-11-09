Advertisement
संजय लीला भंसाली की महाफ्लॉप फिल्म, जिसमें सलमान खान ने किया था कैमियो और रणबीर-सोनम ने डेब्यू...

Salman Khan: सलमान खान ने हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ अब तक 2 फिल्मों में काम किया और दोनों ही फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रहीं, लेकिन भंसाली की एक फिल्म ऐसी भी है, जिसमें सलमान कैमियो किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महा फ्लॉप साबित हुई थी.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 09, 2025, 02:03 PM IST
Salman Khan On Sanjay Leela Bhansali: बॉलीवुज के भाईजान सलमान खान ने हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ अब तक 2 फिल्मों ‘हम दिल दे चुके सनम’ और ‘खामोशी: द म्यूजिकल’ में का किया था. इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी, लेकिन कुछ सालों बाद भंसाली ने दो बड़े स्टारकिड्स को लॉन्च करते हुए एक फिल्म बनाई थी, जिसमें सलमान ने कैमियो किया था, लेकिन ये फिल्म सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी. 

ये फिल्म थी 2007 में आई ‘सांवरिया’. इस फिल्म से रणबीर कपूर और सोनम कपूर ने डेब्यू किया था. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म से पहले दोनों ने भंसाली की मशहूर फिल्म ‘ब्लैक’ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे. भंसाली शुरू से ही मानते थे कि रणबीर और सोनम दोनों में स्टार बनने की क्षमता है, लेकिन दोनों ने खुद की इच्छा से पहले फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखने की बात कही थी. रणबीर ने एक पुराने वीडियो में बताया था, ‘मैं विदेश में विजुअल आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा था’.

रणबीर-सोनम को भंसाली ने किया था लॉन्च 

उन्होंने आगे बताया था, ‘जब पहली बार मैंने भंसाली की फिल्म ‘देवदास’ देखी और मैं उनका फैन बन गया’. बाद में जब रणबीर भारत लौटे तो उन्होंने अपना रिज्यूमे लेकर भंसाली के ऑफिस में मुलाकात की. तभी भंसाली ने उनसे कहा था, ‘तुम्हें एक्टर बनना चाहिए’. लेकिन रणबीर ने कहा कि वे पहले फिल्ममेकिंग का एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं. ‘सांवरिया’ की लीड एक्ट्रेस चुनने में भी भंसाली को वक्त लगा था. वो किसी ऐसी लड़की को ढूंढ रहे थे, जिसका चेहरा क्लासिक सुंदरता लिए हो, जैसे रेखा या मधुबाला का. 

रणबीर-सोनम संग सख्ती करते थे भंसाली- सलमान ​ 

तब उनकी नजर अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर पर पड़ी. उस समय सोनम थोड़ी हेल्दी थीं, लेकिन ‘ब्लैक’ फिल्म पर काम करते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत से काफी वजन घटाया और स्क्रीन के लिए खुद को तैयार किया. भंसाली ने बताया था कि ‘ब्लैक’ की शूटिंग के दौरान रणबीर और सोनम उन्हें बहुत अच्छे से जानने लगे थे. उन्होंने कहा, ‘उन्हें पता था मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं. क्या चीज मुझे खुश करती है और क्या गुस्सा दिलाती है. मुझे लगता है उन्होंने मेरा दिमाग पूरी तरह समझ लिया था’, जिसके बाद ने इस फिल्म से डेब्यू किया. 

रणबीर-सोनम के लिए आसान नहीं था डेब्यू 

फिल्म ‘सांवरिया’ में काम करना दोनों स्टार्स के लिए आसान नहीं था. रणबीर और सोनम को फिल्म शुरू होने से पहले दो महीने की सख्त ट्रेनिंग दी गई थी. सलमान खान, जो फिल्म में ईमान के किरदार में नजर आए थे, ने एक बार बताया था, ‘भले ही रणबीर ऋषि कपूर के बेटे हैं और सोनम अनिल कपूर की बेटी, लेकिन भंसाली ने उन्हें उसी सख्ती से ट्रेन किया जैसे अपने असिस्टेंट्स को करते हैं’. ‘सांवरिया’ में रणबीर ने राज नाम के एक म्यूजिशियन का किरदार निभाया था और सोनम ने सकीना का किरदार निभाया था. 

