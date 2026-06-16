Taare Zameen Par Yohaan: साल 2007 में आई आमिर खान की फिल्म ‘तारे जमीं पर’ ने लोगों के दिलों को छू लिया था. आज भी ये फिल्म लोगों की फेवरेट है. इस फिल्म ने बच्चों की पढ़ाई और पेरेंट्स की सोच पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी. फिल्म के साथ इसके किरदार भी हमेशा के लिए याद रह गए. इस मूवी ने हमें दो शानदार चाइल्ड आर्टिस्ट दिए, दर्शील सफारी और सचेत इंजीनियर. दर्शील तो आज भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं, लेकिन ईशान के बड़े भाई योहान का रोल निभाने वाले सचेत अब लाइमलाइट से पूरी तरह दूर हो चुके हैं.
फिल्म ‘तारे जमीन पर’ सचेत इंजीनियर ने ‘योहान नंदकिशोर अवस्थी’ का शानदार रोल निभाया था. फिल्म में योहान पढ़ाई और खेलकूद दोनों में अव्वल था, जो अपने छोटे भाई ईशान से भी बहुत प्यार करता था और उसे हर मुसीबत से बचाता था. सचेत की असली जिंदगी भी उनके इस फिल्मी किरदार से काफी मिलती-जुलती है. बड़े होने के बाद उन्होंने ग्लैमर की चकाचौंध को अलविदा कह दिया और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया. आज वे फिल्म इंडस्ट्री और एक्टिंग से पूरी तरह दूर हैं और एक अलग ही फील्ड में अपनी कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं.
सचेत असल जिंदगी में पढ़ाई में बहुत तेज हैं. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने लंदन के मशहूर ‘यूसीएल ईस्टमैन डेंटल इंस्टीट्यूट’ से पीरियोडोंटोलॉजी की डिग्री ली है. ये ‘यूरोपियन फेडरेशन ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी’ के सदस्य भी हैं. सचेत ने यूके में डेंटिस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बड़े एग्जाम पास किया. इससे पहले उन्होंने भारत की ‘डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी’ से अपनी पढ़ाई पूरी की थी. वहां उन्हें उनके बेहतरीन परफॉर्म के लिए गोल्ड मेडल भी मिला था. उनकी ये डिग्रियां और कामयाबी साफ बताती हैं कि वे पढ़ाई में अव्वल रहे हैं.
डेंटिस्ट होने के साथ-साथ सचेत को एक बेहद यूनिक शौक भी है. वे पायलट बनने की तैयारी में जुटे हैं. साल 2024 में उन्होंने हवाई जहाज के कॉकपिट से अपनी एक शानदार तस्वीर साझा की थी. फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था, ‘आसमान में आकर नीचे की सारी मुश्किलें बहुत छोटी लगने लगती हैं’. दरअसल, सचेत एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनकी दादी कृष्णा कुमारी सेठ एक जानी-मानी एक्ट्रेस थीं और उनके दादा सूरज प्रकाश मशहूर प्रोड्यूसर थे. यही वजह है कि बचपन से ही उन्हें घर में बिल्कुल फिल्मी माहौल मिला.
अगर फिल्म ‘तारे जमीं पर’ की बात करें तो इसमें सचेत इंजीनियर को रोल एक इत्तेफाक से मिला था. अपने एक थ्रोबैक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मेकर्स असल में उनके छोटे भाई का ऑडिशन लेने आए थे. सचेत तो बस उनके साथ वहां चले गए थे. वहां मौजूद मेकर्स ने सचेत को देखा और उन्हें भी ऑडिशन देने के लिए कह दिया. किस्मत से एक महीने बाद सचेत के पास रोल के लिए फोन आ गया. उस वक्त उनकी उम्र महज 11 साल थी. फिल्म सुपरहिट रही और लोग उन्हें पहचानने लगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली.
हालांकि, सचेत इंजीनियर को ‘तारे जमीं पर’ की सक्सेस के बाद कई रोल ऑफर हुए. लेकिन उन्होंने पढ़ाई को चुना और पढ़ाई पूरी करने के लिए सबको मना कर दिया. हालांकि, उन्होंने एक्टिंग से हमेशा के लिए दूरी नहीं बनाई थी. कुछ साल पहले सचेत ने कहा था, ‘पढ़ाई खत्म होने के बाद वे दोबारा एक्टिंग कर सकते हैं’. मगर अब चार साल बीत जाने पर भी उनकी वापसी का कोई अता-पता नहीं है. दरअसल, वे एक्टिंग की दुनिया से दूर अपनी इस नई जिंदगी में बहुत खुश हैं. आज वे अपनी लाइफ में पूरी तरह सेटल और कामयाब हो चुके हैं.