Advertisement
trendingNow13054384
Hindi Newsबॉलीवुड17 साल पहले आई सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म, जो है फिल्ममेकर का भी फेवरेट; यूजर ने लिखा था-ये उनके लीग वाली नहीं

17 साल पहले आई सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म, जो है फिल्ममेकर का भी फेवरेट; यूजर ने लिखा था-ये उनके लीग वाली नहीं

सुभाष घई ने हल्के-फुल्के अंदाज में खुलासा किया कि यह फिल्म उनकी पसंदीदा इसलिए है क्योंकि यह उनकी पारंपरिक 'सुभाष घई स्टाइल' वाली फिल्म नहीं है. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि रिलीज के समय आम दर्शकों को यही लगा, वहीं काफी लोगों को इसका कंटेंट बेहद पसंद आया. कई बड़े निर्देशकों ने फोन कर तारीफ की, जो उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 26, 2025, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

17 साल पहले आई सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म, जो है फिल्ममेकर का भी फेवरेट; यूजर ने लिखा था-ये उनके लीग वाली नहीं

फिल्म निर्माता-निर्देशक सुभाष घई ने अपनी साल 2008 की फिल्म 'ब्लैक एंड व्हाइट' को लेकर दिल की बात कही है. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने फिल्म को अपनी पसंदीदा बताया. सुभाष घई ने मजेदार अंदाज में बताया कि यह फिल्म उनकी पसंदीदा क्यों है? 

सुभाष घई ने हल्के-फुल्के अंदाज में खुलासा किया कि यह फिल्म उनकी पसंदीदा इसलिए है क्योंकि यह उनकी पारंपरिक 'सुभाष घई स्टाइल' वाली फिल्म नहीं है. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि रिलीज के समय आम दर्शकों को यही लगा, वहीं काफी लोगों को इसका कंटेंट बेहद पसंद आया. कई बड़े निर्देशकों ने फोन कर तारीफ की, जो उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी.

सुभाष घई ने बताई मजेदार वजह 

Add Zee News as a Preferred Source

सुभाष घई ने पोस्ट में लिखा, "यह सुभाष घई टाइप की फिल्म नहीं है. फिल्म रिलीज के समय मास ऑडियंस का पहला रिएक्शन यही था कि यह सुभाष घई की सामान्य फिल्मों जैसी नहीं लग रही. हालांकि, क्लास ऑडियंस को फिल्म और उसका कंटेंट बहुत पसंद आया, क्योंकि यह साल 2008 में बनी एक रियल लाइफ पर आधारित फिल्म थी."

ये भी पढ़ें: 38 साल पुराना वो सुपरहिट गाना...जिसमें मीनाक्षी शेषाद्रि खूब दिखाई अदाएं, 104 डिग्री बुखार में किया था काम; आज भी सुनते हैं लोग

घई ने याद करते हुए कहा कि रिलीज के बाद कई डायरेक्टर्स के फोन आए, जिन्होंने फिल्म की तारीफ की थी, जो उनके लिए बड़ी बात है. उन्होंने आगे लिखा, "फिल्म रिलीज होने पर मुझे टॉप डायरेक्टर्स के फोन आए, जिन्होंने फिल्म की तारीफ की. यह सच में एक बहुत बड़ी तारीफ थी. यह फिल्म अभी भी मेरी पसंदीदा है क्योंकि 'यह सुभाष घई की फिल्म नहीं है', प्लीज इसे टीवी पर जरूर देखें."

'ब्लैक एंड व्हाइट' साल 2008 में रिलीज हुई क्राइम-थ्रिलर है, जिसका निर्देशन और सह-निर्माण सुभाष घई ने किया है. फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में अनिल कपूर, अनुराग सिन्हा, शेफाली शाह और अदिति शर्मा हैं.

क्या है ब्लैक एंड व्हाइट की कहानी?

फिल्म दिल्ली की चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली की पृष्ठभूमि पर बनी है. कहानी एक अफगानी हमलावर नुमैर काजी (अनुराग सिन्हा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गुजरात दंगों का शिकार बताकर दिल्ली में एक प्रोफेसर राजन माथुर (अनिल कपूर) के घर में रहने लगता है. असल में वह 15 अगस्त को लाल किले पर बड़ा हमला करने की योजना बना रहा होता है. प्रोफेसर की पत्नी रोमा माथुर का किरदार शेफाली शाह ने निभाया है.

ये भी पढ़ें: 6 एपिसोड वाली वो क्राइम थ्रिलर...जिसमें 7 मर्डर में उलझी है एक गांव की कहानी, 2024 की सबसे खतरनाक वेब सीरीज

आतंकवाद, सांप्रदायिक सद्भाव और मानवीय बदलाव जैसे गंभीर मुद्दों पर आधारित सुभाष घई की इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे. कुछ ने इसे घई की बेहतरीन फिल्म, तो कुछ ने कमजोर स्क्रिप्ट बताते हुए आलोचना की थी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Subhash Ghai

Trending news

भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान