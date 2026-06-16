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याद है ‘तारे जमीन पर’ वाले ईशान का बड़ा भाई योहान अवस्थी? फिल्म इंडस्ट्री से दूर अब UK में है गोल्ड मेडलिस्ट डेंटिस्ट और पायलट

Taare Zameen Par Yohaan: ‘तारे जमीन पर’ फिल्म में ईशान के बड़े भाई योहान अवस्थी का रोल निभाने वाले सचेत इंजीनियर अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं? उनकी लाइफ अब पूरी तरह बदल चुकी है. एक्टिंग छोड़ अब वे एक हैरान करने वाले प्रोफेशन में कामयाबी हासिल कर चुके हैं. चलिए बताते हैं उनकी लाइफ की पूरी कहानी.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 16, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:15 AM IST
याद है ‘तारे जमीन पर’ वाले ईशान का बड़ा भाई योहान अवस्थी? फिल्म इंडस्ट्री से दूर अब UK में है गोल्ड मेडलिस्ट डेंटिस्ट और पायलट
Image Credit: Taare Zameen Par Yohaan Awasthi Actor Sachet Engineer

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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